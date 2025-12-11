Telcel, AT&T y otras telefonías lanzan tutorial para registrar tu línea: guía para hacerlo paso a paso

El uso prolongado de teléfonos móviles puede causar molestias como visión borrosa, sequedad y dolor de cabeza. Foto: (iStock)

La implementación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil avanza en México y, después de la fase piloto el 1 de septiembre de 2025, las principales operadoras comenzaron a publicar tutoriales y guías para que los usuarios puedan registrar y vincular su línea móvil con su identificación oficial.

El objetivo es claro: combatir delitos cometidos a través de líneas anónimas y fortalecer la seguridad sin comprometer la privacidad de los usuarios.

¿Por qué surgió el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil?

La medida forma parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y es coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Según la dependencia, la prueba piloto permitirá adecuar procesos antes de que el registro sea obligatorio para todas las líneas activas en 2026.

Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, explicó que la fase inicial servirá para “identificar áreas de mejora”.

Además, se estableció que los datos serán resguardados únicamente por las compañías telefónicas: el gobierno no tendrá acceso directo a la información, en cumplimiento de la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cómo registrar una línea nueva: pasos en Telcel, AT&T y Movistar

Telcel ya habilitó su plataforma. A partir del 7 de enero de 2026, será obligatorio registrar la línea para contratar o mantener el servicio. El trámite puede realizarse en Centros de Atención a Clientes o mediante modalidad remota.

Para completarlo se requiere:

INE

Pasaporte

Documento Nacional de Identidad

CURP

Telcel ya anunció a sus usuarios cómo realizar el registro. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

La empresa detalla que, en el proceso remoto, se solicitará una prueba de vida mediante selfie para autenticar al usuario. Telcel establece como fecha límite el 29 de junio de 2026: después de ese día, las líneas no vinculadas serán suspendidas.

AT&T replicará el mismo esquema: registro presencial o remoto, con un máximo de tres intentos para vinculación digital. Si el proceso falla, el usuario deberá acudir a un centro de atención.

Movistar, por su parte, informó que en los próximos días dará a conocer su método de registro. Aunque anunció su salida de México en noviembre pasado, garantizó servicio normal para los usuarios actuales hasta que la venta de la compañía sea concretada.

Otras operadoras, como Virgin Mobile, Pillofon y diversas OMV, aún no publican guías propias, pero se espera que el procedimiento sea idéntico al de las grandes compañías.

El objetivo es combatir delitos cometidos a través de líneas anónima. Andina

Dudas frecuentes de los usuarios y respuestas oficiales de las telefonías

1. ¿Por qué debo vincular mi línea y qué pasa si no lo hago?

Todas las líneas deben vincularse por disposición oficial. Las nuevas, desde el 7 de enero de 2026; las existentes, antes del 26 de junio de 2026. Si no lo haces, tu línea quedará sin servicio. Solo podrás llamar a números de emergencia.

2. ¿Cuál es el objetivo del registro?

Las compañías señalan que busca “proteger a los usuarios”, validar identidad y evitar fraudes.

3. ¿Qué documentos necesito?

Mexicanos: INE o pasaporte vigente. Extranjeros: pasaporte vigente.

4. ¿Cuántos intentos tengo para vincular?

Tres intentos mediante el enlace enviado por SMS.

5. ¿Puedo vincular mi línea después de comprarla?

Sí, mediante el link o QR proporcionado.

6. ¿Cuántas líneas puedo registrar?

Hasta 10 líneas por usuario.

7. ¿Puedo recargar si no he vinculado mi línea?

Sí, pero no podrás usar beneficios hasta completar el registro.

8. ¿Puedo vincular líneas de menores de edad?Sí, usando la identificación del tutor.

9. Soy turista. ¿Necesito vincular mi SIM?

Sí, con pasaporte vigente.

10. ¿Si cambio de compañía debo volver a vincularme?

Sí, por regulación oficial.

11. ¿Puedo registrar una línea en un dispositivo que no es smartphone?

Sí.

12. ¿Puedo desvincular una línea?

Sí, a partir del 6 de febrero de 2026.