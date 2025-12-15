México

SEP extiende vacaciones de invierno 2025: ¿Cuántos días agregaron?

Las autoridades explicaron que los alumnos tendrán más días de descanso en enero de 2026

SEP extiende vacaciones de invierno
SEP extiende vacaciones de invierno 2025: ¿Cuántos días agregaron? (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este periodo vacacional de inviernos, los alumnos contarán con más días de descanso en comparación con el periodo vacacional de 2024-2025, por lo que podrán gozar de las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y el Día de los Reyes.

Todas las escuelas de educación básica gozarán de estos beneficios, pues las vacaciones se extenderán en las primeras semanas de enero de 2026, lo que les permitirá más días de descanso. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, a partir del próximo lunes 22 de diciembre iniciarán las vacaciones de diciembre.

¿Cuándo acaban las vacaciones de la SEP en invierno 2025?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el receso invernal comenzará el lunes 22 de diciembre, es decir que el último día de vacaciones será el viernes 19 de diciembre. Para este año, las vacaciones de invierno durarán 23 días. En comparación con el calendario de 2024 - 2025, la SEP dio 21 días de descanso, por lo que este año los alumnos tuvieron dos días más de vacaciones en invierno.

De acuerdo con el calendario
De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el receso invernal comenzará el lunes 22 de diciembre (Crédito: Cuartoscuro)

El regreso a clases está programado para el lunes 12 de enero de 2026, lo que garantiza a los alumnos poco más de tres semanas sin actividades escolares, según informó la SEP.

En el tramo final del periodo vacacional, el personal docente y directivo deberá reincorporarse antes que los estudiantes. La SEP detalló que los maestros retomarán sus labores el miércoles 7 de enero de 2026 para participar en el Taller Intensivo de Formación Continua, una jornada dedicada a la actualización profesional y la planeación académica previa al reinicio de clases.

Esta disposición implica que el descanso para los docentes será más breve, ya que deben preparar el cierre administrativo y la organización del siguiente bloque académico antes de la llegada de los alumnos. El calendario escolar presentado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, establece que estas fechas aplican exclusivamente a los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Días feriados en el calendario de la SEP en 2026

Este es el calendario de
Este es el calendario de la SEP 2025 - 2026 (SEP)

Los estudiantes de niveles medio superior y superior, como preparatorias y universidades, cuentan con calendarios académicos propios, por lo que sus periodos vacacionales pueden variar según la institución.

Además del receso invernal, la SEP contempla otros dos periodos vacacionales oficiales: Semana Santa y verano. Estos descansos están diseñados para coincidir con las principales celebraciones del año y el cierre de actividades académicas, permitiendo a los estudiantes y sus familias disfrutar de tiempo de convivencia y esparcimiento.

A inicios del 2026, los estudiantes gozarán con otros días de asueto para ausentarse de sus actividades escolares:

  • 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución
  • 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez
  • 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo
  • 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla
  • 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

