México

Planea tus vacaciones de 2026: estos son los puentes y días sin clases según la SEP

El calendario escolar de la SEP ya define los días de suspensión de clases entre enero y junio de 2026, incluyendo descansos oficiales, puentes largos y Consejos Técnicos Escolares

Guardar
Los días sin clases permiten
Los días sin clases permiten a las familias planear viajes y actividades con mayor anticipación. (Crédito: Freepik)

Con el cierre del ciclo escolar 2025 y el inicio del periodo vacacional de invierno, muchas familias comienzan a planear cómo se organizarán los descansos y actividades durante 2026, especialmente en lo que respecta al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La pregunta es recurrente: ¿cuántos puentes y días sin clases habrá antes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026? La respuesta ya se encuentra en el calendario oficial de la SEP, que marca los días de suspensión de clases, descansos obligatorios, puentes largos y sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

De acuerdo con este documento, la segunda mitad del ciclo escolar vendrá cargada de fechas clave que permitirán organizar viajes, salidas familiares o ajustes en tiempos laborales y escolares.

Días de descanso oficiales y Consejo Técnico Escolar

Entre enero y junio de 2026, el calendario de la SEP establece 10 días de descanso para estudiantes de educación básica. Algunos corresponden a días oficiales de asueto, mientras que otros se deben a las sesiones de Consejo Técnico Escolar, en las que los alumnos no tienen clases, aunque el personal docente sí acude a labores internas.

Las fechas marcadas son las siguientes:

  • 30 de enero – Consejo Técnico Escolar
  • 2 de febrero – Día de la Constitución
  • 27 de febrero – Consejo Técnico Escolar
  • 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez
  • 27 de marzo – Consejo Técnico Escolar
  • Vacaciones de Semana Santa
  • 1 de mayo – Día del Trabajo
  • 5 de mayo – Batalla de Puebla
  • 15 de mayo – Día del Maestro
  • 29 de mayo – Consejo Técnico Escolar
  • 26 de junio – Consejo Técnico Escolar
El calendario de la SEP
El calendario de la SEP para 2026 incluye descansos oficiales, puentes largos y sesiones de Consejo Técnico Escolar. | Andina

Estas suspensiones de clases generan un total de siete puentes, entre ellos un megapuente y al menos un día de descanso entre semana, lo que resulta especialmente atractivo para quienes buscan organizar viajes cortos o actividades recreativas sin afectar el calendario escolar.

Fechas clave para organizar vacaciones y trabajo

El calendario de la SEP es una herramienta fundamental no sólo para estudiantes y docentes, sino también para madres, padres y empleadores, ya que permite anticipar ajustes en horarios, solicitudes de vacaciones y logística familiar.

Además, aunque aún no se publica el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, la SEP recuerda que existen dos días que, por ley, son descansos oficiales obligatorios, independientemente del calendario escolar.

Estas fechas serán:

  • 16 de septiembre de 2026, por la conmemoración de la Independencia de México
  • 16 de noviembre de 2026, ya que el tercer lunes de noviembre se conmemora la Revolución mexicana

Estas jornadas también suelen generar puentes largos, lo que las convierte en fechas clave para planear viajes con mayor anticipación.

Con esta información, las familias pueden adelantarse en la organización de vacaciones, escapadas de fin de semana o descansos prolongados, aprovechando al máximo los días sin clases marcados por la SEP durante 2026.

Temas Relacionados

vacacionespuentes2026SEPmexico-noticias

Más Noticias

Un herido y una mujer desaparecida tras incendio en casa de Iztapalapa

Una veladora encendida habría sido el origen del siniestro que consumió una vivienda en la colonia Tenorios

Un herido y una mujer

“Veré a Selena otra vez”: La esperanza que tenía Abraham Quintanilla al pensar en su muerte

A.B. confirmó el deceso de su padre, quien en vida expresó su convicción sobre la resurrección y el poder del amor familiar

“Veré a Selena otra vez”:

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud

Cúrcuma: cómo ayuda a la digestión, la inflamación y el sistema inmune en temporada navideña

En diciembre abunda la comida y los cambios de clima, por lo que esta especie es funcional siempre que se consuma de forma moderada y responsable

Cúrcuma: cómo ayuda a la

Alessandra Rojo de la Vega respalda protesta de trabajadores de limpia: “Es un mensaje claro para el gobierno de CDMX”

La alcaldesa de Cuauhtémoc hizo un llamado a que las autoridades capitalinas atiendan a los trabajadores de limpia

Alessandra Rojo de la Vega
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en festejo a la

Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

Gobernador de Coahuila afirma que “El Limones” usó la CATEM para cometer extorsiones en La Laguna

Culiacán en la mira: la guerra del Cártel de Sinaloa coloca al estado entre los más inseguros tras racha de paz

Peregrinos localizaron un cadáver en la autopista México-Pachuca durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe

FBI especializó a policías de Jalisco en detección y neutralización de amenazas rumbo al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

“Veré a Selena otra vez”:

“Veré a Selena otra vez”: La esperanza que tenía Abraham Quintanilla al pensar en su muerte

“Con el corazón destrozado”: A.B. Quintanilla reacciona a la muerte de su padre y le dedica icónica canción

Muere Abraham Quintanilla, el padre que impulsó la leyenda de Selena y redefinió la música Tex-Mex

Bad Bunny celebra a la Virgen de Guadalupe en su tercer concierto en México y fans cantan “La Guadalupana” | VIDEO

Influencer mexicana denuncia solicitud de fotos íntimas para acceder a ‘La Casita’ de Bad Bunny en CDMX

DEPORTES

Desirée Monsiváis sorprende al comparar

Desirée Monsiváis sorprende al comparar al nuevo refuerzo de Chivas, Brian Gutiérrez con Álvaro Fidalgo

Murió Jade Romero Peña, joven promesa del ciclismo mexicana a los 14 años

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: cómo llega el medallista olímpico a su cuarta pelea profesional de este sábado 13 de septiembre

La IA predice al campeón de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford