La Ley Esposa aprobada en San Luis Potosí será evaluada por Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se revisará si es procedente jurídicamente la Ley Esposa. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, que hay que ver si es jurídicamente procedente o no la llamada Ley Esposa, misma que promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores bajo el principio de alternancia de género en San Luis Potosí.

Esto, luego de que el pasado miércoles, Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, dijo que Morena promoverá una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley, explicando que el objetivo es ir en contra de medidas con las que se busca imponer las candidaturas de esposas, al menos para las elecciones de 2027 y previo a que entre en vigor la reforma contra el nepotismo en cargos públicos en 2030.

Sheinbaum señaló, sobre el tema, que el Instituto Nacional Electoral ya definió un esquema para que haya paridad siempre en los candidatos y candidatas a gobernadores de los partidos, por lo que, si en el 2027 son 17 gubernaturas a elegirse, el INE dice que se tiene que garantizar que 9, que es la mitad más uno, pues siempre debe ser mayoría mujeres, tienen que ser candidatas mujeres y 8 hombres.

“Con eso ayuda a la paridad, gracias a eso hay más gobernadoras mujeres, hoy una buena cantidad de mexicanos y mexicanas, aparte de la presidenta, están gobernados en los estados por mujeres, y eso ha dado la oportunidad a las mujeres y además, a reconocer que las mujeres podemos gobernar, que no es esta idea del pasado de que las mujeres no podemos ser presidentas municipales, o diputadas, o senadoras, o gobernadoras o presidentas de la República”.

Luisa María Alcalde se pronunció en contra de la Ley Esposa. Crédito: Infobae México

Expuso que la parte de que obligatoriamente haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, se tendrá que ver si es procedente jurídicamente, pues tiene sus ventajas y sus desventajas.

“Muchas veces va orientado, no necesariamente es el género o la paridad, lo que está en el fondo, sino otros temas, mi recomendación es que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad, entonces no es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres, lo pongo a debate, no tengo claro, incluso le pedí al ministro Zaldívar que pudiera revisar si está dentro de la ley, porque ya pasó en San Luis Potosí, y en efecto lo traen en otros estados, si es jurídicamente viable o no, más allá de que lo impugné un partido político u otro”, concluyó.

¿Qué dice la Ley Esposa que se aprobó en San Luis Potosí?

El Congreso de San Luis Potosí aprobó la Ley Esposa hace unos días, con lo que modifican diversas disposiciones de la Constitución local en materia de paridad de género.

La reforma dice que “se establece que para el proceso electoral local ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del Estado. En los procesos electorales subsecuentes, la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en esta Constitución.”