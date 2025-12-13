México

Noroña se lanza contra Kenia López Rabadán por asistir a la Basílica con motivo del día de la Virgen de Guadalupe

El morenista criticó la presencia de la diputada del PAN en el recinto religioso

Kenia López Rabadán se volvió objeto de criticas por parte de Noroña al asistir a la mis de la Virgen en la Basílica. (Foto: @kenialopezr)

Este 12 de diciembre día de la “Virgen de Guadalupe”, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, acudió a la ceremonia que se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe, situación que le valió criticas, cabe destacar que la también Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados compartió un mensaje junto a fotografías a través de su cuenta de X:

“Hoy es día de la Virgen de Guadalupe y vine a verla a su casa, a la Basílica. En la villita Santa. Vine a pedir por México, por ti y por tu familia.Que las bendiciones lleguen a tu casa, a tu familia y a nuestra Patria”.

Dicha publicación fue compartida por el actual senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien agregó un breve mensaje: “¿Y el estado laico?”. Cabe destacar que en una de las fotografías se puede ver a López Rabadán junto a Margarita Zavala, también diputada de la misma bancada durante la LXVI Legislatura.

Noroña cuestiona "estado laico" pero internautas le responden en X.

Internautas responden a Noroña ante cuestionamiento a Kenia López Rabadán

Entre las contestaciones que recibió Noroña, algunas se centraban en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, quienes fueron y han sido respetuosos de esta celebración, incluso suspendiendo sus actividades diarias:

“¿Le dijiste lo mismo a AMLO cuando hizo su celebración pagana en el zócalo del “Bastón de mando”?, ¿O cuando Sheinbaum hizo una celebración en marzo en palacio nacional invocando a no sé que dioses mexicas? o ¿es solo contra el catolicismo?”

“Sheinbaum hasta canceló su mañanera por la virgen de Guadalupe”

“¿Y la libertad de expresión?”

Arturo Ávila le pide milagro a la Virgen

Esta misma tarde, el diputado Arturo Ávila, también de Morena, ironizó haciéndole una petición peculiar a la Virgen:

Virgencita de Guadalupe tú que haces milagros… ayúdanos a que Jorge Romero y los del PRI y el PAN no vuelvan nunca a gobernar México. Porque cuando gobernaron hubo corrupción, abusos, pactos con el n4rcotrafico y demasiados “milagros” inmobiliarios. Amén. Y memoria”.

Dicha publicación le ha válido comentarios en contra por no respetar creencias mexicanas:

“La Virgen de Guadalupe no es argumento.Si vas a hablar de corrupción y “milagros”, explica los de tu casa: ¿quién se enriqueció, quién protege a quién, quién paga la propaganda y por qué desaparecieron ‘Que siga López, estamos Agusto?”

“Qué falta de respeto a la fe de millones de mexicanos”

“No te preocupes, ya todos están en Morena!”

Sheinbaum habló con el papa León XIV

Sheinbaum habló por teléfono con el papa León XIV esta mañana. | Presidencia

La comunicación telefónica entre Claudia Sheinbaum Pardo y el papa León XIV tuvo lugar esta mañana, ocasión en la que la presidenta reiteró la invitación al pontífice para realizar una visita a México con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, celebración destacada cada 12 de diciembre.

En la conversación, el papa León XIV transmitió bendiciones y saludos a la población mexicana con motivo de la festividad católica.

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum compartió una fotografía del momento, en la que aparece junto a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y responsable interino de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

