‘La Mañanera’ de hoy jueves 18 de diciembre | Migración, entre lo relevante

El galardón fue otorgado por la Gaceta Financiera Internacional , misma que reconoció la innovación de la estrategia sin dañar la estructura financiera del Gobierno de México .

Gracias a las estrategias financieras implementadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contrarrestar la deuda de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), México fue galardonado con el Premio Emisor del Año .

México es galardonado con el Premio Emisor del Año

Además, invitó a los congresos a analizar la Ley para garantizar el equilibrio que se busca.

Tras la aprobación de la Ley Esposas en San Luis Potosí , la presidenta detalló que los partidos de oposición tiene puntos interesantes para cambiar aspectos de dicha decisión.

Asimismo, la funcionaria detalló que el Gobierno mantiene atenciones a las demandas que se exigen, por lo que extendió una invitación a los transportistas y agricultores de no reanudar bloqueos .

Rosa Icela Rodríguez , Secretaria de Gobernación , comentó que las mesas de reunión permitieron un diálogo tranquilo que permitió evitar bloqueos viales .

Gabinete de Sheinbaum llega a acuerdos con transportistas tras amenazas de bloqueos

14:28 hs

“Es un acto de poca humanidad”, Sheinbaum tras la criminalización de los migrantes

A causa de las recientes acciones del Gobierno de Chile sobre criminalizar a los migrantes de países vecinos sudamericanos, la presidenta calificó de actos de poca humanidad las acciones que toman los gobiernos latinos sobre expulsar a connacionales.