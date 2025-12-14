Javier Arias de 39 años y su hijo Armando de 15, murieron por inhalación de gas tóxico en fuga de ducto de Pemex en Centla, Tabasco

Una fuga de gas dejó como saldo la muerte de dos habitantes de la comunidad de Chicozapote, Tabasco. (Foto: Redes)

Una fuga de gas registrada en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el municipio de Centla, Tabasco, dejó como saldo la muerte de dos habitantes de la comunidad de Chicozapote Primera Sección.

El suceso desató una fuerte inconformidad entre pobladores que, ante la falta de atención inmediata, decidieron bloquear la carretera Villahermosa–Frontera para exigir la presencia de autoridades competentes.

El suceso en Centla, Tabasco no es el primero que se reporta en el que están involucradas tomas clandestinas de Pemex en tiempo reciente. Foto: @ChilangoReport / Twitter

Las víctimas, Javier Arias, de 39 años, y su hijo Armando, de 15, habrían perdido la vida tras inhalar el gas que se dispersó en la zona desde la noche anterior. La comunidad asegura que la fuga fue reportada desde el viernes, pero que ninguna autoridad acudió a verificar la emergencia hasta varias horas después.

La fuga de gas fue reportada desde un día antes

De acuerdo con los testimonios de los habitantes, el olor a gas comenzó a percibirse desde el viernes por la noche, cuando se alertó a las autoridades locales sobre una posible ruptura en el ducto que atraviesa la zona agrícola.

Sin embargo, los pobladores señalan que ningún equipo de emergencia acudió de inmediato, lo que permitió que la fuga continuara activa durante horas.

Javier y Armando, campesinos de la comunidad, acudieron por la mañana a revisar el ganado que cuidaban como parte de su trabajo. Fue en ese momento cuando, según relatan los vecinos, se expusieron a una alta concentración de gas que les provocó la muerte. En el mismo sitio también fueron halladas reses sin vida, lo que refuerza la gravedad del derrame.

La comunidad informó que el olor a gas comenzó a percibirse desde el viernes por la noche, cuando se alertó a las autoridades locales, sin embargo ningún equipo de emergencia acudió de inmediato. (Foto: Redes)

Bloqueo carretero y exigencia de autoridades competentes

En respuesta a la falta de atención, habitantes de Chicozapote y comunidades cercanas decidieron cerrar la carretera federal Villahermosa–Frontera, en el kilómetro 52, para exigir que se atienda la emergencia y se responda por las dos muertes.

Advirtieron que, si no hay solución inmediata, podrían tomar las instalaciones de la Batería “El Pijije”, infraestructura de Pemex ubicada en la misma zona.

La población demanda que la empresa asuma su responsabilidad, otorgue indemnización a la esposa y madre de los campesinos fallecidos, y que se garantice que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Ante la falta de respuesta de la empresa, los habitantes de Chicozapote y comunidades cercanas decidieron cerrar la carretera federal Villahermosa–Frontera. (Foto: Redes)

La fuga de gas en Centla no es un hecho aislado

En este sentido, Petróleos Mexicanos proporcionó al IGAVIM Observatorio Ciudadano los datos de tomas clandestinas en 22 estados del país, las cuales suman un total de siete mil ocho durante los primeros nueve meses del año.

Estados con mayor incidencia:

Hidalgo: 1,918

Jalisco: 1,325

Guanajuato: 652

Querétaro: 503

Tamaulipas: 407

Baja California: 367

Nuevo León: 358

Estado de México: 324

Puebla: 313

Estados con incidencia media:

Coahuila: 239

Chihuahua: 168

Tabasco: 133

Veracruz: 121

Oaxaca: 89

Estados con menor incidencia:

Sonora: 29

Sinaloa: 27

Michoacán: 21

Durango: 5

Ciudad de México: 4

San Luis Potosí: 3

Campeche: 1

Tlaxcala: 1

Explosión reciente de ducto de Pemex localizado en Hidalgo (Guardia Nacional)

En este escenario, lo ocurrido en Centla no solo se percibe como una tragedia aislada, sino como parte de un entramado de riesgos estructurales vinculados al estado de los ductos, las fugas y la presencia de tomas clandestinas en distintas regiones del país.