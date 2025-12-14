México

Identifican a más de 34 mil personas en SEMEFOS

La colaboración entre instituciones como el INE, la CNB y la FGR permitieron comparar datos

Autoridades mexicanas identifican a más
Autoridades mexicanas identifican a más de 34 mil personas desconocidas en Semefos gracias al cruce de datos biométricos del INE. (Cuartoscuro)

Entre septiembre de 2016 y noviembre de 2025, autoridades mexicanas lograron identificar a más de 34 mil personas desconocidas en Servicios Médicos Forenses (Semefos).

Esto fue posible gracias al análisis de datos biométricos del Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este avance representó el 35% de las solicitudes gestionadas por diversas fiscalías y comisiones de búsqueda en el marco de la crisis de desapariciones en el país.

De la identificación de los cuerpos

El análisis de datos biométricos
El análisis de datos biométricos del Padrón Electoral permitió resolver el 35% de las solicitudes de identificación de cuerpos en México. (DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

De acuerdo con información publicada por El Sol de México, de las 98 mil 703 solicitudes recibidas para la confronta de datos biométricos, 34 mil 612 permitieron encontrar al menos un registro útil para procesos de identificación.

Esta cooperación se sustentó en más de 40 convenios entre el Instituto, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), comisiones estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas precisa que, hasta el 12 de diciembre de 2025, 133 mil 555 personas permanecen sin localizar en México.

La tendencia se intensificó después del año 2006 con el incremento de violencia asociada a la estrategia federal de seguridad mejor conocida como la “guerra contra el narcotráfico”. Según El Sol de Zacatecas, el reciente intercambio de bases de datos no se limita únicamente al sector público.

A partir de reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este año, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población habilitan que el cruce de información se amplíe, incluso con entidades privadas.

Acciones para enfrentar la situación

La Plataforma Única de Identidad
La Plataforma Única de Identidad integrará registros federales, estatales y privados para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas. (REUTERS/Oscar Guerrero)

La Plataforma Única de Identidad, creada por decreto en julio de 2025, integrará registros federales, estatales y datos relevantes del ámbito privado, como servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, salud, educación o registros laborales, cuando su consulta sea necesaria para investigaciones como búsquedas o identificaciones.

El medio informó que esta plataforma busca agilizar la localización de personas desaparecidas o no identificadas.

Aunque el acceso a biométricos facilita la búsqueda, el INE advierte que la identificación concluye sólo después de que otras autoridades contactan a familiares o conocidos, para confirmar si el cuerpo corresponde a una persona reportada como desaparecida.

Hasta diciembre de 2025, el
Hasta diciembre de 2025, el Registro Nacional reporta 133 mil 555 personas sin localizar en México. (Cuartoscuro)

Por ello, el Instituto carece de información precisa sobre cuántos de estos hallazgos derivan en identificaciones plenas, ya que esa tarea recae en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Pese al avance, existen retrasos: 23 estados no han firmado los convenios de colaboración necesarios, lo que limita la cobertura nacional, según los informes.

El mismo medio cita a la Universidad Iberoamericana, que impulsa el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la identificación de desaparecidos, como el análisis de tatuajes y reconocimiento facial, herramientas que podrían masificarse en 2026.

Los convenios y la interoperabilidad surgen de obligaciones constitucionales y legales, que indican que las autoridades deben colaborar para buscar y localizar a personas desaparecidas.

“El objeto de dichos convenios es establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las partes firmantes para que (...) se realice la confronta de información mediante el uso de los sistemas de identificación del INE a efecto de lograr la identificación de personas no localizadas o de personas desconocidas que contengan huellas dactilares o biométricos susceptibles de ser analizados”, según El Sol de México.

DesaparecidosINEFGRSEMEFOCNBmexico-noticias

