Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Junto a una de los restos se localizó un presunto narcomensaje Crédito: Redes Sociales

El hallazgo de dos cabezas humanas dentro de mochilas alertó a las dependencias policiales en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, tras los reportes de vecinos en diferentes colonias.

Según reportes, testigos en la zona, uno de los restos fue encontrado junto a una cartulina con un narcomensaje que amenazaba la llegada de alguien identificado como el “Señor de la O”. En redes sociales circularon imágenes del aviso criminal, el cual fue presuntamente firmado con las siglas F.M, iniciales utilizadas en la entidad por La Familia Michoacana.

Los hechos fueron señalados desde el pasado 10 de diciembre por usuarios de redes sociales.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto al caso. Infobae México consultó con fuentes de seguridad en el estado y no hubo respuesta sobre lo ocurrido.

Primer descubrimiento en Lomas de Buenavista

De acuerdo con la información difundida por diversos medios de comunicación el primer caso se registró en la intersección de Cerrada de Fresno y Tláloc, en la colonia Lomas de Buenavista, donde residentes hallaron una mochila negra con la cabeza de un hombre al interior.

Tras el aviso a las autoridades, el área fue asegurada y se inició la intervención de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Segundo hallazgo y narcomensaje en colonia Centro

Poco después, un segundo reporte surgió en la Avenida del Rosal y Privada de Orquídea, colonia Centro de Chimalhuacán.

En ese punto se localizó otra cabeza humana, también masculina, dentro de una mochila infantil rosa con azul.

Narcomensaje firmado con las iniciales F.M Crédito: Redes Sociales

Según reportes de testigos en la zona, cerca del hallazgo se encontró una cartulina con un mensaje amenazante, atribuido a El Señor de la O. Además, este sería presuntamente firmado por la F.M, siglas ligadas al grupo criminal de la Familia Michoacana en la entidad.

Reportes de medios en la zona han reportado que el mensaje incluía la siguiente advertencia: “Ya llegamos, aliniense o se los va a cargar la v”.

Intervención de autoridades y situación de las víctimas

La zonas fueron resguardadas por elementos policiales, los cuales habrían asegurado los indicios hasta que se pudiera realizar el levantamiento.

Hasta el momento, a pesar de las siglas en el mensaje, ningún grupo ha asumido de manera directa la autoría de los hechos.

Hasta el momento es desconocida la identidad de ambas personas.

Disputa de territorios y métodos de intimidación en el Estado de México

Las decapitaciones en el Estado de México suelen vincularse con la actuación de grupos delictivos que disputan el control de territorios y actividades ilícitas, como la venta de drogas, la extorsión, el cobro de piso o el secuestro.

Estas acciones formarían parte de los métodos de intimidación utilizados por organizaciones criminales para enviar mensajes tanto a rivales como a la población y autoridades.

La colocación de narcomensajes junto a restos humanos busca advertir sobre la presencia de un grupo, reclamar espacios territoriales o amenazar a otros actores que participan en actividades ilegales.