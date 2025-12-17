México

Profepa clausura empresa recicladora de aceites en Culiacán por manejo inadecuado de residuos

El organismo federal ordenó el cierre de la planta tras detectar filtraciones de residuos peligrosos y falta de permisos

La Profepa encontró varios charcos de residuos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud. Foto: (Profepa)

Luego de atender una denuncia ciudadana y confirmar graves irregularidades ambientales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la empresa Aceites y Reciclados del Pacífico, ubicada en el Ejido Los Huizaches, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

La medida fue aplicada con el objetivo de detener de inmediato actividades que estaban generando contaminación y para dar inicio al proceso de remediación del sitio afectado.

De acuerdo con la Profepa, el pasado 3 de noviembre se recibió una denuncia en la que se alertaba sobre la presencia de numerosos tanques metálicos y cisternas presuntamente utilizados para el almacenamiento de hidrocarburos, así como grandes charcos y derrames de líquidos oscuros a cielo abierto, sin ningún tipo de control ambiental.

En el reporte también se mencionaron vapores y olores intensos perceptibles desde la carretera, además de síntomas de irritación en personas que transitaban por la zona.

La empresa hjabía utilizado varios tipos de aceites en su planta. Foto: (iStock)

En atención a estos señalamientos, el 14 de noviembre personal de inspección de la Profepa acudió al lugar, donde constató la operación de la empresa Aceites y Reciclados del Pacífico. Dentro del predio se localizó una planta recicladora de aceite que emplea un proceso químico de clarificación para la obtención de aditivos para combustibles y la elaboración de asfalto base a partir de aceites minerales y vegetales usados.

Durante la diligencia, los inspectores observaron la existencia de 22 contenedores metálicos tipo férreo, 24 silos elevados destinados al almacenamiento, un área de carga y descarga de aceites, oficinas administrativas y un área de reproceso que carece de geomembrana. Esta falta de infraestructura adecuada permitió la filtración de residuos peligrosos directamente al suelo natural.

En dicha zona se encontraron montículos de tierra mezclados con aceites lubricantes minerales y vegetales, así como charcos de residuos asentados directamente sobre el terreno. Además, se detectaron tres contenedores con aproximadamente 90 mil litros de aceite lubricante usado, considerado residuo peligroso, así como un contenedor adicional con 30 mil litros de aditivo para gasolina o diésel.

La Profepa decidió establecer una clausura total. Foto: (Profepa)

El personal de Profepa también localizó alrededor de 800 sacos de tierra aclarante y 180 sacos de sosa escamosa, materiales empleados en el proceso químico de clarificación de aceites. Durante la inspección, la empresa no presentó la documentación que acreditara el manejo adecuado de los residuos peligrosos ni las autorizaciones ambientales correspondientes para operar.

Ante el riesgo ambiental identificado y la posibilidad de que la contaminación continuara o se agravara, la Profepa determinó imponer la clausura total de las instalaciones, maquinaria, equipo y del proceso químico asociado. Esta medida busca frenar cualquier actividad que represente un peligro para el ambiente y la salud de la población.

La Procuraduría informó que ya se inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las sanciones aplicables y definir las acciones de remediación que deberá cumplir el responsable del sitio. Asimismo, reiteró que continuará supervisando el caso para garantizar la reparación del daño ambiental y la implementación de todas las medidas necesarias para proteger el entorno y a las comunidades cercanas.

