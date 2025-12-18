México

‘La Mañanera’ de hoy jueves 18 de diciembre | Migración, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves desde Palacio Nacional

14:47 hsHoy

México es galardonado con el Premio Emisor del Año

Gracias a las estrategias financieras implementadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contrarrestar la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), México fue galardonado con el Premio Emisor del Año.

El galardón fue otorgado por la Gaceta Financiera Internacional, misma que reconoció la innovación de la estrategia sin dañar la estructura financiera del Gobierno de México.

14:44 hsHoy

“Hay que debatirlo”, Sheinbaum tras aprobación de la Ley Esposas

Tras la aprobación de la Ley Esposas en San Luis Potosí, la presidenta detalló que los partidos de oposición tiene puntos interesantes para cambiar aspectos de dicha decisión.

Además, invitó a los congresos a analizar la Ley para garantizar el equilibrio que se busca.

14:40 hsHoy

Gabinete de Sheinbaum llega a acuerdos con transportistas tras amenazas de bloqueos

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, comentó que las mesas de reunión permitieron un diálogo tranquilo que permitió evitar bloqueos viales.

Asimismo, la funcionaria detalló que el Gobierno mantiene atenciones a las demandas que se exigen, por lo que extendió una invitación a los transportistas y agricultores de no reanudar bloqueos.

14:28 hsHoy

“Es un acto de poca humanidad”, Sheinbaum tras la criminalización de los migrantes

A causa de las recientes acciones del Gobierno de Chile sobre criminalizar a los migrantes de países vecinos sudamericanos, la presidenta calificó de actos de poca humanidad las acciones que toman los gobiernos latinos sobre expulsar a connacionales.

La mandataria aseguró que la mejor forma de ayudar a los migrantes es invertir en los países, ayudar y proteger a las personas, así como intentar disminuir la pobreza y desigualdad social.

14:13 hsHoy

Tarjeta FinaBien, ¿Cómo va el envío de remesas?

Rocío Mejía expuso los avances de la tarjeta FinaBien Paisan@ la cual alcanzó las siguientes cifras:

  • 91 mil 380 tarjetas entregadas
  • 63 mil 227 remesas enviadas
  • 28 millones 951 mil 150 dólares enviados

Asimismo, la funcionaria recordó que la Procuraduría Federal para el Consumidor (Profeco) reconoció durante 14 semanas a FinaBien como la mejor remesadora de envío en efectivo. Además resaltó que:

  • Se pueden enviar aportaciones al IMSS
  • Hay posibilidad de adquirir seguro de repatriación
  • Se pueden guardar hasta 20 mil dólares en la tarjeta FinaBien
  • Se pueden realizar compras en línea y en establecimientos (operaciones respaldados por Visa)
14:07 hsHoy

México con M de Migrante ¿Hacia dónde se designarán los recursos?

Roberto Velasco puntualizó que el programa recaudó 115 millones de pesos, los cuales serán designados de la siguiente manera:

  • 50 mdp para reforzar la representación legal migratoria
  • 35 mdp para aumentar personal especializado legal en consulados
  • 10 mdp para fortalecer el programa de visitas a centros de detención
  • 10 mdp para aumentar jornadas extraordinarias de protección
  • 5 mdp para tener recursos adicionales para desastres naturales y apoyo humanitario
  • 5 mdp para incrementar acciones de difusión de protección preventiva
13:55 hsHoy

Programa Heroínas y Héroes paisanos, Operativo Invierno 2025

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración informó que a partir del 28 de noviembre se tiene el registro de:

  • 463 mil 879 atenciones brindadas
  • 253 módulos instalados
  • 800 mil guías desplegados
13:46 hsHoy

Avances del programa México te abraza

Rosa Icela Rodríguez detalló que el programa México te Abraza presentó los siguientes avances:

  • 145 mil 537 repatriaciones fueron registradas, de las cuales: 116 mil 156 fueron vía terrestre y 29 mil 381 fueron vía aérea
  • Hay 9 centros de atención para recibir a personas repatriadas
  • Se ofrecieron más de 846 mil servicios (alimentación, traslados, seguro médico, tarjetas, entre otros)
13:41 hsHoy

De qué se hablará hoy en La Mañanera

Sheinbaum adelantó que dedicará la conferencia de hoy al Día Internacional del Migrante. Este día la acompañarán:

  • Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación
  • Sergio Salomón, Comisionado del Instituto Nacional de Migración
  • Roberto Velasco, Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte
  • Rocío Mejía, Financiera para el Bienestar
12:19 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo de este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

