México

Cuál es el significado del color rosa de la tercera vela en la Corona de Adviento

El tercer domingo de Adviento es conocido como Gaudete y este día la vela es de un color diferente al resto de los domingos

Guardar
La corona de Adviento es
La corona de Adviento es utilizada como símbolo de espera, reflexión y preparación espiritual durante la temporada navideña. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corona de Adviento es un adorno circular elaborado con ramas verdes y decorado con cuatro velas, que se utiliza para marcar las semanas previas a la Navidad en la tradición cristiana.

Cada domingo de Adviento se enciende una vela, simbolizando la espera y preparación para el nacimiento de Jesús.

La forma circular de la corona representa la eternidad y el amor infinito de Dios, mientras que el color verde de las ramas significa esperanza y vida.

Las velas pueden ser moradas, rosas o, en algunas tradiciones, blancas, cada una con un significado particular relacionado con la fe, la esperanza, la alegría y la paz.

También, en algunas coronas puede haber tres velas moradas y una rosa, donde las moradas simbolizan un tiempo de espera y reflexión mientras que la rosa tiene un significado especial, sobre el cual aquí te contamos.

El color rosa litúrgico señala
El color rosa litúrgico señala un momento especial de alivio y celebración en los tiempos de espera cristianos. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esperanzador significado del color rosa en la vela del tercer día en la Corona de Adviento

En la tradición cristiana, especialmente en el calendario de adviento utilizado en muchas iglesias, el color rosa de la vela del tercer domingo simboliza la alegría.

Ese domingo se conoce como Gaudete, palabra en latín que significa “regocijaos”. Se utiliza para marcar un momento de gozo en medio del tiempo de espera y preparación para la Navidad, destacando la cercanía de la celebración del nacimiento de Jesús.

Las otras velas suelen ser de color morado, representando penitencia y reflexión.

En la simbología litúrgica cristiana, el color rosa representa alegría porque deriva de la combinación del blanco (que significa pureza y celebración) y el morado (que indica penitencia y preparación).

El uso del rosa marca un alivio o pausa en el carácter penitencial del Adviento y la Cuaresma para enfatizar el gozo que produce la proximidad de la Navidad o la Resurrección.

La designación de este color para expresar alegría se remonta a la Edad Media. En ese contexto, el tercer domingo de Adviento (Gaudete) y el cuarto domingo de Cuaresma (Laetare) utilizan color rosa para señalar un momento de esperanza y regocijo en medio del período de espera y reflexión.

El tercer domingo de Adviento,
El tercer domingo de Adviento, conocido como Gaudete, utiliza el color rosa para expresar regocijo y esperanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para orar al prender la vela rosa del tercer domingo de la corona de adviento

Señor, en este tercer domingo de Adviento encendemos la vela rosa, símbolo de alegría y esperanza.

Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir a tu Hijo. Concédenos vivir con gozo auténtico y compartirlo con quienes nos rodean.

Que la luz de esta vela ilumine nuestro camino y fortalezca nuestra fe mientras aguardamos el nacimiento de Jesús. Amén.

