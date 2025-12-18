México

Clausuran sitio de extracción ilegal de arena en Chiapas

La Profepa determinó que las operaciones estaban interviniendo en el cauce natural del río Suchiapa

Guardar
La Profepa determinó realizar una
La Profepa determinó realizar una clausura por irregularidades. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un sitio de extracción de arena ubicado en el cauce y la zona federal del río Suchiapa, en el municipio de Chiapa de Corzo, luego de detectar actividades irregulares que se realizaban sin la autorización ambiental correspondiente y que estaban provocando daños significativos al ecosistema de la región.

La acción fue resultado de un operativo de inspección realizado el pasado 9 de diciembre, en el que participaron inspectores de la Profepa con el apoyo de elementos de la Guardia Estatal. Durante la revisión, las autoridades constataron la presencia de maquinaria pesada operando dentro del cauce del río, específicamente dos retroexcavadoras utilizadas para la extracción de material pétreo, actividad que no contaba con los permisos ambientales requeridos.

Profepa reiteró el llamado a
Profepa reiteró el llamado a proteger los recursos naturales de México. Foto: (Profepa)

Como resultado de la inspección, la Profepa impuso la clausura temporal total de un área de mil 811 metros cuadrados, además de asegurar las dos retroexcavadoras encontradas en el sitio. La medida se sustentó en los artículos 170, fracciones I y II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como en los artículos 52, fracciones VI y XXI, y 80, fracciones VIII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con el informe oficial, la operación de la maquinaria estaba obstruyendo el flujo natural del agua y provocando desvíos en el cauce del río Suchiapa, lo que generaba impactos negativos en el suelo, la vegetación ribereña y el equilibrio del ecosistema. La zona federal del río alberga vegetación natural, incluyendo árboles de sauce, los cuales cumplen una función clave como barreras de protección contra la erosión y como hábitat para diversas especies.

El río Suchiapa es una fuente importante de abastecimiento de agua para las comunidades de Suchiapa y Chiapa de Corzo, por lo que cualquier alteración en su cauce representa un riesgo ambiental y social. La extracción ilegal de arena y grava en esta área puede ocasionar la formación de cárcavas, la pérdida de estabilidad del río y un aumento en la vulnerabilidad ante fenómenos naturales, como inundaciones.

En el lugar se aseguró
En el lugar se aseguró maquinaria. Foto: (Profepa)

La Profepa informó que las medidas adoptadas tienen como objetivo frenar de manera inmediata las actividades irregulares y evitar mayores afectaciones al entorno natural. Asimismo, señaló que, en caso de que los responsables busquen regularizar la actividad, deberán tramitar y obtener las autorizaciones ambientales correspondientes ante las instancias competentes.

Finalmente, la dependencia federal reiteró que continuará con el procedimiento administrativo conforme a la ley y reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales y la atención de denuncias ciudadanas. La Profepa hizo un llamado a respetar la normatividad ambiental y recordó que la explotación de materiales pétreos sin permisos constituye una violación a la legislación vigente.

Temas Relacionados

ChiapasRío SuchiapaArenaClausuraProfepaMedio ambientemexico-noticias

Más Noticias

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista

Tras la viralización de videos y rumores sobre la cercanía de Nodal y Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar publicó indirectas en Instagram

“Maestro manipulador”: los mensajes que

Cuál es la oración que se debe rezar en la posada del día de hoy 18 de diciembre

Cada día de las posadas está dedicado a oraciones por diferentes grupos vulnerables, según el medio católico Desde la Fe

Cuál es la oración que

Abandonan a adulta mayor en silla de ruedas a orillas de una carretera en Tamaulipas

La mujer, de aparentemente 80 años, permaneció sola a la intemperie, ante lluvia y bajas temperaturas

Abandonan a adulta mayor en

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 17 de diciembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Chispazo: jugada ganadora y resultado

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

Los granjeros disputaron su permanencia en el reality en una dinámica directa

Quiénes son los finalistas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba “El Yeicob”, socio

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los finalistas de

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres