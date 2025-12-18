Horacio Beamonte, actor de Televisa, revela que los médicos le pronosticaron pocos meses de vida: “Dios decide cuándo”

Horacio Beamonte superó una crisis de salud en abril. (@horaciobeamonte, Instagram)

El actor mexicano Horacio Beamonte, conocido por su trabajo en Televisa en producciones como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Imperio de mentiras” y “El amor invencible”, enfrenta una etapa crítica en su lucha contra la leucemia y el cromosoma Filadelfia, una mutación genética que agrava su diagnóstico.

En una reciente entrevista con la revista TVNotas, Beamonte reveló que, tras abandonar los tratamientos médicos, los especialistas le pronosticaron entre cuatro y ocho meses de vida, aunque él mantiene su esperanza y fe como pilares fundamentales en este proceso.

El pronóstico médico, comunicado tras su decisión de rechazar las quimioterapias y los medicamentos especializados, marcó un punto de inflexión en la vida del actor.

Va en el octavo mes del pronóstico

Beamonte relató a TVNotas: “Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho, seguimos esperando en Dios que es el único que decide cuándo me va a llevar”.

Esta declaración, proveniente del último tercio de la entrevista, refleja la crudeza de la situación y la postura espiritual que ha adoptado.

La noticia de su renuncia al tratamiento, confirmada a mediados de noviembre de 2025, reavivó la preocupación en el mundo del espectáculo.

Durante los meses recientes, el estado de salud de Beamonte ha sido motivo de atención, debido a varias hospitalizaciones de emergencia relacionadas tanto con la leucemia como con las complicaciones derivadas del cromosoma Filadelfia.

Con la fe puesta en Dios

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el actor ha optado por no continuar con las terapias convencionales, decisión que explicó en la misma conversación con TVNotas: “No, rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza”.

El intérprete detalló que, tras experimentar los efectos secundarios de una sesión de quimioterapia, decidió no someterse a más procedimientos médicos.

En sus palabras, la intensidad de las reacciones adversas lo llevó a buscar una alternativa basada en sus convicciones personales y espirituales. Beamonte expresó: “Si el señor así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él. Nada (de tratamiento), decidí que no, no me iba a esclavizar a nada”.

La postura del actor ha generado diversas reacciones en el ámbito artístico, donde colegas y seguidores han manifestado tanto apoyo como preocupación por su salud.

A pesar de las adversidades, Beamonte continúa cercano a su público y mantiene una rutina lo más saludable posible dentro de sus limitaciones, consciente de los riesgos que implica suspender los tratamientos médicos.

A lo largo de su carrera, Horacio Beamonte se consolidó como un rostro habitual en los melodramas y programas unitarios de Televisa, participando en proyectos que le otorgaron reconocimiento y afecto del público.

Hoy, enfrenta uno de los desafíos más complejos de su vida, guiado por la fe y la búsqueda de tranquilidad, mientras el medio artístico y sus seguidores permanecen atentos a su evolución.