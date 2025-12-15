México

Quiénes son los finalistas y cuando termina La Granja VIP

Sergio Mayer Mori se convirtió en el noveno elimiando del reality

Sergio Mayer Mori se convirtió en el noveno elimiando del reality.

Durante la penúltima gala, La Granja VIP avanzó hacia su desenlace con la definición de los finalistas. En una emisión marcada por estrategias y reacciones, el programa presentó a Eleazar Gómez, César Doroteo y Sergio Mayer Mori en la sección “La Tentación”, etapa previa a conocer quiénes accederían a la final prevista para el domingo 21 de diciembre.

El segmento presentado por Adal Ramones permitió a los nominados de la semana acceder a dos elementos determinantes para su experiencia en la competencia: observar un post viral que los implicaba en redes sociales o ver una escena interna del programa relacionada con su actuación y estrategia. Cada concursante eligió inicialmente una opción, aunque luego se les mostró ambos materiales.

Sergio Mayer abandonó la granja a solo un paso de la final.

El primero en reincorporarse al grupo fue Eleazar Gómez, quien apreció un video en que Sergio Mayer Mori criticaba sus labores con los caballos y ponía en duda su disposición en los retos, expresando que “no lo soportaba”. Simultáneamente, el contenido viral expuesto le atribuía el papel de “villano de mil historias mal contadas”, remarcando las percepciones externas y la especulación sobre su salida del programa.

César Doroteo, por su parte, se enfrentó a una publicación en X que le confería el lugar de favorito entre la audiencia por su cercanía y simpatía. Sin embargo, la escena reproducida en el reality mostraba al mismo Mayer Mori describiéndolo como “un mueble”, cuestionando su protagonismo en las dinámicas del grupo.

A continuación, Sergio Mayer Mori fue confrontado con la desconfianza expresada hacia él por parte de Gómez, quien en un diálogo grabado cuestionaba su estrategia y la lealtad mantenida durante el encierro. En la red, un post destacaba su vínculo con “Princesa de la noche”, canción interpretada por Carolina Ross como respuesta a la exposición mediática alcanzada por el concursante.

El Team Cacaraqueo avanzaron juntos a la recta final del reality.

La gala culminó con la emotiva eliminación de Sergio Mayer Mori, lo que dejó a: Eleazar Gómez, César Doroteo, Alfredo Adame, Kim Shantal, La Bea y Alberto del Río, como los competidores que buscarán ganar La Granja VIP. La salida del actor marcó el inicio de la última semana de competencia, en la que la decisión definitiva estará en manos de una votación abierta al público. La gran final se emitirá el domingo 21 de diciembre, cumpliendo con las 10 semanas de La Granja VIP anunciadas por la producción.

  • Alberto del Río
  • César Doroteo
  • Alfredo Adame
  • Kim Shantal
  • Eleazar Gómez
  • La Bea

