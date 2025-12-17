El Pueblo Mágico de cálidas cabañas perfecto para turistear en época navideña y que está muy cerca de CDMX

Visita este paraíso en Hidalgo. Foto: X: @SECTUR_mx

La opción de turismo cercano a la capital de México se amplía en cada temporada vacacional, y uno de los destinos que más atrae en época navideña es Mineral del Chico, un pueblo mágico ubicado en el Corredor de la Montaña en el estado de Hidalgo, a corta distancia de la Ciudad de México.

Este destino, célebre por sus cabañas en zonas boscosas y la calma de sus paisajes, se destaca como sitio ideal para pasar las fiestas y el invierno en un entorno rodeado de naturaleza y cultura histórica.

Desde su fundación hace más de 440 años, Mineral del Chico ha atravesado la transición de un enclave minero a un pueblo enfocado en el turismo ecológico y de aventura.

Se trata de uno de los pueblos mágicos del estado de Hidalgo, conocido por la arquitectura de sus casonas de techos rojos y fachadas multicolores, y por ofrecer a los visitantes experiencias muy diversas en escenarios naturales y patrimoniales.

Historia y riqueza minera

Foto: Instagram/@savabang

En sus orígenes, el pueblo era conocido como Atotonilco o Real de Atotonilco, reflejando la presencia de aguas termales en la zona. El cambio de nombre a Mineral del Chico obedeció a la explosión de la actividad minera, especialmente de oro y plata.

Durante el auge minero existieron hasta 300 minas en operación. Ese pasado está presente en el ambiente general del pueblo y en las minas San Antonio y La Guadalupe, donde actualmente se pueden realizar recorridos guiados equipados con casco y lámpara, en un acercamiento a la experiencia de la minería histórica.

Naturaleza y espacios para actividades al aire libre

Foto: X: @SECTUR_mx

Rodeando el pueblo se extiende el Parque Nacional El Chico, un espacio decretado como área protegida en 1898, que abarca 2.739 hectáreas de bosques de pino, oyamel y encino.

Es el parque nacional más antiguo de México y en su interior se pueden realizar actividades de campismo, ciclismo de montaña, senderismo, pesca deportiva y escalada en formaciones rocosas apreciadas por expertos y principiantes.

El parque cuenta con cabañas y servicios para visitantes, así como zonas especiales para deportes de montaña y observación de flora y fauna.

Valles, miradores y experiencias escénicas

Mineral del Chico. (Foto: Sectur)

Entre los escenarios más reconocidos figuran Llano Grande y el Valle de los Enamorados, sitios donde la extensión de pastos, lagunas artificiales y formaciones rocosas singulares ofrecen oportunidades para paseos en lancha, equitación, caminatas y renta de cabañas.

El mirador natural Peña del Cuervo, ubicado a 2.770 metros sobre el nivel del mar, permite vistas panorámicas que abarcan desde el pueblo hasta formaciones como “Las Monjas” y “Los Frailes”. El valle de Las Ventanas, en la zona de mayor altitud del parque, es especialmente recomendable durante inviernos fríos.

Oferta de hospedaje y gastronomía

La variedad de cabañas en Mineral del Chico permite estadías desde lo rústico hasta espacios equipados con servicios modernos. De acuerdo con la información oficial, diversas empresas y particulares brindan alojamiento y rentan espacios para grupos o familias.

En la zona de la Presa El Cedral y en la comunidad de Carboneras se ofrecen, además de hospedaje, opciones para actividades recreativas como tirolesa, paseos en caballo, cuatrimotos y pesca. El pueblo suma propuestas gastronómicas centradas en platillos tradicionales y especialidades como la trucha, producto típico de la región.

Centros históricos y cultura local

Foto: X: @SECTUR_mx

El centro del pueblo conserva la Iglesia de la Purísima Concepción, edificio neoclásico que celebra su fiesta patronal el 8 de diciembre, y una fuente de hierro fundido diseñada especialmente para el jardín central, donada en 1886 por Gabriel Mancera.

El reloj de la iglesia fue fabricado en el taller que dio vida al Big Ben de Londres, como reseña el sitio turístico local. Además, la Casa del Artesano promueve la venta de tejidos, alfarería y tallas en madera, mientras que en el Museo de Minería se exponen herramientas, fotografías y piezas vinculadas con el pasado extractivo del municipio