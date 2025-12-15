System of a Down anuncia segundo show en CDMX: preventa y precios para la banda estadounidense de heavy metal

System of a Down comienza venta de boletos para su épico concierto en México. (Instagram)

El grupo estadounidense System of a Down ha confirmado una segunda fecha para su esperado regreso a Ciudad de México en 2026, tras agotar rápidamente las entradas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros.

La nueva presentación se realizará el 28 de mayo, nuevamente en el mismo recinto, y contará con la participación especial de la banda británica IDLES.

Este anuncio refuerza el impacto de la gira internacional de la agrupación, que ya ha vendido más de 500.000 boletos en América Latina a principios de año y agotó localidades en Europa y Reino Unido apenas salieron a la venta.

Preventa para la segunda fecha de System of a Down en CDMX

La preventa exclusiva para la segunda fecha estará disponible el 15 de diciembre a través de Banamex, mientras que la venta general comenzará el 16 de diciembre mediante Ticketmaster y en la taquilla del estadio.

El primer concierto, programado para el 27 de mayo, también contará con IDLES como invitado especial, consolidando una alineación que promete una experiencia escénica de alta energía.

System of a Down, originarios de Los Ángeles, se ha consolidado como una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI. El grupo, integrado por Daron Malakian (guitarra y voz), Serj Tankian (voz y teclados), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería), ha vendido más de 42 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonado con un premio GRAMMY®.

Desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1998, que alcanzó el estatus de multiplatino, la banda ha encabezado festivales y agotado estadios en múltiples continentes.

Actualmente, registra más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify, situándose entre las agrupaciones de rock alternativo más escuchadas a nivel global.

Por su parte, IDLES, formada en Bristol en 2009, se ha destacado como una de las propuestas más potentes del rock contemporáneo. El grupo, liderado por Goodrich, Beats y Bowen, ha explorado nuevos territorios musicales con su quinto álbum, TANGK, considerado por la banda como su trabajo más ambicioso y sorprendente hasta la fecha.

Su disco anterior, CRAWLER, fue nominado al GRAMMY®, consolidando su reputación internacional.

Precio de los boletos para ver a System of a Down en Ciudad de México

General A: $3 mil 583.50 pesos mexicanos

General B: $1 mil 723.50 pesos mexicanos

Zona GNP: $4 mil 947.50 pesos mexicanos

Verde B: $3 mil 707.50 pesos mexicanos

Naranja B: $2 mil 715.50 pesos mexicanos

Verde C: $1 mil 971.50 pesos mexicanos

Naranja C: $1 mil 351.50 pesos mexicanos