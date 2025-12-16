México

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Los primeros arrestos derivaron en la captura de otros individuos

Dos de los sujetos capturados
Un total de cuatro personas, identificadas como presuntos miembros de la Familia Michoacana, fueron detenidas en el Estado de México luego de dos acciones derivadas del reporte de un robo con violencia.

Los arrestos fueron realizados en el municipio de Chimalhuacán e informados por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 15 de diciembre, a los ahora detenidos se les identificó como probables integrantes de un grupo delictivo.

En una primera acción, fueron arrestados Jorge “N” de 27 años y Cristian “N” de 18 años, ambos sujetos comenzaron a actuar de manera sospechosa tras notar la presencia de elementos de seguridad en la zona.

Al finalo, los implicados fueron interceptados por agentes de seguridad, quienes detuvieron a los sospechosos debido a que llevaban un picahielo y un machete.

Parte de lo asegurado (SSEM)
Los primeros arrestos llevan a otro operativo

Las detenciones derivaron en la obtención de datos acerca de otras dos personas, estas últimas al parecer ligadas con un homicidio. Los uniformados acudieron a avenida Pino Suárez, esquina con calle 12 de Diciembre, en el Barrio San Vicente Chicoloapan para capturar a Ricardo “N” de 44 años y Gabriela “N” de 39 años.

“Los cuatro detenidos podrían pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, [presuntamente la Familia Michoacana] por lo que se extenderán las averiguaciones”, establece el informe de las autoridades mexiquenses.

Todos los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sea iniciada una carpeta de investigación y sea determinada su situación jurídica.

El material compartido por las autoridades muestra a los cuatro individuos capturados, así como los indicios asegurados.

Los cuatro detenidos (SSEM)
Encuentran culpable a ex Presidenta Municipal de Amanalco por doble homicidio

Apenas un día antes, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la responsabilidad penal de María Elena Martínez Robles en el delito de homicidio en contra de dos personas, las cuales fueron identificadas como G.J.R. y M.A.L.C.

El reporte de la Fiscalía mexiquense establece que Martínez Robles fue la responsable de ordenar ir a las víctimas, quienes se desempeñaban como síndico municipal y chofer, a una zona de alto riesgo controlada por grupos delictivos.

"El Agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al Síndico municipal”, se puede leer en el documentos sobre la culpabilidad de la exfuncionaria.

Las indagatorias arrojaron que Elena Martínez tenía el objetivo de mantener el control de las decisiones dentro de la administración municipal. Es por ello que ordenó la muerte de los sujetos mencionados.

