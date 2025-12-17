México

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Quiénes reciben su apoyo de 5 mil 800 hoy 17 de diciembre?

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar

La entrega de los recursos del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) avanza conforme al calendario oficial de pagos de las Becas para el Bienestar correspondiente a diciembre de 2025.

Hoy miércoles 17 de diciembre, un nuevo grupo de estudiantes universitarios recibe el depósito de 5 mil 800 pesos, monto correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026, considerado además el último pago del año.

La dispersión se realiza de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido del titular de la Tarjeta del Banco del Bienestar, mecanismo que permite una entrega ordenada de los apoyos y evita la saturación de sucursales y cajeros automáticos a nivel nacional.

¿Quiénes cobran hoy 17 de diciembre?

De acuerdo con el calendario oficial del Banco del Bienestar, este 17 de diciembre corresponde el pago a las y los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro cuyo primer apellido inicia con la letra S.

La dispersión de Jóvenes Escribiendo el Futuro, con el depósito de 5 mil 800 pesos correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026, último pago del año para estudiantes universitarios beneficiarios

Se trata principalmente de estudiantes universitarios de continuidad, es decir, jóvenes que ya formaban parte del programa y mantienen su inscripción activa en una institución pública de educación superior.

Para que el depósito se refleje hoy, las y los estudiantes deben cumplir dos requisitos indispensables:

  • Contar con su Tarjeta del Banco del Bienestar activa.
  • Haber recibido al menos un pago previo del programa.

Quienes apenas recibieron su tarjeta y no han tenido depósitos anteriores no recibirán este pago y deberán esperar al siguiente bimestre.

Características del pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención.

El depósito de diciembre corresponde al segundo bimestre del ciclo escolar 2025-2026 y marca el cierre de los pagos del año calendario. El programa contempla apoyos durante 10 meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por periodo vacacional.

Este respaldo económico tiene como objetivo principal garantizar la permanencia escolar de jóvenes que provienen de contextos de marginación y pobreza, para quienes el acceso a la educación superior puede representar un reto financiero considerable.

Calendario de pagos de Becas para el Bienestar en diciembre

El Banco del Bienestar estableció que los pagos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se realicen del 4 al 18 de diciembre de 2025, conforme a la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta.

En este esquema, el 17 de diciembre corresponde a uno de los últimos bloques de dispersión, previo al cierre del calendario mensual el día 18.

Recomendaciones para los beneficiarios

Las autoridades recomiendan a las y los estudiantes:

  • Consultar el calendario oficial del Banco del Bienestar para confirmar la fecha asignada.
  • Revisar su saldo directamente en la aplicación móvil o en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.
  • Evitar acudir antes de la fecha correspondiente, ya que los depósitos se reflejan de manera automática y escalonada.

Hoy 17 de diciembre reciben su apoyo de 5 mil 800 pesos los estudiantes universitarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro cuyo apellido inicia con la letra S y que ya habían recibido al menos un pago previo, con lo que el programa continúa fortaleciendo la permanencia escolar y la igualdad de oportunidades en la educación superior pública del país.

