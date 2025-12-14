Las claves de la SSC para una Navidad segura en CDMX

La Ciudad de México recibe 63 millones de visitantes en diciembre, consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del país.| Crédito: Cuartoscuro

Diciembre es uno de los meses con mayor actividad turística y cultural en la Ciudad de México. La capital no solo es el hogar de millones de personas, sino también uno de los destinos más visitados del país, especialmente durante la temporada decembrina y las fiestas de Navidad.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur), a pocos días de que concluya el año, la capital registró 63 millones de visitantes, una cifra superior a la del año pasado, lo que confirma el crecimiento sostenido del turismo local y nacional.

Alejandra Frausto Guerrero destacó que la Ciudad de México “ocupa el primer lugar como la mejor ciudad del mundo para la cultura”, reconocimiento que, explicó, se sustenta en diversos factores, entre ellos:

Su amplia oferta de museos.

El primer lugar en América Latina como destino fílmico.

Su posición entre las 10 mejores ciudades del mundo para comer y beber, de acuerdo con Food & Wine – Global Tastemakers 2025 .

Más de 80 distinciones otorgadas por la Guía Michelin.

Recomendaciones de la SSC para disfrutar la temporada con seguridad

Ante el incremento de visitantes y actividades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir incidentes en la vía pública, el transporte y proteger las pertenencias personales durante las celebraciones decembrinas.

En materia de movilidad, la SSC aconseja utilizar rutas conocidas, caminar por zonas bien iluminadas y evitar lugares aislados o con poca afluencia de personas, especialmente durante la noche. Asimismo, recomienda mantenerse atento al entorno al utilizar el transporte público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana emite recomendaciones clave para prevenir incidentes durante la temporada decembrina en CDMX. | Crédito: X(@SSC_CDMX)

Respecto al cuidado de pertenencias, se sugiere guardar objetos de valor como cartera, celular y documentos en bolsillos delanteros o bolsas cerradas, llevarlos pegados al cuerpo y evitar exhibir dinero en efectivo, joyas o teléfonos celulares.

En caso de emergencia, la dependencia pone a disposición de la ciudadanía los números 911 y 089 para denuncias anónimas, así como la cuenta @UCS_GCDMX en redes sociales y la aplicación móvil de la SSC.

La autoridad capitalina reiteró el llamado a disfrutar la temporada navideña con tranquilidad, siguiendo medidas preventivas para evitar incidentes.

¿Qué hacer en la CDMX durante la temporada decembrina y Navidad?

Como parte de la programación de la Sectur CDMX, estas son algunas de las actividades destacadas para los próximos días:

Paseo Nocturno Decembrino

Recorrido en bicicleta por una ruta de 22 kilómetros a través de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Lugar: Paseo de la Reforma

Fecha: Sábado 20 de diciembre, de 19:00 a 23:00 horas

Semovi anuncia paseo nocturno sobre Paseo de la Reforma para conmemorar las fiestas de fin de año Crédito: Cuartoscuro

Verbena Navideña

Espacio para adquirir regalos, adornos y artículos propios de la temporada.

Lugar: Zócalo capitalino

Fecha: Del sábado 20 de diciembre al domingo 4 de enero.

Gran encendido del alumbrado navideño

El Zócalo se iluminará con mosaicos monumentales y figuras navideñas elaboradas con focos LED.

Foto: Cortesía.

Lugar: Plaza de la Constitución

Fecha: Previsto para el sábado 20 de diciembre, en el marco de la inauguración de la Verbena Navideña (fecha por confirmar)