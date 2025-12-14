México

Javier Arias de 39 años y su hijo Armando de 15, murieron por inhalación de gas tóxico en fuga de ducto de Pemex en Centla, Tabasco

La comunidad cerró la carretera Villahermosa–Frontera para exigir la atención inmediata a la emergencia

Guardar
Una fuga de gas dejó
Una fuga de gas dejó como saldo la muerte de dos habitantes de la comunidad de Chicozapote, Tabasco. (Foto: Redes)

Una fuga de gas registrada en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el municipio de Centla, Tabasco, dejó como saldo la muerte de dos habitantes de la comunidad de Chicozapote Primera Sección.

El suceso desató una fuerte inconformidad entre pobladores que, ante la falta de atención inmediata, decidieron bloquear la carretera Villahermosa–Frontera para exigir la presencia de autoridades competentes.

El suceso en Centla, Tabasco
El suceso en Centla, Tabasco no es el primero que se reporta en el que están involucradas tomas clandestinas de Pemex en tiempo reciente. Foto: @ChilangoReport / Twitter

Las víctimas, Javier Arias, de 39 años, y su hijo Armando, de 15, habrían perdido la vida tras inhalar el gas que se dispersó en la zona desde la noche anterior. La comunidad asegura que la fuga fue reportada desde el viernes, pero que ninguna autoridad acudió a verificar la emergencia hasta varias horas después.

La fuga de gas fue reportada desde un día antes

De acuerdo con los testimonios de los habitantes, el olor a gas comenzó a percibirse desde el viernes por la noche, cuando se alertó a las autoridades locales sobre una posible ruptura en el ducto que atraviesa la zona agrícola.

Sin embargo, los pobladores señalan que ningún equipo de emergencia acudió de inmediato, lo que permitió que la fuga continuara activa durante horas.

Javier y Armando, campesinos de la comunidad, acudieron por la mañana a revisar el ganado que cuidaban como parte de su trabajo. Fue en ese momento cuando, según relatan los vecinos, se expusieron a una alta concentración de gas que les provocó la muerte. En el mismo sitio también fueron halladas reses sin vida, lo que refuerza la gravedad del derrame.

La comunidad informó que el
La comunidad informó que el olor a gas comenzó a percibirse desde el viernes por la noche, cuando se alertó a las autoridades locales, sin embargo ningún equipo de emergencia acudió de inmediato. (Foto: Redes)

Bloqueo carretero y exigencia de autoridades competentes

En respuesta a la falta de atención, habitantes de Chicozapote y comunidades cercanas decidieron cerrar la carretera federal Villahermosa–Frontera, en el kilómetro 52, para exigir que se atienda la emergencia y se responda por las dos muertes.

Advirtieron que, si no hay solución inmediata, podrían tomar las instalaciones de la Batería “El Pijije”, infraestructura de Pemex ubicada en la misma zona.

La población demanda que la empresa asuma su responsabilidad, otorgue indemnización a la esposa y madre de los campesinos fallecidos, y que se garantice que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Ante la falta de respuesta
Ante la falta de respuesta de la empresa, los habitantes de Chicozapote y comunidades cercanas decidieron cerrar la carretera federal Villahermosa–Frontera. (Foto: Redes)

La fuga de gas en Centla no es un hecho aislado

En este sentido, Petróleos Mexicanos proporcionó al IGAVIM Observatorio Ciudadano los datos de tomas clandestinas en 22 estados del país, las cuales suman un total de siete mil ocho durante los primeros nueve meses del año.

Estados con mayor incidencia:

  • Hidalgo: 1,918
  • Jalisco: 1,325
  • Guanajuato: 652
  • Querétaro: 503
  • Tamaulipas: 407
  • Baja California: 367
  • Nuevo León: 358
  • Estado de México: 324
  • Puebla: 313

Estados con incidencia media:

  • Coahuila: 239
  • Chihuahua: 168
  • Tabasco: 133
  • Veracruz: 121
  • Oaxaca: 89

Estados con menor incidencia:

  • Sonora: 29
  • Sinaloa: 27
  • Michoacán: 21
  • Durango: 5
  • Ciudad de México: 4
  • San Luis Potosí: 3
  • Campeche: 1
  • Tlaxcala: 1
Explosión reciente de ducto de
Explosión reciente de ducto de Pemex localizado en Hidalgo (Guardia Nacional)

En este escenario, lo ocurrido en Centla no solo se percibe como una tragedia aislada, sino como parte de un entramado de riesgos estructurales vinculados al estado de los ductos, las fugas y la presencia de tomas clandestinas en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

Fuga de GasTabascoPemexPEMEXPetróleos MexicanosToma Clandestinamexico-noticias

Más Noticias

El licuado de avena con fresas lleno de proteína que te puede ayudar a aumentar los músculos y la fuerza

Este batido es delicioso y contiene una buena cantidad de nutrientes perfectos para después de entrenar

El licuado de avena con

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

El canino capturó la atención de los fanáticos del puertorriqueño

Disfrazan de “Concho” a perrito

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

La FGR les impuso la medida de prisión preventiva y permanecerá en el Altiplano

“El Limones”, jefe de plaza

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

El peleador ruso también manifestó que su prioridad es hacer la trilogía de combates contra Dmitry Bivol

Artur Beterbiev revela si peleará

Nataly tenía 25 años, su pareja dijo que fue sola al monte y la encontraron muerta días después golpeada, tenía dos hijos

La mujer fue reportada como desaparecida desde el 6 de diciembre de 2025

Nataly tenía 25 años, su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Limones”, jefe de plaza

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en operativo de alcoholímetro

Jacobo Reyes León, copropietario de Miss Universo, tramita amparo contra acusaciones en red criminal de Raúl Rocha Cantú

ENTRETENIMIENTO

Disfrazan de “Concho” a perrito

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Ya llegó la “Stranger Things Experience” a México: precios, lugar y fecha

Antes de morir, Abraham Quintanilla aseguró que matarían a Yolanda Saldivar si salía de prisión tras el asesinato de Selena

DEPORTES

Artur Beterbiev revela si peleará

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México