México

Horacio Beamonte, actor de Televisa, revela que los médicos le pronosticaron pocos meses de vida: “Dios decide cuándo”

El intérprete de “La Rosa de Guadalupe” abrió su corazón sobre el difícil momento que atraviesa, tras rechazar quimioterapias y medicamentos, y cómo vive cada día con optimismo y espiritualidad

Guardar
Horacio Beamonte superó una crisis
Horacio Beamonte superó una crisis de salud en abril. (@horaciobeamonte, Instagram)

El actor mexicano Horacio Beamonte, conocido por su trabajo en Televisa en producciones como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Imperio de mentiras” y “El amor invencible”, enfrenta una etapa crítica en su lucha contra la leucemia y el cromosoma Filadelfia, una mutación genética que agrava su diagnóstico.

En una reciente entrevista con la revista TVNotas, Beamonte reveló que, tras abandonar los tratamientos médicos, los especialistas le pronosticaron entre cuatro y ocho meses de vida, aunque él mantiene su esperanza y fe como pilares fundamentales en este proceso.

El pronóstico médico, comunicado tras su decisión de rechazar las quimioterapias y los medicamentos especializados, marcó un punto de inflexión en la vida del actor.

El pronóstico médico para Horacio
El pronóstico médico para Horacio Beamonte indica entre cuatro y ocho meses de vida tras rechazar quimioterapias y medicamentos (Instagram)

Va en el octavo mes del pronóstico

Beamonte relató a TVNotas: “Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios que es el único que decide cuándo me va a llevar”.

Esta declaración, proveniente del último tercio de la entrevista, refleja la crudeza de la situación y la postura espiritual que ha adoptado.

La noticia de su renuncia al tratamiento, confirmada a mediados de noviembre de 2025, reavivó la preocupación en el mundo del espectáculo.

Durante los meses recientes, el estado de salud de Beamonte ha sido motivo de atención, debido a varias hospitalizaciones de emergencia relacionadas tanto con la leucemia como con las complicaciones derivadas del cromosoma Filadelfia.

La decisión de Horacio Beamonte
La decisión de Horacio Beamonte de abandonar los tratamientos médicos reavivó la preocupación en el mundo del espectáculo mexicano (Instagram)

Con la fe puesta en Dios

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el actor ha optado por no continuar con las terapias convencionales, decisión que explicó en la misma conversación con TVNotas: “No, rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza”.

El intérprete detalló que, tras experimentar los efectos secundarios de una sesión de quimioterapia, decidió no someterse a más procedimientos médicos.

En sus palabras, la intensidad de las reacciones adversas lo llevó a buscar una alternativa basada en sus convicciones personales y espirituales. Beamonte expresó: “Si el señor así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él. Nada (de tratamiento), decidí que no, no me iba a esclavizar a nada”.

La postura del actor ha generado diversas reacciones en el ámbito artístico, donde colegas y seguidores han manifestado tanto apoyo como preocupación por su salud.

El actor mexicano sostiene su
El actor mexicano sostiene su esperanza y fe como pilares fundamentales en su lucha contra la leucemia (Instagram)

A pesar de las adversidades, Beamonte continúa cercano a su público y mantiene una rutina lo más saludable posible dentro de sus limitaciones, consciente de los riesgos que implica suspender los tratamientos médicos.

A lo largo de su carrera, Horacio Beamonte se consolidó como un rostro habitual en los melodramas y programas unitarios de Televisa, participando en proyectos que le otorgaron reconocimiento y afecto del público.

Hoy, enfrenta uno de los desafíos más complejos de su vida, guiado por la fe y la búsqueda de tranquilidad, mientras el medio artístico y sus seguidores permanecen atentos a su evolución.

Temas Relacionados

Horacio BeamonteTelevisaLa Rosa de Guadalupemexico-entretenimiento

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Rita Cetina 2025: en

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de diciembre: unidad del MB de la Línea 2 sufre accidente

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Descubre los beneficios de la guayaba en el cuidado de la piel y la prevención de enfermedades crónicas

Estudios sugieren que el consumo regular de esta fruta de temporada aporta nutrientes esenciales que favorecen la salud cardiovascular y cutánea

Descubre los beneficios de la

Dólar sigue sin recuperarse frente al “súper peso” al cierre de este jueves 18 de diciembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar sigue sin recuperarse frente

¿Quién es Angélica Noemí Juárez Pérez, funcionaria de la SEP a la que Sheinbaum felicitó por obtener premio internacional?

Con más de cincuenta conferencias y artículos publicados, la subsecretaria ha visibilizado el papel de las mujeres en los procesos históricos de México

¿Quién es Angélica Noemí Juárez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de 160 kilos

Decomisan más de 160 kilos de marihuana en paquetería de Guanajuato, iba a ser trasladada a SLP y Querétaro

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

Incautan más de 157 kilos de cocaína ocultos en cargamento de brócoli en Texas, hay un mexicano detenido

Nuevo ataque con bombas molotov se registra en hotel de Cuautla, Morelos: habría dos muertos

Abaten a “Casilda”, jefe de plaza del Cártel de los Caborca, tras enfrentamiento en Felipe Carrillo Puerto

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Kristal Silva le

Esposo de Kristal Silva le habría llamado la atención a Adal Ramones por su manera de conducir La Granja VIP

Yolanda Andrade sale del hospital y da detalles de su estado de salud

Íñigo Quintero visitará México por primera vez: sede, fecha, boletos y todo sobre su concierto

Guillermo del Toro se lanza de nuevo contra la IA: “Lucho por mi derecho de ser humano y estúpido”

Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora terminan su relación

DEPORTES

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica

Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”

Rayados oficializa la salida de Sergio Ramos y lo despide con un emotivo homenaje

Dream Match Friday: CMLL y AEW revelan cartelera completa para la Arena México