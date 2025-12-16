Tratado de aguas: México asegura que entrega del líquido a EEUU no afectará al abasto nacional

Río Bravo. (AP Foto/Eric Gay)

El Gobierno de México aseguró este lunes que la entrega de agua a Estados Unidos se realiza conforme al Tratado de Aguas de 1944, y señaló que el abasto para el país está garantizado, tanto para consumo humano como para actividades agrícolas.

Como parte de las medidas para optimizar la gestión hídrica en la frontera, se implementan proyectos de tecnificación en los Distritos 025 y 026 en Tamaulipas y 05 y 009 en Chihuahua, todos ubicados en la Cuenca mexicana del Río Bravo.

El programa de conservación y optimización del agua está orientado a beneficiar a los agricultores y a la población de la región, garantizando en todo momento el acceso al recurso hídrico.

México y EEUU alcanzaron un acuerdo sobre el Tratado de Aguas

El Gobierno de México y Estados Unidos alcanzaron el 12 de diciembre un acuerdo para liberar 249 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua que México ya tenía disponible, tras una temporada de lluvias que permitió acumular este volumen.

Los gobiernos de México y EEUU alcanzaron un acuerdo. REUTERS/Kevin Lamarque

Esta decisión, según el Gobierno mexicano, se tomó con base en la infraestructura existente y priorizando el abastecimiento para la población y la agricultura, sin exceder lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944.

De acuerdo con la información oficial, actualmente ambos países trabajan en la elaboración de un plan conjunto para las entregas de agua correspondientes al ciclo vigente, el cual deberá definirse a más tardar el 31 de enero de 2026.

México ha reiterado que continuará el diálogo y la cooperación con Estados Unidos en distintos niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar una gestión equitativa del recurso hídrico para ambas naciones.

El Tratado de Aguas de 1944 establece en su Artículo 4 que México debe entregar a Estados Unidos un volumen anual de agua proveniente de seis afluentes mexicanos.

No obstante, el acuerdo contempla que, en caso de sequía extraordinaria, la entrega puede no realizarse cada año, permitiendo que el cumplimiento se ajuste en ciclos de cinco años.

Además, si al final de un ciclo persisten faltantes debido a condiciones excepcionales, estos pueden reponerse en el siguiente periodo.

Durante el ciclo anterior (2020-2025), la cuenca del Río Bravo experimentó una sequía histórica que impidió a México cumplir con la cuota completa de agua, situación prevista en el propio Tratado.

Por ello, el país dispone de un ciclo adicional de cinco años, que concluirá en octubre de 2030, para compensar los volúmenes pendientes.

Qué dice el acuerdo alcanzado en 2025

México y Estados Unidos acordaron gestionar el agua del ciclo actual y atender el déficit previo bajo el Tratado de Aguas de 1944.

Ambos países destacan la relevancia de cumplir con las entregas de agua y fortalecer la gestión oportuna.

México prevé liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos desde la semana del 15 de diciembre.

Se revisaron acciones para atender el déficit pasado y se espera finalizar un plan conjunto antes del 31 de enero de 2026.

Ambos gobiernos ratifican la cooperación bajo el Tratado de 1944 y la posibilidad de actuar según sus intereses si hay incumplimiento.