Cómo preparar tejocote en almíbar, el dulce mexicano que refuerza el sistema inmune

Este fruto proporciona vitamina C y antioxidantes al sistema inmune. Foto: (iStock)

El tejocote en almíbar se consolida como uno de los postres tradicionales más emblemáticos en las mesas mexicanas durante las festividades decembrinas y otras celebraciones familiares. Este fruto, conocido científicamente como Crataegus mexicana, ofrece una combinación distintiva de sabor y propiedades nutricionales que lo distinguen de otros dulces típicos. El proceso de cocción en almíbar potencia tanto su dulzor natural como sus características funcionales, que incluyen la presencia de antioxidantes y su aporte en el fortalecimiento del sistema inmunológico.

En mercados y plazas de todo México, el tejocote suele comercializarse fresco o ya preparado en almíbar, especialmente cerca de la temporada de posadas y Navidad. Este platillo, sumergido en jarabe espeso a base de azúcar y especias, ha trascendido generaciones por su sencilla preparación y su valor simbólico. El tejocote integra la lista de ingredientes esenciales para el ponche navideño, aunque su consumo como postre individual cuenta con amplia aceptación. Se trata de uno de los frutos originarios de las zonas altas y templadas del país, donde pequeños productores conservan prácticas de recolección tradicionales.

Un fruto autóctono se fusiona con jarabe y especias, ofreciendo una experiencia gastronómica rica en nutrientes y memoria colectiva durante los encuentros familiares y fiestas de invierno. Foto: (iStock)

Al observar la composición de este fruto, se reconocen nutrientes clave. Este fruto destaca por su contenido de vitamina C, importante para las defensas del organismo. Además, contiene compuestos fenólicos y flavonoides, considerados antioxidantes naturales capaces de reducir el daño causado por radicales libres. Diversos estudios realizados por instituciones de salud y alimentación mexicanas han señalado que una dieta rica en antioxidantes puede asociarse con menor incidencia de enfermedades crónicas. Entre los beneficios más citados figura el apoyo al sistema inmune y la protección frente a infecciones frecuentes en épocas de frío.

El almíbar, preparado con canela, clavo y piloncillo, permite conservar las bayas sin perder los nutrientes principales. Incluso tras la cocción, el tejocote mantiene parte de sus compuestos bioactivos y su sabor característico. Familias mexicanas suelen acompañar este postre con lácteos como queso fresco o crema, lo que enriquece la experiencia y agrega variedad al consumo de frutas durante las celebraciones.

El postre de tejocote en almíbar resalta así como un exponente fiel de la identidad mexicana, al combinar elementos culinarios ancestrales y beneficios nutricionales que despiertan interés dentro y fuera del país.

Los tejocotes son una fruta típica de temporada invernal en México, utilizada en dulces y bebidas tradicionales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kilo de tejocote fresco

1 litro de agua

500 gramos de azúcar o piloncillo

2 rajas de canela

3 clavos de olor

1 trozo pequeño de cáscara de naranja (opcional)

Método de preparación

1. Lava cuidadosamente los tejocotes para retirar cualquier suciedad.

2. Haz un corte superficial en forma de cruz en la base de cada fruto.

3. Hierve agua suficiente en una olla grande.

4. Coloca los tejocotes en el agua hirviendo y deja cocer durante 5 minutos para aflojar la piel.

5. Retira los tejocotes del agua caliente y pásalos de inmediato a agua fría; pela la cáscara con las manos.

6. En otra olla, vierte un litro de agua limpia, añade el azúcar (o piloncillo), la canela, los clavos de olor y, si lo prefieres, la cáscara de naranja.

7. Calienta a fuego medio hasta que el azúcar o el piloncillo se disuelvan completamente.

8. Incorpora los tejocotes pelados al almíbar.

9. Cocina a fuego bajo durante 40 a 60 minutos hasta que los frutos estén suaves y el líquido adquiera consistencia espesa.

10. Deja enfriar a temperatura ambiente y sirve solo o como acompañamiento de otros postres.