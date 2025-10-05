Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Foto: SSPC Morelos

Un operativo interinstitucional coordinado en el municipio de Huitzilac, en Morelos, culminó este sábado con la detención de cuatro personas vinculadas a la célula delictiva conocida como “Los Roques y/o Los Vara”.

El despliegue fue encabezado por un equipo conformado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, el cual derivó en la realización de dos operativos tras reportes al 911 sobre la presencia de individuos armados desplazándose en vehículos.

La primera acción se efectuó en la calle Venustiano Carranza, en la que fue detenido Carlos “N” de 20 años en posesión de un arma corta calibre .22 con cartuchos útiles, además de varias dosis de presunto narcótico.

En el sitio también fue aprehendida Diana María “N” de 35 años, quien se encontraba en un vehículo BMW X1 color blanco con permiso para circular en Guerrero. A la mujer le hallaron una pistola calibre 9 mm con municiones y, durante la inspección al vehículo, las autoridades localizaron dos granadas calibre 40 mm.

Foto: SSPC Morelos

En una segunda intervención, también efectuada en el Barrio San José, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo Nissan Kicks rojo con permiso provisional de Guerrero en el que se trasladaban tres presuntos integrantes de esta célula criminal.

Carlos “N” de 45 años, apodado “El Enano”, fue aprehendido portando un fusil calibre 5.56 mm y sustancias parecidas a narcóticos, además fue capturada Lizbeth Victoria “N”, de 29 años, a quien se le aseguraron 15 bolsas con sustancia similar al cristal y una pistola calibre 9 mm. En el vehículo también se trasladaba una menor de edad, quien fue entregada a sus familiares para salvaguardar su integridad.

La SSPC Morelos informó que en material decomisado total fue:

Un fusil calibre 5.56 mm.

Dos armas cortas calibre 9 mm.

Un arma corta calibre .22

Dos granadas metálicas calibre 40 mm.

61 cartuchos calibre 7.62 mm.

15 cartuchos calibre .45 mm.

34 cartuchos de diversos calibres para armas cortas y escopeta.

15 dosis de sustancia similar al cristal.

Dos sistemas de radiocomunicación con seis radios portátiles y cargadores.

Dos vehículos con reporte de robo que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación.

Foto: SSPC Morelos

Luego de las detenciones y aseguramientos, todos los implicados y el equipo incautado fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y la profundización de las indagatorias en la zona.