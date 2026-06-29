A 17 años del incendio de la Guardería ABC: IMSS entregará evidencia a la FGR por orden de Sheinbaum

Guardería ABC (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las investigaciones por el incendio de la Guardia ABC fueron reabiertas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que los delitos no prescriben al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 29 de junio, la presidenta dijo que fue tras el fallo que la FGR reinició las investigaciones y que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá entregar toda la evidencia e información que necesiten las autoridades.

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A 17 años de la tragedia, ocurrido el 5 de junio de 2009 en una bodega ubicada en la avenida Ferrocarril y calle Mecánicos de la ciudad de Hermosillo, arrendada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Sheinbaum destacó que la privatización de los servicios fue una de las causas que provocaron que las guarderías no estuvieran completamente reguladas en cuanto a su localización bajo los esquemas públicos.

“En el caso de la salud lo que hicieron fue privatizar servicios al interior de las instituciones públicas (…) Muchos servicios se privatizaron, incluso se hicieron los hospitales con las llamadas asociaciones-público-privadas, donde el Estado solo pagaba y el privado se encargaba de operar todo con contratos muy leoninos donde se pagan muchísimos recursos”, explicó.

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En este sentido, dijo que la normatividad no se siguió como lo establecía el IMSS en las que eran subrogadas, lo que provocó que se establecieran en cualquier inmueble y posibilitó que la tragedia ocurriera.

Sheinbaum habla de las guarderías y que no se siguió la normatividad del IMSS. (Presidencia)

Procesos contra dos exfuncionarios del IMSS continúa

Cabe señalar que en días pasados la Fiscalía General de la República informó que continuará con las acciones legales contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y Carla Rochín Nieto, excoordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Ambos fueron vinculados a proceso en noviembre de 2020 por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión, derivado de la indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los relacionados con el caso son imprescriptibles, la FGR celebró la decisión y detalló que esto implicará la continuación del proceso penal y fortalece la protección de los derechos de los niños y niñas afectados, así como de sus familias en calidad de víctimas indirectas.

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Los papás de los pequeños llevan casi 15 años exigiendo justicia. (Movimiento Cinco de Junio)

A 17 años de la tragedia, la muerte de 49 niños y las lesiones en 104 sigue en proceso de buscar justicia, luego de que en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación exculpó al IMSS por la tragedia en la Guardería ABC al negar la existencia de un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de las estancias infantiles subrogadas.

Y es que los peritajes señalaron que la guardería parecía una bodega, ya que contaba con puertas de emergencia clausuradas, falsos techos y estructuras endebles que dificultaron la salida de los empleados.

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Entre los personajes que sobresalieron se encontraba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa.

Altagracia Gómez fue señalada como responsable del incendio de la guardería al ser copropietaria del inmueble para su funcionamiento, pero en noviembre de 2010 el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Hermosillo, le concedió un amparo contra su probable responsabilidad penal por estos hechos.

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Actualmente las familias continúan realizando movilizaciones con el objetivo de exigir justicia por los 49 niños fallecidos en el incendio, así como por el poco más de cien que resultaron lesionados o expuestos al humo. De acuerdo con ellos, muchos sobrevivientes continúan enfrentando secuelas respiratorias, neurológicas y psicológicas tras los hechos.