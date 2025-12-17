Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Tras la revisión se aseguraron dos dispositivos starlink. Crédito: SSP Sinaloa

Autoridades federales y estatales realizaron una intervención en el Centro Penitenciario Aguaruto este martes 16 de diciembre de 2025, que resultó en el decomiso de cocaína, marihuana, teléfonos celulares, y equipos de conectividad satelital Starlink, entre otro objetos.

La localización y aseguramiento fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mediante sus canales oficiales, donde detallaron que los trabajos abarcaron dos módulos del penal ubicado en la ciudad de Culiacán.

En qué consistió el operativo de revisión en el Penal de Aguaruto

Autoridades sinaloenses realizaron una revisión preventiva al interior de dos módulos pertenecientes al Penal de Aguaruto. Las inspecciones fueron realizadas por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) junto a custodios del centro penitenciario.

Además, en los trabajos colaboraron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes supervisaron el perímetro del inmueble para garantizar que las acciones se llevaran sin contratiempos en la zona.

Las autoridades detallaron que este operativo formó parte de los trabajos realizador por el Grupo Interinstitucional en la entidad.

Objetos decomisados en el penal de Aguaruto

tras la inspección, las fuerzas de seguridad informaron sobre la incautación de los siguientes objetos prohibidos:

Dispositivos starlink y objetos punzocortantes asegurados tras la revisión en Aguaruto Crédito: SSP Sinaloa

Droga 34 dosis de hierba seca, identificada como marihuana. 94 dosis de polvo blanco, identificado como cocaína.

Municiones 12 cartuchos calibre .22

Telefonía y electrónica 46 teléfonos celulares 2 radios de comunicación 2 cargadores para radio 1 báscula 1 máquina selladora térmica 2 antenas de internet satelital Starlink

Otros artículos 1 botella de whisky 16 puntas (objetos punzocortantes) 281 pesos mexicanos



Adicionalmente las autoridades detallaron que no se reportaron incidentes y se mantuvo apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Drogas y otros objetos decomisados en el Penal de Aguaruto. Crédito: SSP Sinaloa

Los artículos decomisados quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales, quienes determinarán las responsabilidades legales correspondientes y ampliarán las investigaciones en el Centro Penitenciario Aguaruto.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirmaron su compromiso con la seguridad penitenciaria y exhortaron a la población a realizar denuncias anónimas al 089 o comunicarse al 911 en caso de emergencias.

Dispositivos Starlink y su uso delincuencial en México

Los dispositivos estarían siendo utilizados por organizaciones criminales para facilitar sus comunicaciones.

La utilización de dispositivos Starlink por parte de grupos delictivos en México ha resaltado tras cateos en centros penitenciarios, decomisos a delincuentes que operan en las calles o videos en redes sociales donde los miembros de cárteles presumen la tecnología que disponen.

El propietario de Starlink es SpaceX, una empresa estadounidense de transporte aeroespacial y servicios satelitales fundada y dirigida por Elon Musk.

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, permite acceso a internet de alta velocidad en zonas rurales o con cobertura limitada, lo que resulta atractivo tanto para la población general como para organizaciones criminales.

En los últimos meses, reportes de medios han identificado que cárteles y otros grupos ilícitos usan antenas y equipos Starlink en regiones remotas y áreas rurales donde la infraestructura de telecomunicaciones tradicionales es escasa o inexistente.

El acceso a Starlink les permitiría coordinar operaciones, comunicarse sin depender de redes locales, monitorear rutas de tráfico ilegal y recibir instrucciones en tiempo real.