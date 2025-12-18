México

Cómo preparar tejocote en almíbar, el dulce mexicano que refuerza el sistema inmune

Este fruto proporciona vitamina C y antioxidantes al sistema inmune

Guardar
Este fruto proporciona vitamina C
Este fruto proporciona vitamina C y antioxidantes al sistema inmune. Foto: (iStock)

El tejocote en almíbar se consolida como uno de los postres tradicionales más emblemáticos en las mesas mexicanas durante las festividades decembrinas y otras celebraciones familiares. Este fruto, conocido científicamente como Crataegus mexicana, ofrece una combinación distintiva de sabor y propiedades nutricionales que lo distinguen de otros dulces típicos. El proceso de cocción en almíbar potencia tanto su dulzor natural como sus características funcionales, que incluyen la presencia de antioxidantes y su aporte en el fortalecimiento del sistema inmunológico.

En mercados y plazas de todo México, el tejocote suele comercializarse fresco o ya preparado en almíbar, especialmente cerca de la temporada de posadas y Navidad. Este platillo, sumergido en jarabe espeso a base de azúcar y especias, ha trascendido generaciones por su sencilla preparación y su valor simbólico. El tejocote integra la lista de ingredientes esenciales para el ponche navideño, aunque su consumo como postre individual cuenta con amplia aceptación. Se trata de uno de los frutos originarios de las zonas altas y templadas del país, donde pequeños productores conservan prácticas de recolección tradicionales.

Un fruto autóctono se fusiona
Un fruto autóctono se fusiona con jarabe y especias, ofreciendo una experiencia gastronómica rica en nutrientes y memoria colectiva durante los encuentros familiares y fiestas de invierno. Foto: (iStock)

Al observar la composición de este fruto, se reconocen nutrientes clave. Este fruto destaca por su contenido de vitamina C, importante para las defensas del organismo. Además, contiene compuestos fenólicos y flavonoides, considerados antioxidantes naturales capaces de reducir el daño causado por radicales libres. Diversos estudios realizados por instituciones de salud y alimentación mexicanas han señalado que una dieta rica en antioxidantes puede asociarse con menor incidencia de enfermedades crónicas. Entre los beneficios más citados figura el apoyo al sistema inmune y la protección frente a infecciones frecuentes en épocas de frío.

El almíbar, preparado con canela, clavo y piloncillo, permite conservar las bayas sin perder los nutrientes principales. Incluso tras la cocción, el tejocote mantiene parte de sus compuestos bioactivos y su sabor característico. Familias mexicanas suelen acompañar este postre con lácteos como queso fresco o crema, lo que enriquece la experiencia y agrega variedad al consumo de frutas durante las celebraciones.

El postre de tejocote en almíbar resalta así como un exponente fiel de la identidad mexicana, al combinar elementos culinarios ancestrales y beneficios nutricionales que despiertan interés dentro y fuera del país.

Los tejocotes son una fruta
Los tejocotes son una fruta típica de temporada invernal en México, utilizada en dulces y bebidas tradicionales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 kilo de tejocote fresco
  • 1 litro de agua
  • 500 gramos de azúcar o piloncillo
  • 2 rajas de canela
  • 3 clavos de olor
  • 1 trozo pequeño de cáscara de naranja (opcional)

Método de preparación

1. Lava cuidadosamente los tejocotes para retirar cualquier suciedad.

2. Haz un corte superficial en forma de cruz en la base de cada fruto.

3. Hierve agua suficiente en una olla grande.

4. Coloca los tejocotes en el agua hirviendo y deja cocer durante 5 minutos para aflojar la piel.

5. Retira los tejocotes del agua caliente y pásalos de inmediato a agua fría; pela la cáscara con las manos.

6. En otra olla, vierte un litro de agua limpia, añade el azúcar (o piloncillo), la canela, los clavos de olor y, si lo prefieres, la cáscara de naranja.

7. Calienta a fuego medio hasta que el azúcar o el piloncillo se disuelvan completamente.

8. Incorpora los tejocotes pelados al almíbar.

9. Cocina a fuego bajo durante 40 a 60 minutos hasta que los frutos estén suaves y el líquido adquiera consistencia espesa.

10. Deja enfriar a temperatura ambiente y sirve solo o como acompañamiento de otros postres.

Temas Relacionados

tejocotesaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo se encuentra la calidad

Detienen a taxistas tras agredir a policías luego de percance vial en Tlalpan

Según reportes, los agresores habían utilizado diferentes herramientas para agredir a los uniformados

Detienen a taxistas tras agredir

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 18 de diciembre

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Estatus del AICM EN VIVO:

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Según el Departamento del Tesoro de EEUU, “El Marro” mantuvo el control del CSRL desde prisión mediante abogados y familiares

Así es el Cefereso 14,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es el Cefereso 14,

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Sanción de EEUU contra El Marro, líder del CSRL, abre puerta a su futura extradición: David Saucedo

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

ENTRETENIMIENTO

Cazzu interpreta ‘Como la flor’

Cazzu interpreta ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla en vivo y fans señalan que está “recuperada”

Luces de Invierno 2025: cartelera de conciertos gratis en el Zócalo de la Ciudad de México por Navidad

Dr. Miguel Padilla rompe el silencio y brinda declaraciones sobre su cita con Karina Torres

La impresionante foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que adorna la entrada de su casa

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres