Detienen a un estadounidense y un francés por grafitear el Metro de la CDMX

Los extranjeros fueron detenidos mientras pintaban las instalaciones del Metro; se les encontró marihuana

Un ciudadano francés y uno estadounidense fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), luego de ser sorprendidos grafiteando las instalaciones del Metro Tacubaya, al poniente de la capital mexicana.

De acuerdo con información difundida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, el ciudadano francés fue identificado como Leo Solune Bonny, mientras que el estadounidense es Ethan Jeremiah Singer.

El periodista señaló que ambos tenían marihuana, por lo que fueron detenidos y llevados a la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Caen francés y estadounidense grafiteando el @MetroCDMX. El de pelos rubios es Leo Solune Bonny de Francia. El otro, Ethan Jeremiah Singer de EEUU. Agentes de @SSC_CDMX los hallaron con mota, y grafiteando la estación Tacubaya. Así los acabaron en @FiscaliaCDMX”, posteó Jiménez en sus redes sociales, acompañado de una fotografía de los extranjeros detenidos.

El hecho fue tomado con humor por parte de los seguidores del periodista, quiénes, de manera sarcástica, dijeron que los grafiteros también ya se estaban gentrificando.

“Ya nos andan gentrificando a los grafiteros también; Ya hasta nos están gentrificando los separos; Hasta andar de malandrines les saldrá más barato acá, ya sea la mordida en el MP o la fianza, en su país deben de pagar una fortuna y aquí unos 2 de mil; Que los pongan durante varias semanas a pintar, barrer, limpiar, pintar, algo que sea de utilidad y constructivo; Y Tacubaya está recién remodelada; Ya gentrificaron el grafiti; Porque no grafitean, en sus países de origen”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sanciones por dañar el Metro de la CDMX

De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica, las personas que dañen, pinten, maltraten o ensucien las fachadas de inmuebles públicos o de propiedad privada pueden ser sancionadas con hasta 20 veces la Unidad de Medida, lo que equivale a un monto máximo de 2 mil 263 pesos. Esta disposición busca preservar el entorno urbano y proteger el patrimonio común, además de fomentar la convivencia y el respeto a los espacios compartidos.

La normativa aplica tanto para edificaciones gubernamentales como para viviendas y comercios particulares, y contempla sanciones económicas como una medida disuasiva frente a actos que deterioran la imagen de la ciudad y generan costos adicionales de mantenimiento y limpieza.

Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece en su artículo 240 que los usuarios del transporte público masivo tienen estrictamente prohibido grafitear o dañar las instalaciones. Esta restricción incluye estaciones, vagones, accesos y cualquier infraestructura relacionada con los sistemas de transporte, con el objetivo de garantizar espacios seguros, limpios y funcionales para todos los usuarios.

