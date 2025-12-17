México

Luisa María Alcalde critica al PRI y llama a apoyar a MORENA en Coahuila

La dirigente nacional criticó la falta de atención a sectores vulnerables por parte del gobierno estatal

Alcalde destacó que en Coahuila no se otorga la pensión a personas con discapacidad mayores de edad, a diferencia de estados gobernados por Morena.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante una gira de trabajo por Coahuila y sostuvo que su partido representa la alternativa política para la entidad, actualmente gobernada por el priista Manolo Jiménez Salinas.

Sus declaraciones se dieron en el contexto del fortalecimiento de la estructura partidista rumbo a los próximos procesos electorales.

Críticas al PRI y diagnóstico sobre la situación del estado

Desde Torreón, Luisa María Alcalde afirmó que el PRI enfrenta un desgaste en Coahuila y señaló que persisten problemas relacionados con el uso de recursos públicos y la atención a sectores vulnerables.

Como ejemplo, mencionó que en la entidad no se ha firmado el convenio para otorgar la pensión a personas con discapacidad mayores de edad, programa que sí opera en estados gobernados por Morena.

Luis María Alcalde denuncia falta de pensiones para discapacitados en Coahuila bajo el PRI Crédito: Instagram: Luisa Alcalde

La dirigente partidista sostuvo que estas condiciones influyen en la percepción ciudadana y en la evaluación del gobierno estatal.

Indicó que Morena busca posicionarse como una opción distinta ante el actual contexto político y social del estado.

Gobierno del PRI responde con balance en materia de seguridad

Las declaraciones de Alcalde se producen mientras el gobernador Manolo Jiménez Salinas, emanado del PRI, informó avances en materia de seguridad.

Durante la 33ª Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, realizada en Saltillo, el mandatario destacó que Coahuila se mantiene entre las entidades con menores índices delictivos del país.

Jiménez Salinas señaló que al cierre de 2025 se registra la cifra más baja de homicidios desde que se tiene registro y que la mayoría de los casos han sido esclarecidos.

El gobernador de Coahuila resaltó la baja histórica en homicidios durante su gestión.

Asimismo, subrayó la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales como uno de los factores clave en los resultados obtenidos.

El gobernador también adelantó que el Congreso local homologará la Ley de Extorsión, con el objetivo de fortalecer el combate a este delito, y llamó a reforzar los operativos de seguridad durante la temporada invernal y vacacional.

Morena plantea un cambio de gobierno en futuras elecciones

Luisa María Alcalde señaló que, a su juicio, la solución para Coahuila es un cambio de gobierno y afirmó que Morena buscará que la ciudadanía respalde a su partido en las próximas elecciones.

Reconoció que la elección para gobernador se realizará hasta 2029, y que la reelección para este cargo está prohibida por la legislación estatal.

El INE informó que las credenciales de elector vencidas al 31 de diciembre de 2025 seguirán siendo válidas hasta el 7 de junio de 2026. EFE/ Francisco Guasco

Mientras tanto, indicó que Morena trabaja en la organización de su estructura territorial, con la designación de coordinadores de Defensa de la Transformación en los distritos locales, quienes estarán a cargo de tareas de afiliación y conformación de comités.

Elecciones intermedias y vigencia de credenciales para votar

Antes de la elección a la gubernatura, Coahuila celebrará comicios locales en 2026.

En este contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las credenciales para votar que vencían el 31 de diciembre de 2025 mantendrán su vigencia hasta el 7 de junio de 2026, día de la jornada electoral.

En dichos comicios se renovará el Congreso del Estado, con la elección de:

  • 25 diputaciones locales
  • 16 de mayoría relativa
  • 9 de representación proporcional

La medida del INE busca garantizar la participación ciudadana en un proceso electoral que marcará el rumbo político del estado previo a la elección de 2029.

