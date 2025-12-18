Influencer lava autos para probar que “el pobre es pobre porque quiere” y gana el triple de un empleado promedio

Juan de Ávila se propuso generar un ingreso de 2000 mil pesos. (Hágale como Quiera Pódcast)

Un experimento callejero reavivó el debate sobre la pobreza y el mérito individual en México. El inversionista y creador de contenido Juan de Ávila salió a lavar autos con una cubeta, dos trapos y agua para demostrar que “cualquiera” puede generar ingresos suficientes en un día. El resultado —documentado en una transmisión en vivo— desató críticas y apoyos en redes sociales.

El reto: una cubeta y un día de trabajo

La dinámica fue simple: sin herramientas profesionales ni capital inicial, De Ávila se colocó en la vía pública para ofrecer lavado de autos a 150 pesos por unidad.

En un lapso aproximado de 10:30 a 15:00 horas, el influencer reportó 2,005 pesos de ingreso, cifra que, según sus propios dichos, superaría hasta tres veces el salario diario promedio de un empleado en México.

El ejercicio fue transmitido por el pódcast Hágale como Quiera, que conduce junto a José Rodríguez y César Daniel Pérez. Para De Ávila, la prueba buscaba evidenciar que el ingreso depende del esfuerzo personal: “Era una chinga, sí; es cómodo, no; es el mejor trabajo del mundo, tampoco, pero saqué 2,000 pesos…”.

Críticas al experimento y al mensaje

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios cuestionaron que el resultado estuviera influido por su exposición mediática y red de contactos, elementos que una persona anónima no tendría. Otros señalaron que el ejercicio no demuestra movilidad social sostenida, sino un ingreso puntual sin garantías de continuidad, seguridad social o cobertura médica.

El propio creador defendió su postura al reconocer su ventaja: “Sí, tuve un gran privilegio y lo aproveché. El chiste es hacer lo que puedas con lo que tienes”.

¿Por qué la frase genera polémica?

La expresión “el pobre es pobre porque quiere” es controvertida porque simplifica un fenómeno complejo y sistémico. Especialistas subrayan que la pobreza está atravesada por desigualdad estructural, bajos salarios, acceso limitado a educación y salud, y contextos históricos que condicionan las oportunidades.

El debate también aludió al sesgo de supervivencia, un padecimiento cognitivo que ocurre cuando se generalizan conclusiones a partir de casos visibles de éxito, ignorando a quienes no lograron el mismo resultado por condiciones adversas. En este contexto, usar un caso excepcional para explicar una realidad social amplia puede distorsionar el diagnóstico y las soluciones.

Un debate abierto

El reto cumplió su objetivo mediático: poner el tema en la conversación pública. Sin embargo, las reacciones evidencian que un ingreso de un día no sustituye políticas de empleo digno ni resuelve las barreras estructurales que enfrentan millones. El caso reabre la discusión entre esfuerzo individual y responsabilidad social, sin un consenso definitivo.