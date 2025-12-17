La Línea 4 del transporte público de Jalisco inició operaciones en Tlajomulco

La inauguración de la Línea 4 convierte a Guadalajara en la cuarta ciudad con mayor longitud de tren en Latinoamérica. (Cortesía Gobierno de Jalisco).

La Línea 4 del transporte público Jalisco inició operaciones en Tlajomulco de Zúñiga, marcando un avance en la movilidad urbana del Área Metropolitana de Guadalajara. Con un recorrido de 21 kilómetros y ocho estaciones, el sistema tiene capacidad para atender a 106 mil usuarios diarios. El acceso será gratuito durante el periodo de prueba, del 15 al 31 de diciembre, lo que permitirá a los habitantes familiarizarse con la infraestructura y las conexiones de la red.

El nuevo corredor conecta el centro de Tlajomulco con la zona metropolitana de Guadalajara en un trayecto de 38 minutos. La Línea 4 cuenta con cinco rutas alimentadoras y 52 unidades adicionales para facilitar el acceso de los usuarios a las estaciones principales. El horario de servicio durante el periodo de prueba es de 6:00 a 21:00, ofreciendo una alternativa eficiente y sustentable para los desplazamientos diarios entre Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara.

El Gobierno de Jalisco apuesta por un transporte público digno, eficiente y sustentable como legado para la región metropolitana. (Cortesía Gobierno de Jalisco).

Durante la inauguración, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó la importancia de este proyecto para la región. “El transporte público quiero que sea mi principal legado, de mi gobierno, tenemos que seguir conectando al Área Metropolitana de Guadalajara y darle dignidad al transporte público (…); es decir, transporte público digno para las personas”, afirmó. El mandatario también subrayó que la gratuidad inicial busca que la ciudadanía conozca y aproveche la nueva infraestructura, la cual, según sus palabras, posiciona a Guadalajara como una ciudad de primer nivel en Latinoamérica en materia de transporte público.

Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), resaltó el impacto de la Línea 4 en la red estatal. “Hoy, con la Línea 4, triplicamos la red de transporte público, pasando los 126 kilómetros y en este primer año de la administración, gracias al liderazgo de nuestro Gobernador, crecimos el 20 por ciento”, señaló. Por su parte, Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, calificó la jornada como un día de celebración para el sur de la metrópoli, recordando que el proyecto fue visualizado hace 14 años.

La puesta en marcha de la Línea 4 representa una solución de movilidad segura y eficiente para miles de familias que se desplazan diariamente en la región. El sistema busca reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa sustentable frente al uso del automóvil particular y el transporte convencional.

El gobierno estatal prevé continuar con la expansión del sistema de transporte público. Para 2025 y 2026, se contemplan proyectos como una nueva línea que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el área metropolitana, el fortalecimiento de las líneas existentes del SITEUR, la incorporación de más unidades a Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, así como la implementación de un sistema de electromovilidad en Puerto Vallarta y la creación de un sistema metropolitano en la región Ciénega.

Nuevos proyectos de transporte público en Jalisco incluyen la conexión con el Aeropuerto de Guadalajara y la expansión del sistema SITEUR. (Cortesía Gobierno de Jalisco).

La relevancia de la Línea 4 se enmarca en el crecimiento sostenido de la red de transporte público en Jalisco, que ha experimentado un aumento del 20% en el primer año de la actual administración. Con esta obra, Guadalajara se posiciona entre las ciudades latinoamericanas con mayor longitud de tren urbano, consolidando su papel como referente en movilidad urbana.

El trayecto completo de la Línea 4 se realiza en 38 minutos, con frecuencias de paso de nueve minutos, lo que brinda a los usuarios una opción de traslado ágil y competitiva frente a otras alternativas de transporte en la ciudad.