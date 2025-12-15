Guerra entre cárteles mantiene a México entre los países más violentos, según organizaciones internacionales

México ocupa el cuarto lugar mundial en muertes violentas, superando a países en conflicto armado permanente según ACLED. (Jesús Avilés/ Infobae México)

El panorama de seguridad en México presenta cifras que lo colocan en los primeros lugares mundiales por violencia letal y número de eventos violentos, según Datos y Ubicación de Conflictos Armados, ACLED, por sus siglas en inglés (Armed Conflict Location & Event Data).

El documento señala que México ocupa el cuarto lugar global en muertes violentas y según la misma fuente el motivo de aparición en esta publicación es debido a la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, México registró 8 mil 266 muertes violentas y 7 mil 244 eventos de este tipo. Estas cifras sitúan al país por encima de naciones en conflicto armado permanente, como Irak, Sudán o Nigeria, de acuerdo con el informe de Tendencias de Conflictos 2025 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

El CJNG y el Cártel de Sinaloa detrás de cifras elevadas

La disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa impulsa el aumento de violencia letal en México. (Especial)

Según esta misma fuente, sólo Ucrania, Myanmar, Sudán y Nigeria reportaron un mayor número de fallecidos vinculados a episodios violentos durante ese periodo.

El IISS precisó que, pese a que México no enfrenta una guerra formal, las expresiones de violencia letal superan a países como Etiopía, Siria, Somalia y Yemen.

El informe destaca el crecimiento de estos hechos en 2024, el cual supuso un aumento del 14.3 % con respecto al año previo, cuando se documentaron 6 mil 333 eventos.

El acumulado de 2024 es el más alto registrado desde 2018, año que marcó un máximo anterior con 7 mil 475 episodios. Según el instituto, las tendencias de violencia se explican principalmente por la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El CJNG y el Cártel de Sinaloa son dos de las organizaciones criminales más poderosas de México, con una extensa presencia territorial en varios estados.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, México registró 8,266 muertes violentas y 7,244 eventos violentos, cifras récord desde 2018. (Anayeli Tapia/Infobae)

Si bien cada grupo opera bajo un modelo organizativo distinto, ambos se apoyan en alianzas estratégicas para expandir su control territorial y diversificar sus actividades delictivas pero los enfrentamientos entre ambos han dejado múltiples bajas.

Su alcance trasciende las fronteras de México, con operaciones transnacionales que amplifican el impacto de sus actividades en varios continentes.

“El panorama de los conflictos armados en América sigue siendo en gran medida moldeado por la dinámica criminal, con grupos armados no estatales compitiendo por el control de economías ilícitas lucrativas y chocando con el Estado, mientras las autoridades intentan frenar su influencia y dominio territorial”, según detalla el informe.

En el contexto internacional, los retos de seguridad de México se agravan con el país vecino, Estados Unidos, pues el Departamento del Tesoro designó a seis organizaciones mexicanas de narcotráfico como “Organizaciones Terroristas Internacionales” y advirtió sobre posibles acciones militares, según detalla El Sol de México.

El estudio del IISS coincide con los hallazgos del ACLED Conflict Index, que en 2025 ubicó a México como el cuarto país más peligroso del mundo, superado sólo por Birmania y Siria.

El mapa muestra la presencia del CJNG en todo México. (DEA)

El ACLED evalúa cuatro indicadores clave: letalidad, peligro contra la población civil, difusión geográfica de la violencia y fragmentación de grupos armados.

En cuanto a letalidad, México ocupa la octava posición global con 8 mil 372 muertes violentas registradas durante el periodo analizado. Además, el país se posiciona en el segundo lugar mundial por peligro contra civiles y dispersión territorial de la violencia, y en el tercero por cantidad de grupos armados activos.

Durante 2025, el ACLED registró 204 mil 605 eventos violentos a nivel global, con más de 240 mil muertes y un promedio de 550 incidentes diarios. De ese total, México aparece destacado por su alta fragmentación interna y la cantidad de episodios, sólo superado por escenarios de guerra reconocida.

El alcance de estos datos sitúa a México en el centro del debate internacional sobre seguridad y violencia, en comparación con países donde el conflicto armado tiene carácter permanente y abierto.

Actividad de los cárteles en México

De acuerdo a la DEA, el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 31 estados de la República mexicana ( Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA)

La situación actual de seguridad en México se remonta a la década de 1980, cuando grupos criminales dedicados al contrabando de drogas comenzaron a expandir su alcance para beneficiarse de la reorientación de las rutas del narcotráfico, desde el Caribe hasta México.

Hasta finales de la década de 1990, cuatro cárteles principales controlaban las zonas de narcotráfico en el país, pero con el tiempo, la competencia por estas economías ilícitas cambió, fragmentando el panorama.

Las luchas internas e intercárteles, han llevado a los grupos delictivos a competir por el control, formando en ocasiones alianzas volátiles y cambiantes. Las actividades económicas de estos grupos se han diversificado para incluir actividades como la extorsión, el robo de petróleo, la minería ilegal, el contrabando de madera, el secuestro y las desapariciones forzadas, así como la trata de personas.