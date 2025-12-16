México

El jugo eficaz para calmar la colitis y mejorar la digestión

Incorporar este tipo de jugos naturales en la dieta diaria puede contribuir al bienestar digestivo

Incorporar este tipo de jugos
Incorporar este tipo de jugos en la dieta diaria puede contribuir al bienestar digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo compuesto por granada, zanahoria y pasto de trigo se ha presentado como una alternativa natural para quienes enfrentan molestias digestivas atribuibles a la colitis. Reconocido en publicaciones especializadas y prácticas de salud integrativa, este preparado llama la atención por su propuesta de aliviar síntomas asociados a la inflamación intestinal, en un contexto donde las opciones convencionales suelen centrarse en el tratamiento farmacológico.

La colitis, definida como la inflamación del colon, aparece con frecuencia en personas afectadas por cuadros de estrés, infecciones o trastornos autoinmunes. Entre los síntomas reportados por pacientes figuran:

  • Dolor abdominal
  • Hinchazón
  • Alteraciones en el tránsito intestinal
  • Malestar general
El jugo de granada, zanahoria
El jugo de granada, zanahoria y pasto de trigo se prepara con ingredientes frescos para potenciar sus efectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, la comunidad médica explora estrategias complementarias que prioricen alimentos con potencial antiinflamatorio y digestivo.

La bebida para desinflamar el colon

La granada, fruta ampliamente estudiada por sus compuestos antioxidantes, ocupa un lugar destacado en el ámbito de la nutrición por contener polifenoles y vitamina C. Algunos expertos indican que estos elementos participan en la protección de la mucosa intestinal ante procesos inflamatorios. El consumo de granada se asocia a la modulación de ciertas bacterias intestinales, lo que en teoría podría favorecer el equilibrio de la microbiota.

La zanahoria, presente en dietas tradicionales y modernas, complementa este jugo por su aporte de betacarotenos, fibra y minerales. La fibra no soluble de la zanahoria contribuye al mantenimiento de la motilidad intestinal, mientras que los antioxidantes colaboran en la reducción del daño oxidativo.

El jugo de granada, zanahoria
El jugo de granada, zanahoria y pasto de trigo se prepara con ingredientes frescos para potenciar sus efectos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasto de trigo destaca por su densidad nutricional, que incluye clorofila, vitaminas A, E, C y K, además de minerales como hierro, magnesio y calcio. Practicantes de la medicina alternativa lo consideran un suplemento útil en cuadros de inflamación gastrointestinal, argumentando que promueve la regeneración del epitelio digestivo.

La preparación del jugo consiste en combinar cantidades iguales de jugo de granada, zanahoria y pasto de trigo fresco, bien filtrado. Se recomienda tomarlo en ayunas, según proponen algunos nutriólogos, quienes advierten la importancia de verificar la tolerancia individual a cada ingrediente.

Actualmente se desarrollan investigaciones clínicas que buscan precisar el alcance de los beneficios de los componentes naturales en la colitis.

A pesar del interés generado por el jugo de granada, zanahoria y pasto de trigo, los expertos insisten en que cualquier alimento funcional debe considerarse parte de una estrategia integral supervisada por personal sanitario. La evidencia continúa en expansión, y los resultados preliminares plantean escenarios prometedores para el abordaje natural de la colitis y la mejora de la función digestiva.

La calidad del aire en

Temblor hoy 16 de diciembre

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Se canceló tu vuelo? Revisa

Temblor en Veracruz: se registra
