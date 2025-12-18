México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: los pagos se terminaron y en este fecha cae el siguiente depósito

Los depósitos del programa concluyeron el miércoles 17 de diciembre

El programa Mujeres con Bienestar, desarrollado por el Gobierno del Estado de México, está orientado a brindar apoyo a mujeres que enfrentan pobreza y carecen de seguridad social, mediante la entrega de recursos y beneficios enfocados en mejorar su calidad de vida.

A las beneficiarias se les otorgan $2,500 pesos cada dos meses por medio de la tarjeta Mujeres con Bienestar, así como acceso a seguro médico, descuentos en transporte público y servicios de asesoría legal, financiera y psicológica.

Este programa está destinado a mujeres de 18 a 63 años en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo tanto el recurso económico como un conjunto de herramientas adicionales pensadas para favorecer su bienestar integral.

¿Cuándo es el siguiente pago de Mujeres con Bienestar a las beneficiarias del Edomex?

De acuerdo en cómo se ha manejado el calendario oficial de depósitos, se espera que el siguiente pago de Mujeres con Bienestar para todas las beneficiarias sea en febrero de 2026. Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Cabe recordar que los pagos de la iniciativa se realizan de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las mujeres inscritas en la iniciativa pueden consultar su saldo sin costo al ingresar con su usuario y contraseña en https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx, mediante la app oficial o enviando el mensaje “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498.

También existe la posibilidad de verificar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco, aunque algunas instituciones aplican una comisión por este servicio.

  • La app Mujeres con Bienestar está disponible para Android.
  • Otra opción permite solicitar la consulta del saldo mediante una llamada gratuita al 800 953 77 71.
  • El saldo puede conocerse directamente en cajeros automáticos con la tarjeta y el NIP correspondiente.
La gobernadora Delfina Gómez publicó en redes un video donde se observa cómo es que las beneficiarias del programa adquieren productos de primera necesidad Crédito: X @delfinagomeza

¿Quiénes ya no recibirán el siguiente pago de Mujeres con Bienestar?

Las nuevas reglas de Mujeres con Bienestar estipulan que, a partir del próximo año (2026), solo podrán participar mujeres de entre 18 y 59 años, lo que modifica el límite anterior que alcanzaba los 62 años. Aquellas beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja del programa de forma automática.

Además, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, para quienes habiten en áreas rurales, la permanencia dentro del programa será de máximo dos años, mientras que en zonas urbanas el apoyo se otorgará solo por un año. Estos cambios buscan adaptar tanto la duración del beneficio como el rango de elegibilidad a las características de cada localidad.

