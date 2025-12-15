Ella es Paulina Goto, ganadora de ‘¿Quién es la Máscara?’ en su séptima temporada

La actriz y cantante estuvo detrás del personaje Tropi Coco, uno de los más queridos por el público. (@paulinagoto, Quien es la Máscara / YouTube)

La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? llegó a su fin la noche del domingo 14 de diciembre y dejó un nombre marcado como protagonista: Paulina Goto.

La actriz y cantante se coronó como la gran ganadora de la edición 2025 tras revelar que estuvo detrás del personaje Tropi Coco, uno de los más queridos por el público.

La final reunió a Maestro Bops, Tropi Coco, Metaliebre y Carro Ñero, quienes compitieron durante diez semanas en uno de los programas más vistos de la televisión abierta en México.

Tropi Coco, el personaje que llevó a Paulina Goto al triunfo

Paulina Goto destacó desde el arranque de la final con una interpretación de “I Will Always Love You”, de Whitney Houston, que fue ampliamente reconocida por los investigadores y la audiencia. Más tarde, compartió el escenario con Carlos Rivera en el tema “Larga Vida”, uno de los momentos más emotivos de la noche.

A diferencia de temporadas anteriores, en esta edición el voto del público fue decisivo, lo que terminó inclinando la balanza a favor de Tropi Coco y consolidando a Goto como la favorita.

La revelación y el mensaje más personal de Paulina Goto

Al quitarse la máscara, Paulina Goto no ocultó su emoción y explicó por qué aceptó participar en esta temporada, luego de haber rechazado invitaciones previas.

“Tenía miedo de ti, yo tenía miedo de ti”, expresó al referirse al proyecto, antes de agradecer la oportunidad que le permitió reconectarse con el escenario.

También compartió un mensaje que conmovió a los investigadores y al público:

“Estoy superagradecida, que un proyecto hermoso muy mágico disfruté cada vez que me paré aquí en el escenario. Sentí que hace mucho mi niña interior no salía a jugar así y a ser libre”.

La cantante reveló que, tras el fallecimiento de su padre, Eduardo Goto, este tipo de proyectos cobraron un significado especial para ella, convirtiéndose en un espacio de expresión y homenaje personal.

¿Quién es Paulina Goto?

Paulina Goto, cuyo nombre completo es Paulina Gómez Torres, nació el 29 de julio de 1991 en Monterrey. Es actriz y cantante mexicana, conocida por protagonizar telenovelas como Niña de mi Corazón y Mi Corazón es Tuyo, además de formar parte del grupo juvenil Eme 15.

Creció en Tampico, donde su padre músico la introdujo a la composición y a la guitarra. Estudió actuación en el CEA de Televisa y en el Stella Adler Studio de Nueva York, además de practicar gimnasia rítmica de alto rendimiento.

Paulina Goto estudió actuación en el CEA de Televisa y en el Stella Adler Studio de Nueva York, además de practicar gimnasia rítmica de alto rendimiento. NETFLIX © 2020

Una etapa de reinvención artística

En 2025, Paulina Goto lanzó el álbum Natural, un proyecto producido por ella misma que marcó una nueva etapa en su carrera. La cantante ha señalado que este trabajo refleja su proceso de duelo, reinvención y búsqueda de una conexión más honesta con su público.

Con su triunfo en ¿Quién es la Máscara?, Paulina Goto cerró una temporada cargada de emociones y se consolidó como una de las figuras más queridas y versátiles del entretenimiento mexicano.