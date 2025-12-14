Procesan al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal

La captura de los cuatro hombres se llevó a cabo durante un operativo en Cozumel. Foto: FGE Quintana Roo

Miguel Alexander “N”, alias “Dumbo”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y tres presuntos miembros de la organización criminal, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en Quintana Roo.

A Ever Eladio “N”, Kevin Orlando “N”, Aarón “N” y al “Dumbo”, el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo en el que se desarrolle el proceso en su contra.

Los cuatro hombres fueron detenidos el 9 de diciembre en la calle 33 Sur de la colonia Colonos Cuzamil de Cozumel, durante un operativo en el que agentes los observaron intercambiando bolsitas con marihuana.

Además, los sujetos portaban un arma de fuego larga y una corta calibre 9 mm, la cual tenía un cargador abastecido con cartuchos útiles.

El arresto se efectuó por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal y Policía Municipal.

Son señalados por su presunta participación en el homicidio del padre de un líder criminal rival

La Fiscalía General del Estado informó que los señalados están posiblemente relacionados con dos homicidios cometidos el 28 de octubre y el 5 de diciembre de 2025.

A Miguel Alexander “N” se le atribuye el papel de presunto autor intelectual de los asesinatos, cometidos en Cozumel.

El primero de estos crímenes ocurrió el 28 de octubre de 2025 sobre la avenida Félix González Canto, mientras que el segundo ocurrió el 5 de diciembre en la colonia Flores Magón I.

En este último caso la víctima resultó ser el padre del líder de una organización rival, considerado por las autoridades como un blanco estratégico dentro del Atlas Delictivo local.

Las pesquisas refieren que el “Dumbo” no solo organizaba y coordinaba ataques dirigidos contra adversarios, sino que además desempeñaba un papel clave en el suministro de armas, distribución de drogas y administración de recursos para el grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación en la isla.

Esta combinación de atribuciones refuerza las sospechas sobre su posición como líder operativo, encargado de definir la estrategia criminal y ejecutar acciones contra miembros de bandas opuestas.

La detención de estos cuatro integrantes del CJNG se suma al arresto de Emilio Alejandro “N”, alias “Danone” y/o “H”, presunto jefe de plaza de la organización criminal en la Zona Norte del Estado.

El sujeto es identificado como líder intelectual de las actividades delictivas realizadas por el grupo “Deltas: Operativa Jaguar”, una célula perteneciente a la liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Las principales operaciones las mantenía en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.