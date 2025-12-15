México

¿Habrá clases este martes 16 de diciembre? La SEP responde

La dependencia del Gobierno de México dio a conocer la fecha exacta en que comenzarán las vacaciones decembrinas

Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este próximo martes 16 de diciembre de nivel básico.

La duda surge debido al comienzo de la temporada navideña, ya que las posadas arrancan en esta fecha.

Debido a esto, padres de familia, así como estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, se preguntan si habrá actividades académicas para este próximo martes 16 de diciembre.

Además de la información proporcionada por la dependencia del Gobierno de México, también se ha consultado al calendario oficial de la SEP para aclarar esta duda entre la comunidad estudiantil y los padres de familia y tutores.

Crédito: X- Esteban Moctezuma

De acuerdo a lo comunicado por la SEP, este martes 16 de diciembre sí habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de nivel básico deberán presentarse a las aulas educativas en la fecha señalada.

La SEP indicó que no existe razón alguna para cancelar las actividades educativas en los salones de clases. Aclaró que la temporada de vacaciones arrancará pronto.

De igual manera, la dependencia federal indicó que este mes de diciembre no se llevará a cabo la tradicional junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Crédito: Cuartoscuro

Cabe destacar que estas reuniones se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes, donde los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asistentes a clases.

Por otra parte, el personal académico, así como administrativo y demás sí debe presentarse a las aulas educativas.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

Vacaciones decembrinas 2025 para estudiantes de la SEP

Las vacaciones decembrinas para estudiantes de la SEP comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre, por lo que el viernes 19 será el último día en que estudiantes se deberán presentar a clases.

De igual manera, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán volver a las aulas educativas en el país el próximo 12 de enero, de acuerdo a lo establecido por el calendario oficial de la dependencia del Gobierno de México.

