México

Telcel, AT&T y otras telefonías lanzan tutorial para registrar tu línea: guía para hacerlo paso a paso

Ante las dudas que han surgido por la nueva disposición oficial, también se creó un apartado para resolver inquietudes

Guardar
El uso prolongado de teléfonos
El uso prolongado de teléfonos móviles puede causar molestias como visión borrosa, sequedad y dolor de cabeza. Foto: (iStock)

La implementación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil avanza en México y, después de la fase piloto el 1 de septiembre de 2025, las principales operadoras comenzaron a publicar tutoriales y guías para que los usuarios puedan registrar y vincular su línea móvil con su identificación oficial.

El objetivo es claro: combatir delitos cometidos a través de líneas anónimas y fortalecer la seguridad sin comprometer la privacidad de los usuarios.

¿Por qué surgió el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil?

La medida forma parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y es coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Según la dependencia, la prueba piloto permitirá adecuar procesos antes de que el registro sea obligatorio para todas las líneas activas en 2026.

Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, explicó que la fase inicial servirá para “identificar áreas de mejora”.

Además, se estableció que los datos serán resguardados únicamente por las compañías telefónicas: el gobierno no tendrá acceso directo a la información, en cumplimiento de la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Datos como los rasgos faciales
Datos como los rasgos faciales o la huella dactilar contienen información única sobre las personas. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Cómo registrar una línea nueva: pasos en Telcel, AT&amp;T y Movistar

Telcel ya habilitó su plataforma. A partir del 7 de enero de 2026, será obligatorio registrar la línea para contratar o mantener el servicio. El trámite puede realizarse en Centros de Atención a Clientes o mediante modalidad remota.

Para completarlo se requiere:

  • INE
  • Pasaporte
  • Documento Nacional de Identidad
  • CURP
Telcel ya anunció a sus
Telcel ya anunció a sus usuarios cómo realizar el registro. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

La empresa detalla que, en el proceso remoto, se solicitará una prueba de vida mediante selfie para autenticar al usuario. Telcel establece como fecha límite el 29 de junio de 2026: después de ese día, las líneas no vinculadas serán suspendidas.

AT&T replicará el mismo esquema: registro presencial o remoto, con un máximo de tres intentos para vinculación digital. Si el proceso falla, el usuario deberá acudir a un centro de atención.

Movistar, por su parte, informó que en los próximos días dará a conocer su método de registro. Aunque anunció su salida de México en noviembre pasado, garantizó servicio normal para los usuarios actuales hasta que la venta de la compañía sea concretada.

Otras operadoras, como Virgin Mobile, Pillofon y diversas OMV, aún no publican guías propias, pero se espera que el procedimiento sea idéntico al de las grandes compañías.

El objetivo es combatir delitos
El objetivo es combatir delitos cometidos a través de líneas anónima. Andina

Dudas frecuentes de los usuarios y respuestas oficiales de las telefonías

1. ¿Por qué debo vincular mi línea y qué pasa si no lo hago?

Todas las líneas deben vincularse por disposición oficial. Las nuevas, desde el 7 de enero de 2026; las existentes, antes del 26 de junio de 2026. Si no lo haces, tu línea quedará sin servicio. Solo podrás llamar a números de emergencia.

2. ¿Cuál es el objetivo del registro?

Las compañías señalan que busca “proteger a los usuarios”, validar identidad y evitar fraudes.

3. ¿Qué documentos necesito?

Mexicanos: INE o pasaporte vigente. Extranjeros: pasaporte vigente.

4. ¿Cuántos intentos tengo para vincular?

Tres intentos mediante el enlace enviado por SMS.

5. ¿Puedo vincular mi línea después de comprarla?

Sí, mediante el link o QR proporcionado.

6. ¿Cuántas líneas puedo registrar?

Hasta 10 líneas por usuario.

7. ¿Puedo recargar si no he vinculado mi línea?

Sí, pero no podrás usar beneficios hasta completar el registro.

8. ¿Puedo vincular líneas de menores de edad?Sí, usando la identificación del tutor.

9. Soy turista. ¿Necesito vincular mi SIM?

Sí, con pasaporte vigente.

10. ¿Si cambio de compañía debo volver a vincularme?

Sí, por regulación oficial.

11. ¿Puedo registrar una línea en un dispositivo que no es smartphone?

Sí.

12. ¿Puedo desvincular una línea?

Sí, a partir del 6 de febrero de 2026.

Temas Relacionados

Registro de Usuarios de Telefonía MóvilCURPTelcelAT&TMovistarmexico-noticias

Más Noticias

Perrita conquista las redes con trucos de acróbata semáforo en cruce vial en Monterrey

La mascota llamada Ronchita fue captada acompañando a su cuidador durante sus actos callejeros, generando millones de vistas.

Perrita conquista las redes con

Ocho pasajeros lesionados tras choque de transporte público conducido por menor de edad en Atizapán

El conductor quedó detenido en la FGJEM

Ocho pasajeros lesionados tras choque

Senado y Cámara de Diputados concluyen periodo de sesiones: estas son las principales reformas que se aprobaron en 2025

El Congreso de la Unión aprobó diversas reformas, que van desde la Ley de Amparo hasta la prohibición de los vapeadores

Senado y Cámara de Diputados

¿Por qué México es uno de los destinos favoritos para los turistas chinos?

La llegada de visitantes provenientes de China muestra un crecimiento sostenido, impulsado por campañas de promoción cultural

¿Por qué México es uno

Marcos Cipac de Aquino: el pintor indígena al que se atribuye la imagen de la Virgen de Guadalupe

Diversos historiadores apuntan a que la figura de la Virgen de Guadalupe no es milagrosa, sino producto del talento artístico indígena

Marcos Cipac de Aquino: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a exdirector de Licencias

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

Cambian fecha de sentencia de “El Mayo” Zambada en EEUU tras petición de su abogado Frank Pérez

Capturan a cinco sicarios de Los Cabrera Sarabia tras detención de “El Limones” en Durango | Videos

Marcha y quema de un árbol de Navidad: la reacción al asesinato de Ángeles en Zitácuaro, Michoacán | Video

De la prisión a la calle: la influencia persistente de la Mafia Mexicana en la arquitectura del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

“No quiero contaminarme”: productora de

“No quiero contaminarme”: productora de ‘LCDLF México’ explica por qué no ve La Granja VIP

“Benito escucha a México”: Julieta Venegas quiere cantar con Bad Bunny en alguno de sus ocho conciertos en CDMX

Un video, un corrido y una polémica frase: las claves de la presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México

La mexicana Karla Souza cumple 40 años y consolida su proyección en el cine y la televisión

Bad Bunny revela que planea cerrar el año en México y surgen rumores de un concierto final en Año Nuevo

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, recorrido

MLB regresa a CDMX, recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”