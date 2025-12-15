México

Wendy Guevara revela información sobre los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 4

La productora Rosa María Noguerón anunció que la exitosa competencia regresará en 2026 con una selección de participantes más diversa y divertida, buscando conquistar a nuevas generaciones y superar los récords de audiencia anteriores

La casa de los famosos
La casa de los famosos México confirma su cuarta temporada para 2026 y despierta gran expectativa entre los seguidores del reality

La confirmación de una cuarta temporada de La casa de los famosos México ha generado una ola de expectativas entre los seguidores del reality, quienes ya especulan sobre el elenco y las novedades que traerá la edición prevista para 2026.

La productora Rosa María Noguerón aseguró que el éxito de las entregas anteriores ha impulsado a la producción a buscar un casting más diverso y atractivo, con el objetivo de superar los niveles de audiencia alcanzados hasta ahora.

En palabras de Noguerón, “Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números, por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”.

La productora Rosa María Noguerón
La productora Rosa María Noguerón promete un casting más diverso y atractivo para superar los récords de audiencia alcanzados hasta ahora

En el tramo final de la tercera temporada, la productora también hizo un llamado a la audiencia para frenar los ataques hacia los concursantes y sus familias, advirtiendo que la hostilidad podría afectar la autenticidad de los futuros participantes.

Noguerón señaló que, de persistir el acoso, los nuevos habitantes podrían ingresar “con miedo a la funa” y limitar su espontaneidad dentro de la casa.

Habitantes nuevos y posible representación LGBTIQ+

Por su parte, Wendy Guevara, quien condujo la tercera temporada, avivó la conversación al compartir en una transmisión en vivo que la producción ya afina detalles para la próxima edición.

Guevara adelantó que los nuevos habitantes serán especialmente atractivos para el público joven y que la selección de perfiles incluirá tanto celebridades tradicionales como figuras virales y personalidades que han sido tendencia en redes sociales.

Wendy Guevara revela que la
Wendy Guevara revela que la selección de nuevos habitantes incluirá celebridades tradicionales y figuras virales populares en redes sociales

“Los nuevos habitantes están increíbles”, afirmó Guevara, generando entusiasmo entre los seguidores del formato.

Uno de los comentarios que más revuelo causó fue la insinuación de Guevara sobre la posible entrada de “dos jot*s”, lo que muchos interpretaron como una referencia a una mayor representación LGBTQ+ en la próxima temporada.

Aunque evitó dar nombres, la conductora sugirió que la combinación de perfiles buscará generar conversación desde el primer día, con habitantes “que van a dar de qué hablar”.

Un éxito de verano y los posibles nuevos nombres

En cuanto a la fecha de estreno, la producción de La casa de los famosos México no ha anunciado oficialmente el calendario, pero los seguidores estiman que la cuarta temporada podría iniciar en julio de 2026, siguiendo la tendencia de las ediciones previas que han optado por el verano, periodo en el que el programa ha registrado sus mejores cifras de audiencia.

El estreno de la cuarta
El estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México podría realizarse en julio de 2026, siguiendo la tendencia de años anteriores

Entre los nombres que circulan en redes sociales y foros de fanáticos como posibles integrantes del elenco destacan Konan Big, Karina Torres, Paola Suárez, Doña Alegría, Yetus, Kunno, Consuelo Duval, Lorena Herrera, Daniela Luján y Faisy.

No obstante, la producción y las redes oficiales del reality no han confirmado ninguno de estos perfiles, por lo que toda la información sobre el elenco permanece en el terreno de la especulación.

La expectativa por la cuarta temporada se mantiene alta, impulsada por las declaraciones de sus protagonistas y la promesa de un elenco que buscará sorprender y conectar con nuevas audiencias.

