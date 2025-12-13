Planea tus vacaciones de 2026: estos son los puentes y días sin clases según la SEP

Los días sin clases permiten a las familias planear viajes y actividades con mayor anticipación. (Crédito: Freepik)

Con el cierre del ciclo escolar 2025 y el inicio del periodo vacacional de invierno, muchas familias comienzan a planear cómo se organizarán los descansos y actividades durante 2026, especialmente en lo que respecta al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La pregunta es recurrente: ¿cuántos puentes y días sin clases habrá antes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026? La respuesta ya se encuentra en el calendario oficial de la SEP, que marca los días de suspensión de clases, descansos obligatorios, puentes largos y sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

De acuerdo con este documento, la segunda mitad del ciclo escolar vendrá cargada de fechas clave que permitirán organizar viajes, salidas familiares o ajustes en tiempos laborales y escolares.

Días de descanso oficiales y Consejo Técnico Escolar

Entre enero y junio de 2026, el calendario de la SEP establece 10 días de descanso para estudiantes de educación básica. Algunos corresponden a días oficiales de asueto, mientras que otros se deben a las sesiones de Consejo Técnico Escolar, en las que los alumnos no tienen clases, aunque el personal docente sí acude a labores internas.

Las fechas marcadas son las siguientes:

30 de enero – Consejo Técnico Escolar

2 de febrero – Día de la Constitución

27 de febrero – Consejo Técnico Escolar

16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

27 de marzo – Consejo Técnico Escolar

Vacaciones de Semana Santa

1 de mayo – Día del Trabajo

5 de mayo – Batalla de Puebla

15 de mayo – Día del Maestro

29 de mayo – Consejo Técnico Escolar

26 de junio – Consejo Técnico Escolar

El calendario de la SEP para 2026 incluye descansos oficiales, puentes largos y sesiones de Consejo Técnico Escolar. | Andina

Estas suspensiones de clases generan un total de siete puentes, entre ellos un megapuente y al menos un día de descanso entre semana, lo que resulta especialmente atractivo para quienes buscan organizar viajes cortos o actividades recreativas sin afectar el calendario escolar.

Fechas clave para organizar vacaciones y trabajo

El calendario de la SEP es una herramienta fundamental no sólo para estudiantes y docentes, sino también para madres, padres y empleadores, ya que permite anticipar ajustes en horarios, solicitudes de vacaciones y logística familiar.

Además, aunque aún no se publica el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, la SEP recuerda que existen dos días que, por ley, son descansos oficiales obligatorios, independientemente del calendario escolar.

Estas fechas serán:

16 de septiembre de 2026 , por la conmemoración de la Independencia de México

16 de noviembre de 2026, ya que el tercer lunes de noviembre se conmemora la Revolución mexicana

Estas jornadas también suelen generar puentes largos, lo que las convierte en fechas clave para planear viajes con mayor anticipación.

Con esta información, las familias pueden adelantarse en la organización de vacaciones, escapadas de fin de semana o descansos prolongados, aprovechando al máximo los días sin clases marcados por la SEP durante 2026.