SRE expresa sus condolencias a Australia por el ataque en Sidney

Al menos 15 muertos y 40 heridos en un ataque a una fiesta judía en una playa de Sídney. EP

La tarde de este 14 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó su condena al ataque en Sídney y transmitió sus condolencias a las familias afectadas y al pueblo de Australia.

En el comunicado, la SRE subrayó el rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia, incluido el antisemitismo, y reafirmó el compromiso de México con el diálogo, el respeto mutuo y la paz.

Para los connacionales que requieran asistencia, la embajada mexicana en Canberra (capital de Australia) puso a disposición el número de emergencia: (+61) 409362644.

Ataque en Sídney a comunidad judía

Al menos 15 personas murieron y 40 resultaron heridas en un ataque armado perpetrado durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, uno de los balnearios más emblemáticos de Sídney, Australia.

Las autoridades australianas calificaron el hecho como un “incidente terrorista” y mantienen acordonada la zona mientras prosiguen las investigaciones.

El ataque se produjo la noche del domingo, cuando al menos dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes a la festividad judía en el extremo norte de Bondi Beach.

Según la policía de Nueva Gales del Sur, uno de los agresores fue abatido por las fuerzas de seguridad y el otro se encuentra detenido. El comisario de policía, Mal Lanyon, declaró en rueda de prensa: “Como resultado de las circunstancias del incidente de esta noche a las 21:36, declaré que fue un incidente terrorista”.

La playa, reconocida como la más famosa de Australia y destino habitual de surfistas y turistas, se encontraba especialmente concurrida por la celebración de Janucá. Aunque las autoridades australianas no han vinculado oficialmente el ataque con el evento religioso, la comunidad internacional ha interpretado el atentado como un acto dirigido contra la comunidad judía.

Condolencias de la comunidad internacional

En el último tramo de la jornada, líderes mundiales y representantes de diversas instituciones expresaron su repudio al atentado y su solidaridad con las víctimas. El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció lo que describió como un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi”, y urgió al gobierno australiano a combatir “la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.

Herzog afirmó: “Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsabilizó al Ejecutivo australiano por contribuir al aumento del antisemitismo, recordando que “hace tres meses le escribí al primer ministro australiano que su política avivaba el antisemitismo”.

Posicionamiento de las autoridades australianas ante el ataque

Las autoridades de Sídney calificaron el tiroteo en Bondi Beach como un incidente terrorista y mantienen la zona acordonada. (Europa Press)

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegaban desde Bondi y confirmó la existencia de heridos.

En un comunicado, expresó: “La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”.

Un portavoz del servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur informó a AFP que “hemos atendido a varias personas en el lugar y, en este momento, hemos llevado a ocho personas a diferentes hospitales de Sídney”.

Vehículos de emergencia en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Izhar Khan

Testigos presenciales relataron escenas de caos y terror. Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años, declaró a AFP: “Oímos los disparos. Fue impactante, pareció que duraron 10 minutos de simplemente bang, bang, bang. Parecía un arma poderosa”.

Una residente local contó a la cadena pública ABC que, mientras cenaba en un restaurante cercano, escuchó lo que inicialmente pensó que eran fuegos artificiales, hasta que vio a personas corriendo y comprendió la gravedad de la situación. Según su testimonio, los disparos parecían provenir de las inmediaciones del Pabellón de Bondi y se prolongaron durante un largo rato.