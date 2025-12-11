México

Kristi Noem acusó al Cártel de Sinaloa y CJNG de provocar caos en EEUU

La titular del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que las organizaciones criminales internacionales perjudican los intereses de su país

Guardar
La secretaria de Seguridad Nacional
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, asiste a una audiencia de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes titulada "Amenazas mundiales a la patria", en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), acusó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de provocar caos en su país.

Esta declaración la realizó durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de EEUU, ubicada en Washington, donde señaló a ambos cárteles mexicanos de perjudicar sus intereses.

“Grupos de crimen organizado transnacional, incluidos el Cártel de Sinaloa de México, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, causan caos y perjudican los intereses estadounidenses”, aseguró la funcionaria, quien fue interrumpida en varias ocasiones.

Durante la comparecencia, Noem también se pronunció sobre el ingreso de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos y los acusó de cometer crímenes en contra de niños y familias.

La funcionaria también aseguró que el país enfrenta un “panorama peligroso” debido al impacto de ciberataques de personas malintencionadas que buscan desestabilizarlos.

Cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extrajeras

El representante estadounidense Shri Thanedar
El representante estadounidense Shri Thanedar (demócrata por Michigan) habla mientras sostiene un cartel con la imagen de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una audiencia de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes titulada "Amenazas mundiales a la patria", en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 1 de diciembre. REUTERS/Elizabeth Frantz

Estos dos cárteles fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) por el gobierno del presidente Donald Trump en febrero pasado.

La medida también se realizó con otros grupos criminales:

  • Cárteles Unidos
  • Cártel del Golfo
  • Cártel del Noreste
  • La Nueva Familia Michoacana

Una de las implicaciones de esta designación es que los grupos y personas vinculadas con ellos quedarán aislados del sistema financiero estadounidense, lo que bloquea su acceso a recursos.

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante el anuncio de nuevos estándares de ahorro de combustible, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Las declaraciones de Kristi Noem se realizan dos días después de que el presidente Donald Trump aseguró que podría llevar a cabo operaciones militares en otros países como México para combatir al narcotráfico.

Durante una entrevista con la periodista Dasha Burns para Politico, Trump fue cuestionado sobre si realizaría ataques similares a los efectuados contra presuntas narcolanchas, pero dirigidos a México y Colombia.

-“¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son aún más responsables del fentanilo que ingresa a los Estados Unidos?“, preguntó la periodista.

-“Sí, claro que sí”, respondió el mandatario estadounidense.

Ataque contra lanchas realizado por
Ataque contra lanchas realizado por EEUU. Foto: Especial

El presidente centró inicialmente sus declaraciones en los ataques contra embarcaciones venezolanas, a las que acusó de partir desde ese país con destino a Norteamérica.

Según datos reportados, el gobierno de Trump ha ordenado al menos 22 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, con un saldo de 87 muertos.

La insistencia de Trump en esta estrategia no es nueva. En una conferencia de prensa previa en la Casa Blanca, el presidente fue consultado sobre la ofensiva militar estadounidense contra el narcotráfico.

En esa ocasión, subrayó que no solo Venezuela podría ser objetivo de estas acciones, sino cualquier nación involucrada en la fabricación y distribución de drogas.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Brian Snyder

Trump afirmó ante los medios: “Si entran por cierto país o por cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas, ya sea fentanilo o cocaína (…) cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país, está sujeto a ataque”.

Pese a los señalamientos de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que no ocurrirá una intervención militar en México debido a que han negado recibir ese tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos.

Temas Relacionados

CJNGCártel de SinaloaKristi NoemEEUUDonald TrumpNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Entre risas Ricardo Monreal asegura que exhortará a diputados a “no ser groseros” tras señalamientos de violencia de género

Ante dichos de Pedro Zenteno que fueron calificados como violencia simbólica por parte de legisladoras de MC, el zacatecano aseguró que hablará con él de manera “amable”

Entre risas Ricardo Monreal asegura

Golpe millonario al narco: aseguran 16 áreas de producción de droga en Sinaloa

Fueron incautados casi 13 mil litros y más de dos toneladas de sustancias

Golpe millonario al narco: aseguran

Alito Moreno felicita a Corina Machado por ganar el premio Nobel de la Paz y recrimina al gobierno mexicano por no apoyarla

La dirigencia priista manifestó su apoyo a la opositora venezolana luego de que fuera distinguida internacionalmente

Alito Moreno felicita a Corina

Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce María Corina Machado por defensa de la democracia

La presidenta de la Cámara subraya la importancia de evitar escenarios similares a los vividos en Venezuela y resalta logros parlamentarios recientes

Presidenta de la Cámara de

México está en el top 5 países más peligrosos del mundo, entre Siria y Palestina

El informe publicado este 11 de diciembre posicionó al país en los primeros puestos según una serie de factores a evaluar, como el peligro para los civiles y el número de grupos armados en la nación

México está en el top
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al narco: aseguran

Golpe millonario al narco: aseguran 16 áreas de producción de droga en Sinaloa

México está en el top 5 países más peligrosos del mundo, entre Siria y Palestina

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

FBI anuncia recompensa de 245 mil dólares por “La Firma”, líder de alto rango del CJNG en Puerto Vallarta

FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa en concierto: este

Dua Lipa en concierto: este viernes 12 dará show privado en México

Bad Bunny provoca locura en una fan durante su primer concierto en México y se vuelve viral

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”