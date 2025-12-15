Omar García Harfuch y el Ministro de Seguridad de Canadá hablan por teléfono para reforzar la seguridad entre ambos países

Omar García Harfuch y Gary Anandasangaree tuvieron una llamada telefónica este 15 de diciembre. (Crédito: Gobierno de México)

Este 15 de diciembre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y Gary Anandasangaree, ministro de Seguridad de Canadá, tuvieron una llamada telefónica para atender desafíos conjuntos en materia de seguridad. El encuentro virtual giró en torno al fortalecimiento de la relación bilateral y el impulso del Plan de Acción Canadá–México.

Harfuch destacó en su cuenta oficial: “Agradezco al Ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree la conversación telefónica de esta tarde, donde sostuvimos un diálogo franco y productivo para fortalecer la seguridad bilateral entre México y Canadá”.

Por su parte, la cuenta canadiense de Seguridad Pública informó que la conversación se enfocó en “el fortalecimiento de la seguridad bilateral y el avance de prioridades compartidas, incluyendo progresos en el Plan de Acción Canadá-México”.

Ambas partes resaltaron la importancia de la colaboración. Harfuch señaló: “Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá–México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones”. Las cuentas oficiales subrayaron el clima positivo y productivo de la charla.

Contexto: plan de seguridad conjunto y presencia criminal

El acuerdo bilateral entre Claudia Sheinbaum y Mark Carney prioriza el combate al narcotráfico y el tráfico de drogas entre México y Canadá. (presidenta.gob.mx)

El impulso a la cooperación se inscribe en una agenda bilateral de seguridad más amplia. El pasado 18 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney confirmaron un acuerdo para intentar contener el narcotráfico y el tráfico de drogas entre México y Canadá.

Sheinbaum aclaró que el pacto respeta las soberanías y aborda puntos como la ruta del fentanilo y otras sustancias.

Tras la reunión presidencial, Carney puntualizó:

Existen cárteles mexicanos operando en Canadá .

Algunas pandillas canadienses han establecido presencia en México .

El fenómeno es un reto compartido por ambos países.

El acuerdo bilateral plantea la cooperación en áreas como:

Intercambio de inteligencia .

Coordinación de operativos .

Fortalecimiento de la ciberseguridad .

Control fronterizo.

La prioridad declarada es frenar los flujos ilegales de drogas, armas y dinero ilícito.

Alerta de viaje de Canadá a México

Canadá actualizó su alerta de viaje a México, recomendando evitar catorce estados por altos niveles de violencia. Imagen: Infobae México

En medio de estos esfuerzos, el 18 de noviembre el gobierno canadiense actualizó su alerta de viaje respecto a México, ampliando la recomendación de evitar visitas no esenciales a 14 estados por alta incidencia de violencia y crimen organizado. Ottawa especificó zonas de mayor riesgo y señaló excepciones únicamente para áreas turísticas o accesibles por vía aérea.

La lista detallada abarca:

Chiapas: restricción general, excepto Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

Chihuahua: la capital no está incluida en la advertencia.

Colima: viaje permitido únicamente a Manzanillo con acceso aéreo.

Guanajuato: alerta para todas las áreas al sur de las carreteras 43D y 45D.

Guerrero: sólo Ixtapa y Zihuatanejo quedan exceptuadas y con llegada aérea.

Jalisco: zonas restringidas dentro de un radio de cincuenta kilómetros desde la frontera con Michoacán.

Michoacán: Morelia y Pátzcuaro están fuera de la alerta.

Morelos: solo el Parque Nacional Lagunas de Zempoala presenta restricción.

Nayarit: advertencia en zonas a menos de 20 kilómetros de los límites con Sinaloa y Durango.

Nuevo León: excepción para la ciudad de Monterrey.

Sinaloa: solo Los Mochis, zonas específicas de Mazatlán y accesos al aeropuerto son seguros.

Sonora: Hermosillo, Guaymas/San Carlos y Puerto Peñasco no están incluidos.

Tamaulipas: excepción en la ciudad de Tampico.

Zacatecas: la capital estatal está permitida.

La alerta subraya el riesgo de conflictos armados en lugares como Sinaloa, donde los enfrentamientos entre grupos criminales han ocurrido incluso cerca de zonas urbanas.