Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.
La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.
El asfalto de la última carrera se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes pilotos. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.
Quién lidera la tabla de posiciones
El actual mandamás de la Fórmula 1 es Lando Norris, de la escudería McLaren. El británico suma 423 puntos tras la última carrera.
No muy lejos se encuentra Max Verstappen. Representando a la escudería de Red Bull Racing, el piloto neerlandés suma 421 puntos.
Mientras que el podio lo cierra Oscar Piastri, en el tercer puesto. El piloto australiano de McLaren tiene 410 puntos en lo que va de la temporada.
La lista completa de la Fórmula 1
1.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 4
País: Great Britain
Puntos: 423
2.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 1
País: Netherlands
Puntos: 421
3.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 410
4.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 319
5.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 242
6.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 156
7.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 150
8.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 73
9.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 64
10.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 56
11.- Nico Hulkenberg
Escudería: Kick Sauber
Número: 27
País: Germany
Puntos: 51
12.- Isack Hadjar
Escudería: Racing Bulls
Número: 6
País: France
Puntos: 51
13.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 41
14.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 38
15.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 38
16.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 33
17.- Yuki Tsunoda
Escudería: Red Bull Racing
Número: 22
País: Japan
Puntos: 33
18.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 22
19.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Kick Sauber
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 19
20.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 0