Kristi Noem acusó al Cártel de Sinaloa y CJNG de provocar caos en EEUU

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, asiste a una audiencia de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes titulada "Amenazas mundiales a la patria", en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de provocar caos en su país.

Esta declaración la realizó durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de EEUU, ubicada en Washington, donde señaló a ambos cárteles mexicanos de perjudicar sus intereses.

“Grupos de crimen organizado transnacional, incluidos el Cártel de Sinaloa de México, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, causan caos y perjudican los intereses estadounidenses”, aseguró la funcionaria, quien fue interrumpida en varias ocasiones.

Durante la comparecencia, Noem también se pronunció sobre el ingreso de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos y los acusó de cometer crímenes en contra de niños y familias.

La funcionaria también aseguró que el país enfrenta un “panorama peligroso” debido al impacto de ciberataques de personas malintencionadas que buscan desestabilizarlos.

Cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extrajeras

El representante estadounidense Shri Thanedar (demócrata por Michigan) habla mientras sostiene un cartel con la imagen de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una audiencia de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes titulada "Amenazas mundiales a la patria", en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 1 de diciembre. REUTERS/Elizabeth Frantz

Estos dos cárteles fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) por el gobierno del presidente Donald Trump en febrero pasado.

La medida también se realizó con otros grupos criminales:

Cárteles Unidos

Cártel del Golfo

Cártel del Noreste

La Nueva Familia Michoacana

Una de las implicaciones de esta designación es que los grupos y personas vinculadas con ellos quedarán aislados del sistema financiero estadounidense, lo que bloquea su acceso a recursos.

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante el anuncio de nuevos estándares de ahorro de combustible, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Las declaraciones de Kristi Noem se realizan dos días después de que el presidente Donald Trump aseguró que podría llevar a cabo operaciones militares en otros países como México para combatir al narcotráfico.

Durante una entrevista con la periodista Dasha Burns para Politico, Trump fue cuestionado sobre si realizaría ataques similares a los efectuados contra presuntas narcolanchas, pero dirigidos a México y Colombia.

-“¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son aún más responsables del fentanilo que ingresa a los Estados Unidos?“, preguntó la periodista.

-“Sí, claro que sí”, respondió el mandatario estadounidense.

Ataque contra lanchas realizado por EEUU. Foto: Especial

El presidente centró inicialmente sus declaraciones en los ataques contra embarcaciones venezolanas, a las que acusó de partir desde ese país con destino a Norteamérica.

Según datos reportados, el gobierno de Trump ha ordenado al menos 22 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, con un saldo de 87 muertos.

La insistencia de Trump en esta estrategia no es nueva. En una conferencia de prensa previa en la Casa Blanca, el presidente fue consultado sobre la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico.

En esa ocasión, subrayó que no solo Venezuela podría ser objetivo de estas acciones, sino cualquier nación involucrada en la fabricación y distribución de drogas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Trump afirmó ante los medios: “Si entran por cierto país o por cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas, ya sea fentanilo o cocaína (…) cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país, está sujeto a ataque”.

Pese a los señalamientos de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que no ocurrirá una intervención militar en México debido a que han negado recibir ese tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos.