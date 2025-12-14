Secretaría de Salud explica compra extra de medicamentos tras acusación de incumplimiento de Birmex

La secretaría de Salud confirmó que el retraso de medicamentos de Birmex no afecta al sector.

La Secretaría de Salud afirmó que el suministro de medicamentos para 2026 está garantizado, en respuesta a recientes publicaciones en medios nacionales que indicaron que el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) únicamente logró obtener la mitad de las claves de medicamentos que había planeado adquirir.

Las compras preventivas de ciertas piezas buscan fortalecer la planeación estratégica con miras a 2026, pero los contratos principales ya en marcha garantizan la disponibilidad nacional para los próximos dos años, aseguró la dependencia.

Respaldo contractual para el abasto en 2025 y 2026

A través de un comunicado emitido este 13 de diciembre de 2025, la Secretaría de Salud comunicó que actualmente existen contratos vigentes por 4 mil 652 millones de piezas, que abarcan 3 mil 140 tipos diferentes de medicamentos.

Con esta cobertura, se asegura la distribución a lo largo del año en curso y el suministro sostenido hasta finales de 2026. “Estos medicamentos son los que se han estado distribuyendo a lo largo del año y cuyo abasto continuará de manera regular”, precisó la dependencia.

Este esquema de contratos proporciona un nivel de abastecimiento superior al 96 % en el sistema público, mitigando cualquier riesgo potencial de interrupciones.

Carga atrasada de Birmex es una compra complementaria

El procedimiento señalado, destacado por medios de comunicación, corresponde a una compra preventiva y adicional pensada para reforzar la planeación del segundo semestre de 2026, según señala Salud. Se contempla la adquisición de 223 millones de piezas suplementarias, apenas un 4% respecto al volumen general contratado, de acuerdo con la Secretaría.

“La compra complementaria a la que hace referencia la información difundida representa 223 millones de piezas adicionales, es decir, una cantidad menor en comparación con el total ya contratado, y no afecta la operación ni el suministro normal de los servicios de salud”, aclara la autoridad sanitaria.

Este volumen se incorpora de manera anticipada para mantener la cobertura y responde a criterios de administración responsable, sin repercutir en el flujo normal de medicamentos hacia la red de hospitales, clínicas y farmacias públicas.

Etapas de adjudicación: dinámicas y garantías

En la primera fase del proceso complementario, se adjudicó el 64,2 % de las piezas contempladas, cifra que la Secretaría de Salud clasificó como habitual en operaciones de este tipo. El proceso continúa con rondas subsiguientes que permitirán completar, de manera ordenada y transparente, las piezas remanentes.

Del total de 886 claves en juego, 442 recibieron ofertas técnicamente solventes a precios arriba de la referencia, abriéndose negociación desde el lunes próximo, y las restantes 444 claves entraron en procedimientos de subsanación documental para su posible adjudicación futura.

El organismo estima que, al concluir estos procedimientos, el porcentaje de adjudicación podría acercarse al 94 % en claves y al 98 % en piezas para la compra preventiva, sin sacrificar la estabilidad del abasto actual.

“El Gobierno de México reafirma su compromiso con el abasto oportuno de medicamentos, la transparencia en los procesos de compra y la protección del derecho a la salud de la población”, señala la Secretaría de Salud, que reiteró el carácter complementario, técnico y planificado de la medida lejos de constituir una señal de riesgo para la población.

