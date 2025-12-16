Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

El musical Matilda llega a México con Jaime Camil en el papel de Tronchatoro, manteniendo la tradición internacional del personaje (Gou)

La llegada del musical “Matilda” a México marca un hito en la escena teatral nacional, no solo por la magnitud de la producción, sino por la elección de Jaime Camil como el temido personaje de Tronchatoro, un rol tradicionalmente interpretado por hombres en las versiones teatrales internacionales.

La temporada, que se estrenará el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, contará con una duración de doce semanas y estará bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió la versión mexicana de Jesucristo Súper Estrella.

De estrella de redes sociales a protagonista de musical

En el último tramo de la confirmación del elenco, se ha generado expectativa en el medio del entretenimiento por la posible designación de Lara Campos como la protagonista.

Aunque la producción no lo ha anunciado oficialmente, la información difundida en el programa Todo para la mujer de la comunicadora Maxine Woodside señala que la hija del productor discográfico y compositor Kiko Campos, quien suma más de un millón de seguidores en Instagram, ocuparía el papel principal.

Esta decisión sorprende, ya que el personaje de Matilda había sido prometido a Michaela Bisogno, hija del fallecido conductor Daniel Bisogno, socio y amigo de Alex Gou.

Según Vicky López en el mismo programa, “Esto se está cocinando desde hace año y medio. Se venía diciendo e incluso se armó mucha polémica a inicios de año porque cuando murió Daniel Bisogno, socio y amigo de Gou, se dijo que el personaje principal ya estaba dado para la hija de Daniel Bisogno”.

Sin embargo, tanto Maxine Woodside como el reportero Marco Antonio Silva afirmaron que la menor “ya no está contemplada para el personaje principal porque ‘no dio el ancho’”.

Elenco completo para la adaptación musical del cuento de Roald Dahl

El elenco adulto de la producción, confirmado por Alex Gou, incluye a Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los excéntricos señores Wormwood, padres de Matilda.

El papel de la señorita Miel, figura clave en la historia, será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura, mientras que Gicela Sehedi interpretará a la señora Phelps, personaje fundamental en el descubrimiento del poder de la lectura y la imaginación para la protagonista.

La preventa de boletos para la obra, producida por Alex Gou y coproducida por Guillermo Wiechers, comenzó este lunes, según información de Todo para la mujer.

El elenco adulto incluye a Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los señores Wormwood, padres de Matilda en la versión mexicana (IG)

El musical, basado en el célebre cuento de Roald Dahl, fue adaptado para teatro por Dennis Kelly (libreto) y el músico y comediante australiano Tim Minchin (música y letras).

La versión original se estrenó en Londres en 2011 y llegó a Broadway en 2013, consolidándose como un referente del teatro musical contemporáneo.

En la versión mexicana, Gou ha implementado un taller con varios niños y niñas que alternarán los personajes infantiles, preparándolos durante meses para garantizar su desempeño en escena.

La tradición de elegir a un hombre para el papel de Tronchatoro, instaurada en Londres y Nueva York por Bertie Carvel —quien recibió el Premio Olivier por su interpretación—, se mantiene en México con la participación de Jaime Camil, conocido por su trayectoria en telenovelas y musicales.

La adaptación mexicana de “Matilda” promete replicar la calidad de las producciones de Broadway y Londres, con un equipo artístico y técnico de primer nivel.