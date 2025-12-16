Caso Refugio Franciscano: colectivos se disputan centro animal en Cuajimalpa, acusan desalojo ilegal y hacinamiento

El Refugio Franciscano acusó a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama de desalojarlos ilegalmente. | Refugio Franciscano

El Refugio Franciscano A.C, dedicado desde hace 50 años al rescate de perros y gatos, se ha convertido en el centro de una disputa entre los administradores del albergue y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, quienes se han acusado mutuamente de diversos delitos entre los que destacan desalojo ilegal y maltrato animal.

En un comunicado, el refugio ubicado en en el kilómetro 17.5 de la carretera México – Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, acusó a la Fundación Antonio Haghenbeck de promover un desalojo en su contra, al ser los dueños originales del predio del albergue, sin cumplir con lo estipulado en un convenio firmado por ambas partes en 2022, luego de que el colectivo .

Detalló que dicho acuerdo se indica que el Refugio entregará a la Fundación los más de mil 100 perros y gatos que albergan, siempre y cuando el colectivo cuente con un albergue para garantizar el resguardo integral y bienestar de los animales.

“Este acuerdo establece que la Fundación debe construir primero un nuevo espacio, con módulos, jaulas adecuadas y áreas básicas para cuidadores, antes de trasladar a los animales. Estas condiciones son esenciales para evitar sufrimiento, hacinamiento o negligencia durante el proceso. El Refugio Franciscano ha reiterado su disposición a entregar el predio en un máximo de 45 días hábiles, siempre que exista un nuevo albergue construido y funcional”, indicó el refugio.

Sin embargo, denunció que la jueza Ana Miriam Yépez Arreola, titular del Juzgado Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el expediente 362/2021, “ha ignorado elementos fundamentales del convenio, avaló ”exigencias que no existen y omitió obligaciones de la Fundación que sí están claramente documentadas”.

Detalló que entre las irregularidades “más graves” está el declarar incumplida la entrega sin verificar la inexistencia total de las instalaciones prometidas; solicitar documentos de propiedad que nunca fueron requisito; y exigir servicios como agua y luz en jaulas que jamás fueron construidas, solicitando el apoyo de las autoridades capitalinas.

Refugio Franciscano denuncia desalojo ilegal

No obstante, unos días más tarde, el refugio acusó que el 10 de diciembre pasado, personal de la Fundación Antonio Haghenbeck irrumpió en las instalaciones a “altas horas de la noche”, presuntamente como parte de la ejecución de una orden judicial, que el albergue calificó como irregular.

En un segundo comunicado, aseveró que se trató de un desalojo ilegal debido a que “aún corre el plazo para que se pueda pedir una apelación en contra de la orden, lo que consideran una violación a los derechos del alebergue y de los animales

“Como saben perfectamente que esa orden judicial no puede sobrevivir al más básico análisis de legalidad, corrieron a ejecutarla a escondidas, en la noche, en lo oscurito y con personas embozadas. (...) La Fundación Haghenbeck, rompió cerraduras, desalojó a los empleados del Refugio y se apoderó de las instalaciones, sin importarles las consecuencias”, se lee en el documento.

Agregó que el predio les fue otorgado por Antonio Haghenbeck de la Lama, fundador de la organización en su contra hace más de 45 años, en comodato por 99 años, recalcando los señalamientos contra la Fundación.

Tras el desalojo del personal, el refugio pidió la intervención de las autoridades capitalinas para permitir el ingreso de una comisión al albergue “para verificar la prestación de los cuidados diarios esenciales de atención médica individual y continua, comida, agua, limpieza y recreación”.

Asímismo, solicitaron el apoyo del gobierno capitalino al asegurar que la Fundación vendió el predio entre el 2020 y el 2023, cambiando el uso de suelo para permitir la construcción de vivienda multifamiliar.

Fundación Antonio Haghenbeck acusa a Refugio Franciscano de malttrato animal

En respuesta, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama acusó al Refugio Franciscano de negligencias graves, señalando las malas condiciones en las que fueron hallados los animales y carencias sanitarias en el lugar.

La Fundación afirmó en sus redes sociales que los perros y gatos “eran alimentados con pan y agua, y presentaban enfermedades severas como pulgas, sarna, tumores y estados de desnutrición”.

La organización sostuvo además que jamás se permitió la entrada de voluntarios ni observadores externos, lo que habría aislado a los animales y dificultado su rescate oportuno.

La Fundación Haghenbeck asegura que los animales están ya bajo atención médica y alimentaria, e invitó a la ciudadanía a sumarse a labores de adopción y acogida, advirtiendo sobre la urgencia de atender múltiples necesidades individuales para el bienestar y recuperación de los rescatados.

El conflicto entre ambas partes pone en el centro la protección de los derechos animales y las condiciones para su resguardo, en un contexto donde la sobrepoblación y el abandono representan retos estructurales sin solución inmediata para miles de perros y gatos en el país.