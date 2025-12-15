“Nos estamos desplomando”: Difunden audio del piloto de avioneta pidiendo ayuda al Aeropuerto de Toluca

Foto: CUARTOSCURO

El pilto de la avioneta ejecutiva, tipo Cessna Citation lll XA-PRO, informó a la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Toluca que perdían altura y que estaban por desplomarse, de acuerdo con audios divulgados después del allcidente en San Pedro Totoltepec.

El piloto trató de realizar una maniobra de emergencia e intentó aterrizar en un campo de futból, sin embargo, no logró detener la avioneta debido a la velocidad y terminó por estrellarse contra una bodega de tractocamiones.

Personal operativo de Protección Civil y equipos de rescate del Estado de México se encuentra trabajando en la zona donde la aeronave se estrelló.

El piloto de la aeronave privada informó a la Torre de Control que perdían altura antes de llegar a la pista de aterrizaje Crédito: Especial

En el audio se escucha decir al piloto de la aeronave privada que

Piloto 1: “Ir al aire, Papá Romeo Oscar”.

Piloto 2: “He recibido, Papá Romeo, me confirma intenciones”.

Piloto 1: “Nos estamos desplomando, Papá Romeo Oscar”

Piloto 1: “Nos estamos desplomando, Papá Romeo Oscar”.

Aeronave cae cerca del aeropuerto de Toluca Crédito: X/Gpo.Siade.Ac.oficial

La SICT confirma sesis muertos en accidente del Aeropuerto de Toluca

Un accidente aéreo ocurrido este mediodía en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca movilizó a los servicios de emergencia y a diversas autoridades federales, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El incidente involucró a una aeronave tipo jet modelo Cessna Citation 650, que cubría la ruta desde Acapulco hacia Toluca y transportaba, de acuerdo con el plan de vuelo, a ocho pasajeros, el piloto y el copiloto.

La SICT detalló que el accidente se registró aproximadamente a las 12:31 hora local, al sur del aeropuerto.

Tras el suceso, se activó de inmediato la coordinación interinstitucional para atender la emergencia, con la participación de los cuerpos de auxilio y las autoridades competentes.

En el lugar se encuentran trabajando la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), quienes han iniciado la investigación para determinar las causas del accidente.

Datos oficiales del Aeropuerto de Toluca

Nombre oficial: Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos.

Ubicación: Toluca, Estado de México.

Capacidad: Hasta 10 millones de pasajeros anuales.

Pasajeros atendidos en 2024: 1,704,011 (alrededor del 17% de su capacidad total).

Operaciones aéreas en 2024: 79,576 movimientos, con un incremento del 0.96% frente al año previo.

Carga aérea en 2024: 39,109 toneladas, crecimiento del 3.75% respecto a 2023.

Por qué el Aeropuerto de Toluca es importante para los vuelos privados

El Aeropuerto de Toluca se considera el punto principal para la aviación privada en México. En 2011, el 85% de sus operaciones diarias correspondían a vuelos privados.

Su cercanía con la Ciudad de México es un factor clave para ejecutivos y viajeros privados que optan por evitar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Dispone de infraestructura y servicios adaptados para la aviación ejecutiva, como hangares privados y servicios especiales de mantenimiento.

Presenta mayor flexibilidad operativa y menos congestión, lo que favorece la programación y eficiencia de los vuelos privados.

<br>