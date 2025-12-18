México

La Ley Esposa aprobada en San Luis Potosí será evaluada por Sheinbaum

La llamada Ley Esposa fue aprobada hace unos días en San Luis Potosí y se revisa en otros estados

Guardar
La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se revisará si es procedente jurídicamente la Ley Esposa. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, que hay que ver si es jurídicamente procedente o no la llamada Ley Esposa, misma que promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores bajo el principio de alternancia de género en San Luis Potosí.

Esto, luego de que el pasado miércoles, Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, dijo que Morena promoverá una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, explicando que el objetivo es ir en contra de medidas con las que se busca imponer las candidaturas de esposas, al menos para las elecciones de 2027 y previo a que entre en vigor la reforma contra el nepotismo en cargos públicos en 2030.

Sheinbaum señaló, sobre el tema, que el Instituto Nacional Electoral ya definió un esquema para que haya paridad siempre en los candidatos y candidatas a gobernadores de los partidos, por lo que, si en el 2027 son 17 gubernaturas a elegirse, el INE dice que se tiene que garantizar que 9, que es la mitad más uno, pues siempre debe ser mayoría mujeres, tienen que ser candidatas mujeres y 8 hombres.

“Con eso ayuda a la paridad, gracias a eso hay más gobernadoras mujeres, hoy una buena cantidad de mexicanos y mexicanas, aparte de la presidenta, están gobernados en los estados por mujeres, y eso ha dado la oportunidad a las mujeres y además, a reconocer que las mujeres podemos gobernar, que no es esta idea del pasado de que las mujeres no podemos ser presidentas municipales, o diputadas, o senadoras, o gobernadoras o presidentas de la República”.

Luisa María Alcalde se pronunció
Luisa María Alcalde se pronunció en contra de la Ley Esposa. Crédito: Infobae México

Expuso que la parte de que obligatoriamente haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, se tendrá que ver si es procedente jurídicamente, pues tiene sus ventajas y sus desventajas.

“Muchas veces va orientado, no necesariamente es el género o la paridad, lo que está en el fondo, sino otros temas, mi recomendación es que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad, entonces no es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres, lo pongo a debate, no tengo claro, incluso le pedí al ministro Zaldívar que pudiera revisar si está dentro de la ley, porque ya pasó en San Luis Potosí, y en efecto lo traen en otros estados, si es jurídicamente viable o no, más allá de que lo impugné un partido político u otro”, concluyó.

¿Qué dice la Ley Esposa que se aprobó en San Luis Potosí?

El Congreso de San Luis Potosí aprobó la Ley Esposa hace unos días, con lo que modifican diversas disposiciones de la Constitución local en materia de paridad de género.

La reforma dice que “se establece que para el proceso electoral local ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del Estado. En los procesos electorales subsecuentes, la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en esta Constitución.”

Temas Relacionados

Ley EsposaClaudia SheinbaumMañaneraSan Luis Potosípolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Trabajador de Chichén Itzá es sancionado por difundir imágenes inéditas del interior de las pirámides

El video viral mostró espacios y vestigios nunca antes vistos por el público y reavivó la discusión sobre el acceso a monumentos históricos

Trabajador de Chichén Itzá es

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 18 de diciembre: cierre parcial a la circulación en cerrada la circulación de Dr. Andrade entre Dr. Río de la Loza por manifestación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos viales y manifestaciones en

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Florinda Meza denuncia favoritismo de Chespirito a Graciela Fernández, su primera esposa: “Se quedaba el dinero”

La actriz afirma que la primera esposa del comediante vendía casas y se quedaba con el dinero, mientras ella no tuvo esa fortuna

Florinda Meza denuncia favoritismo de

Avatar 3 llega a México con reacciones encontradas: ¿tiene escenas postcréditos o ya terminó la saga?

La experiencia visual de James Cameron ha despertado controversia entre la audiencia al ser la peor calificada de la franquicia hasta el momento

Avatar 3 llega a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

El auge de los “narcobucheros”

El auge de los “narcobucheros” en el Golfo de California: crimen, desigualdad y crisis ambiental entrelazadas

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Sanción de EEUU contra El Marro, líder del CSRL, abre puerta a su futura extradición: David Saucedo

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza denuncia favoritismo de

Florinda Meza denuncia favoritismo de Chespirito a Graciela Fernández, su primera esposa: “Se quedaba el dinero”

Avatar 3 llega a México con reacciones encontradas: ¿tiene escenas postcréditos o ya terminó la saga?

Equipo de Nodal aclara si su violinista fue despedida mientras él hace un arriesgado movimiento público

Pepe Aguilar podría debutar como coach en el regreso de La Voz México, según filtraciones

¿Christian Nodal dedicó un adorno a Belinda esta Navidad? Ésta es la extraña decoración que desató rumores

DEPORTES

Hijo de José Ramón Fernández

Hijo de José Ramón Fernández entra a la polémica y se lanza contra Faitelson: “No es periodista es reventador”

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver en México

Napoli vs AC Milan: cuándo y dónde ver la Supercopa de Italia en México

Chivas Femenil refuerza su plantilla con otra ex del América y apunta al título del Clausura 2026

Liga Mexicana del Pacífico da a conocer el formato y fechas para los playoffs