Rescatan a Yareth Alexandra, joven de 17 años desaparecida en Edomex: la tenían oculta en una bocina

Tres hombres fueron detenidos durante la acción. Foto: Policía Ecatepec

Una joven de 17 años de edad fue localizada oculta dentro de una bocina en un inmueble del municipio de Temascalapa, Estado de México, luego de que fuera reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad.

El rescate se llevó a cabo durante un operativo en el participó la célula de Búsqueda de Personas y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Ecatepec, así como de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Policía Estatal.

Desapareció en Tecámac y fue localizada en Temascalapa

Foto: Policía Ecatepec

La joven, identificada como Yareth Alexandra “N”, se encontraba en calidad de desconocida desde el 28 de noviembre de 2025, cuando fue vista por última ocasión en el municipio de Tecámac, Estado de México.

De acuerdo con la Alerta Amber, la joven vestía un pants color azul marino con franjas verdes laterales, sudadera color negro y tenis color beige.

Su desaparición se registró luego de que asistió al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Tecámac, donde estudia.

Un día después se lanzó el reporte de no localización, en el que se solicitó ayuda a la ciudadanía debido a que se temía por su seguridad al suponerse que podría ser víctima de un delito.

Foto: Alerta Amber Edomex

Tras la realización de diversas indagatorias, las autoridades mexiquenses y de la Marina llevaron a cabo un cateo en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula.

En el lugar fue asegurado un inmueble en el que tres sujetos -uno de ellos conocido de la menor de edad- la mantenían retenida contra su voluntad.

Adolescente se encontraba en una bocina

En el operativo se logró ubicar a Yareth Alexandra dentro de una bafle, donde los sujetos la mantenían oculta.

Los hombres también tenían en su posesión drogas, por lo que las autoridades procedieron con su detención para posteriormente trasladarlos ante el agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Foto: Policía Ecatepec

De acuerdo con reportes, los sujetos fueron identificados como Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad.

La joven fue atendida por personal de la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec para recibir atención integral tras los hechos.

La localización de la joven se suma a los hechos de violencia reportados este viernes 12 de diciembre, en el que diversos medios de comunicación informaron el hallazgo de un cuerpo dentro de una bolsa en la avenida Estados de México, en el cruce con la calle Coyote de la colonia Buenavista del municipio de Tultitlán.

De acuerdo con la información, vecinos de la zona reportaron la localización de los restos sobre un camino de terracería.