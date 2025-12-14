México

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

Guardar
La Fórmula 1 es el
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto de la última carrera se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes pilotos. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quién lidera la tabla de posiciones

El piloto español Carlos Sainz
El piloto español Carlos Sainz platicando con Lewis Hamilton durante los test de pretemporada en el cirucito internacional de Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El actual mandamás de la Fórmula 1 es Lando Norris, de la escudería McLaren. El británico suma 423 puntos tras la última carrera.

No muy lejos se encuentra Max Verstappen. Representando a la escudería de Red Bull Racing, el piloto neerlandés suma 421 puntos.

Mientras que el podio lo cierra Oscar Piastri, en el tercer puesto. El piloto australiano de McLaren tiene 410 puntos en lo que va de la temporada.

La lista completa de la Fórmula 1

Con la salida de Adrian
Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 423

2.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 421

3.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 410

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 319

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 242

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 156

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 150

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 64

10.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 56

11.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 51

12.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 51

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 41

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 38

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 38

16.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 33

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 33

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 22

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Fórmula 1Fernando AlonsoCarlos SainzEspaña-DeportesNoticias

Más Noticias

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

A pesar de que su romance terminó hace tiempo, el periodista de Televisa no dudó en expresar el cariño y la admiración que aún siente por la actriz, dejando atrás cualquier polémica

A cuatro meses de su

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de diciembre

La tensión por el duelo mantiene la expectativa sobre el futuro de los equipos

Exatlón México: quién sale eliminado

La Generación Z se marchitó

La marcha que apuntaba a convocar jóvenes inconformes terminó siendo un movimiento desganado y repleto de adultos mayores

La Generación Z se marchitó

SRE expresa sus condolencias a Australia por el ataque en Sidney

El mensaje indicó que México condena “toda forma de violencia”

SRE expresa sus condolencias a

Florinda Meza explota contra La Chilindrina y la acusa de robarse el personaje: “¿Por qué aferrarse a eso hasta la vejez?

La actriz mexicana sorprendió en la televisión chilena al asegurar que la marca de La Chilindrina fue registrada por María Antonieta de las Nieves a espaldas de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza explota contra La
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en bar de

Ataque armado en bar de Tijuana, Baja California, deja dos muertos y tres detenidos

Harfuch presenta avances de seguridad tras captura de “El limones”, extorsionador de alto perfil del Cártel de Sinaloa

ONG’s defensoras de derechos LBGT exigen justicia tras asesinato de Enrique Estrada, director del Sistema DIF en Jalisco

“Cubrir migración en México es tan peligroso como reportar una guerra”, advierten periodistas y ONU

Ligado a García Luna: ex funcionario es acusado de desvíos millonarios a empresas del esposo de Inés Gómez Mont

ENTRETENIMIENTO

A cuatro meses de su

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de diciembre

Florinda Meza explota contra La Chilindrina y la acusa de robarse el personaje: “¿Por qué aferrarse a eso hasta la vejez?

El Burro Van Rankin revela el desaire que lo alejó nuevamente de Luis Miguel: “No le voy a estar rogando”

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en México

DEPORTES

Por qué Sebastián Córdova se

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México

Sergio Ramos se despide de México con emotivo video tras concluir su etapa en Rayados

Cuáles son los atletas mexicanos que aseguraron su boleto al serial de las Copas del Mundo de Clavados 2026