Tres muertos en balacera tras riña en fiesta familiar en Catemaco, Veracruz

Un hecho en Veracruz encendió las alarmas de los vecinos al escuchar detonaciones que terminaron con la intervención de las autoridades

El hecho ocurrido en Catemaco, Veracruz dejó a tres muertos y cuatro heridos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como una reunión de convivencia familiar terminó en una tragedia durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, en la comunidad de Tebanca en el municipio de Catemaco, al sur de Veracruz. Un hecho de violencia registrado en el medio rural dejó como saldo tres personas sin vida y cuatro más gravemente heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso ocurrió mientras varias personas convivían en una reunión familiar que se desarrollaba durante la noche. Con el paso de las horas, la situación se tornó tensa y derivó en una discusión que escaló rápidamente.

El incidente causó alarma entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron apoyo de las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego. La violencia interrumpió de manera intensa un encuentro que en el principio, se desarrollaba en un ambiente de tranquilidad.

Hechos ocurridos en la comunidad de Tebanca

Las autoridades acudieron ante el llamado de los vecinos al escuchar detonaciones de armas de fuego - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información preliminar, la riña se habría originado mientras los asistentes consumían bebidas alcohólicas, lo que provocó un conflicto entre integrantes de la misma familia.

Durante la discusión aparecieron armas de fuego y se realizaron varios disparos. En el lugar fueron localizadas tres personas sin vida: dos hombres y una mujer, quienes presentaban impactos de bala y quedaron tendidos en el costado de una camioneta.

Además, cuatro personas resultaron lesionadas, presuntamente tres hombres y una mujer, quienes presentaban heridas de gravedad. Tras ser localizados, recibieron los primeros auxilios y posteriormente fueron trasladados al hospital de Catemaco para recibir atención médica inmediata.

Operativo y acciones de las autoridades

La Fiscalía ya dio inicio a una carpeta de investigación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras las llamadas de los vecinos solicitando ayuda, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano, quienes acudieron para controlar la situación y resguardar la zona.

Las autoridades aseguraron el lugar y realizaron las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cuerpos y el traslado de las personas heridas. El área permaneció bajo vigilancia mientras se desarrollaban los trabajos necesarios.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que ya se inició una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el origen de los hechos. Las autoridades buscan establecer cómo una reunión familiar derivó en un acto de violencia con consecuencias fatales.

Ante esto los internautas hacen un llamado a la convivencia sana y responsable en estas próximas fiestas para evitar consecuencias de esta magnitud.

