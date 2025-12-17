Nayla Downs se corona como ganadora de la séptima edición de La Más Draga

Nayla Downs. Foto: (Captura de pantalla)

La coronación de la nueva reina de La Más Draga 7 marca un hito en el panorama del entretenimiento digital y la cultura drag en México y Latinoamérica. La séptima edición del reality, titulada El Séptimo Sello, no solo consolidó la proyección profesional de su ganadora, sino que también reafirmó el impacto del programa como plataforma de visibilidad para artistas de la comunidad LGBTIQ+.

Nayla Downs, además de la corona, obtuvo un premio económico de 700 mil pesos mexicanos y acceso a incentivos adicionales, como productos especializados y colaboraciones con marcas asociadas al show.

La gran final, celebrada este 16 de diciembre de 2025 en la Arena Ciudad de México, reunió a miles de seguidores, exconcursantes y figuras del espectáculo, quienes presenciaron una competencia caracterizada por la creatividad y la destreza artística de las finalistas.

Nayla Downs se convirtió en la ganadora de la sétima edición de La Más Draga. Foto: (Captura de pantalla)

Entre los retos más emblemáticos de la noche destacó La Más 360, una prueba que exigió a las participantes demostrar habilidades en maquillaje, vestuario, carisma y puesta en escena, todo ello acompañado de espectáculos originales y música inédita.

Desde su estreno el 30 de septiembre de 2025, la séptima temporada, conducida por Karime Pindter, se distinguió por elevar el nivel de exigencia en cada reto y por incorporar pasarelas temáticas y mensajes culturales de gran profundidad. Las cuatro finalistas —Deetox Alanís, Tulsa Valpurgis, Nayla Downs y Moon— sobresalieron por su evolución constante y su capacidad para conectar con la audiencia, pero fue Downs quien se consolidó como favorita de muchos desde las primeras etapas del concurso.

La propuesta de Nayla Downs fusionó elementos culturales, teatralidad y una expresión personal contundente, lo que le permitió destacarse en cada desafío, siendo las pruebas de La Más Guelaguetza, La Más Silvia Pinal y La Más Mexamalista en donde se llevó el título de campeona, y finalmente ha logrado obtener el título de La Más Draga de la séptima edición. Su victoria representa no solo un reconocimiento artístico, sino también una oportunidad para expandir su carrera en escenarios, festivales y plataformas internacionales.

Foto: X/@Lamasdraga.

“La ganadora del Séptimo Sello de La Más Draga eres tú... ¡Eres tú, Nayla Downs!”, dijo Karime Pindter al mencionar a la ganadora de la séptima edición, quien fue coronada por la campeona de la anterior temporada, Cattriona.

“El mundo de arte y fantasía ha comenzado. Muchas, muchas gracias. lo que soy hoy es gracias a ustedes, gracias La Más Draga, gracias a los jueces, gracias a mis hermanas de temporada, gracias a mi familia. Hoy les puedo compartir que es la primera vez que está mi papá acá viéndome en el espectáculo drag. El aplauso es para todos ustedes y me los llevo a todos en el corazón”, dijo Nayla mientras rompía en llanto por la emoción al mismo tiempo que sus fanáticos la coreaban con alegría.

Finalmente, Nayla Downs, con su corona, dio su última pasarela como reina draga del Séptimo Sello.

Desde su primera temporada en 2018, La Más Draga se ha posicionado como un referente del drag mexicano, impulsando la carrera de numerosas artistas y promoviendo la diversidad a través de desafíos que combinan moda, performance, humor y crítica social.