La iglesia más pequeña de CDMX que se resiste al olvido en el corazón de Iztacalco

La Ermita de Santa Cruz Atencopa es uno de los vestigios religiosos más antiguos de Iztacalco y símbolo del patrimonio histórico de la Ciudad de México.

Aunque pocas personas saben de su existencia, en el corazón de la alcaldía Iztacalco, oculta entre los callejones uno de los siete Barrios Originarios de dicha demarcación, se encuentra una de la iglesias más pequeñas de la Ciudad de México.

Aunque existen otras que suelen llevarse este apelativo, lo cierto es que muchos desconcen sobre esta iglesia de pequeño tamaño debido a que es mejor conocida como una ermita, lo cual hace referencia a una iglesia de pequeño tamaño y asilada, tal como estaba esta edificación al momento de ser construida.

La Ermita de Santa Cruz Atencopa destaca como una de las capillas más queridas de Iztacalco, no solo por su arquitectura colonial, sino también por su relevancia histórica en el barrio de Santa Cruz, uno de los siete Barrios Originarios de la antigua ciudad isleña.

El INAH reconoce la importancia de la Ermita de Santa Cruz Atencopa y advierte sobre los retos de su conservación ante el cambio urbano y climático.

Ermita de Santa Cruz Atencopa: historia y tradición en el corazón de Iztacalco

Aunque en la actualidad rara vez se celebran misas en su interior, la ermita se ha consolidado como una parada obligada para quienes buscan adentrarse en el arte y la arquitectura de la época colonial, así como en la historia profunda de la zona.

En el recorrido por los siete barrios originales —La Asunción Atenco, Los Reyes Ezquitac, Santiago Atoyac, San Miguel Amac, San Francisco Xicaltongo, San Sebastián Zapotla y Santa Cruz Atencopa—, este último sobresale por albergar la mayor concentración de edificios históricos.

También conocida como Ermita de “La Gualupita”, esta iglesia fue construida en el siglo XVII y enriquecida con una cúpula añadida un siglo después, forma parte esencial de este patrimonio. Su presencia, marcada por siglos de abandono y reconversión, transmite la huella del tiempo y el paso de generaciones.

El edificio suele ser la última parada en los recorridos a pie por el barrio, y quienes tienen la oportunidad de ingresar a su interior encuentran un testimonio tangible de la historia local.

La Ermita de Santa Cruz Atencopa parece vibrar con el paso acumulado de los siglos, lo que la convierte en un punto de interés tanto para visitantes nacionales como internacionales.

De hecho, muchos turistas recorren los siete barrios en una sola tarde, ya que la cercanía entre ellos permite, incluso a paso lento, obtener una visión completa de estos antiguos núcleos urbanos en un solo día.

Imágen de la ermita en el pasado, cuando casi no había casas a su alrededor.

Cuáles son las iglesias mas pequeñas de la Ciudad de México

Además de la Ermita de La Gualupita, entre las iglesias más pequeñas de la Ciudad de México destaca la Capilla del Señor de la Humildad, ubicada en el barrio de La Merced, que mide aproximadamente 9 metros de largo por 4 de ancho y es considerada la iglesia más pequeña de la ciudad. Otras iglesias de dimensiones reducidas son:

Capilla del Señor de la Humildad

Iglesia de Nuestra Señora de Santa Ana en Santa Anita Zacatlamanco

Capilla de las Ánimas, parte del conjunto de la Catedral Metropolitana

Templo de Regina Coeli, en la calle Regina

Parroquia Santa Rita de Casia, colonia Villa de Cortés

Aunque la Capilla del Señor de la Humildad es reconocida como la más pequeña por sus dimensiones concretas y su valor histórico, la Ermita de La Gualupita tiene dimensiones similares y también es de un valor histórico incalculable.