“Nos estamos desplomando”: Difunden audio del piloto de avioneta pidiendo ayuda al Aeropuerto de Toluca

Personal operativo de Protección Civil y equipos de rescate del Estado de México se encuentra trabajando en la zona

Foto: CUARTOSCURO
El pilto de la avioneta ejecutiva, tipo Cessna Citation lll XA-PRO, informó a la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Toluca que perdían altura y que estaban por desplomarse, de acuerdo con audios divulgados después del allcidente en San Pedro Totoltepec.

El piloto trató de realizar una maniobra de emergencia e intentó aterrizar en un campo de futból, sin embargo, no logró detener la avioneta debido a la velocidad y terminó por estrellarse contra una bodega de tractocamiones.

Personal operativo de Protección Civil y equipos de rescate del Estado de México se encuentra trabajando en la zona donde la aeronave se estrelló.

El piloto de la aeronave privada informó a la Torre de Control que perdían altura antes de llegar a la pista de aterrizaje Crédito: Especial

En el audio se escucha decir al piloto de la aeronave privada que

Piloto 1: “Ir al aire, Papá Romeo Oscar”.

Piloto 2: “He recibido, Papá Romeo, me confirma intenciones”.

Piloto 1: “Nos estamos desplomando, Papá Romeo Oscar”

Aeronave cae cerca del aeropuerto de Toluca Crédito: X/Gpo.Siade.Ac.oficial

La SICT confirma sesis muertos en accidente del Aeropuerto de Toluca

Un accidente aéreo ocurrido este mediodía en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca movilizó a los servicios de emergencia y a diversas autoridades federales, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El incidente involucró a una aeronave tipo jet modelo Cessna Citation 650, que cubría la ruta desde Acapulco hacia Toluca y transportaba, de acuerdo con el plan de vuelo, a ocho pasajeros, el piloto y el copiloto.

La SICT detalló que el accidente se registró aproximadamente a las 12:31 hora local, al sur del aeropuerto.

Tras el suceso, se activó de inmediato la coordinación interinstitucional para atender la emergencia, con la participación de los cuerpos de auxilio y las autoridades competentes.

En el lugar se encuentran trabajando la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), quienes han iniciado la investigación para determinar las causas del accidente.

Datos oficiales del Aeropuerto de Toluca

  • Nombre oficial: Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos.
  • Ubicación: Toluca, Estado de México.
  • Capacidad: Hasta 10 millones de pasajeros anuales.
  • Pasajeros atendidos en 2024: 1,704,011 (alrededor del 17% de su capacidad total).
  • Operaciones aéreas en 2024: 79,576 movimientos, con un incremento del 0.96% frente al año previo.
  • Carga aérea en 2024: 39,109 toneladas, crecimiento del 3.75% respecto a 2023.

Por qué el Aeropuerto de Toluca es importante para los vuelos privados

  • El Aeropuerto de Toluca se considera el punto principal para la aviación privada en México. En 2011, el 85% de sus operaciones diarias correspondían a vuelos privados.
  • Su cercanía con la Ciudad de México es un factor clave para ejecutivos y viajeros privados que optan por evitar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
  • Dispone de infraestructura y servicios adaptados para la aviación ejecutiva, como hangares privados y servicios especiales de mantenimiento.
  • Presenta mayor flexibilidad operativa y menos congestión, lo que favorece la programación y eficiencia de los vuelos privados.

<br>

