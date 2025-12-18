‘La Mañanera’ de hoy jueves 18 de diciembre | Migración, entre lo relevante

Gracias a las estrategias financieras implementadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contrarrestar la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), México fue galardonado con el Premio Emisor del Año.
El galardón fue otorgado por la Gaceta Financiera Internacional, misma que reconoció la innovación de la estrategia sin dañar la estructura financiera del Gobierno de México.
Tras la aprobación de la Ley Esposas en San Luis Potosí, la presidenta detalló que los partidos de oposición tiene puntos interesantes para cambiar aspectos de dicha decisión.
Además, invitó a los congresos a analizar la Ley para garantizar el equilibrio que se busca.
Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, comentó que las mesas de reunión permitieron un diálogo tranquilo que permitió evitar bloqueos viales.
Asimismo, la funcionaria detalló que el Gobierno mantiene atenciones a las demandas que se exigen, por lo que extendió una invitación a los transportistas y agricultores de no reanudar bloqueos.
A causa de las recientes acciones del Gobierno de Chile sobre criminalizar a los migrantes de países vecinos sudamericanos, la presidenta calificó de actos de poca humanidad las acciones que toman los gobiernos latinos sobre expulsar a connacionales.
La mandataria aseguró que la mejor forma de ayudar a los migrantes es invertir en los países, ayudar y proteger a las personas, así como intentar disminuir la pobreza y desigualdad social.
Rocío Mejía expuso los avances de la tarjeta FinaBien Paisan@ la cual alcanzó las siguientes cifras:
Asimismo, la funcionaria recordó que la Procuraduría Federal para el Consumidor (Profeco) reconoció durante 14 semanas a FinaBien como la mejor remesadora de envío en efectivo. Además resaltó que:
Roberto Velasco puntualizó que el programa recaudó 115 millones de pesos, los cuales serán designados de la siguiente manera:
El Comisionado del Instituto Nacional de Migración informó que a partir del 28 de noviembre se tiene el registro de:
Rosa Icela Rodríguez detalló que el programa México te Abraza presentó los siguientes avances:
Sheinbaum adelantó que dedicará la conferencia de hoy al Día Internacional del Migrante. Este día la acompañarán:
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.