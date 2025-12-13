Noroña se lanza contra Kenia López Rabadán por asistir a la Basílica con motivo del día de la Virgen de Guadalupe

Kenia López Rabadán se volvió objeto de criticas por parte de Noroña al asistir a la mis de la Virgen en la Basílica. (Foto: @kenialopezr)

Este 12 de diciembre día de la “Virgen de Guadalupe”, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, acudió a la ceremonia que se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe, situación que le valió criticas, cabe destacar que la también Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados compartió un mensaje junto a fotografías a través de su cuenta de X:

“Hoy es día de la Virgen de Guadalupe y vine a verla a su casa, a la Basílica. En la villita Santa. Vine a pedir por México, por ti y por tu familia.Que las bendiciones lleguen a tu casa, a tu familia y a nuestra Patria”.

Dicha publicación fue compartida por el actual senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien agregó un breve mensaje: “¿Y el estado laico?”. Cabe destacar que en una de las fotografías se puede ver a López Rabadán junto a Margarita Zavala, también diputada de la misma bancada durante la LXVI Legislatura.

Noroña cuestiona "estado laico" pero internautas le responden en X.

Internautas responden a Noroña ante cuestionamiento a Kenia López Rabadán

Entre las contestaciones que recibió Noroña, algunas se centraban en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, quienes fueron y han sido respetuosos de esta celebración, incluso suspendiendo sus actividades diarias:

“¿Le dijiste lo mismo a AMLO cuando hizo su celebración pagana en el zócalo del “Bastón de mando”?, ¿O cuando Sheinbaum hizo una celebración en marzo en palacio nacional invocando a no sé que dioses mexicas? o ¿es solo contra el catolicismo?”

“Sheinbaum hasta canceló su mañanera por la virgen de Guadalupe”

“¿Y la libertad de expresión?”

Arturo Ávila le pide milagro a la Virgen

Esta misma tarde, el diputado Arturo Ávila, también de Morena, ironizó haciéndole una petición peculiar a la Virgen:

“Virgencita de Guadalupe tú que haces milagros… ayúdanos a que Jorge Romero y los del PRI y el PAN no vuelvan nunca a gobernar México. Porque cuando gobernaron hubo corrupción, abusos, pactos con el n4rcotrafico y demasiados “milagros” inmobiliarios. Amén. Y memoria”.

Dicha publicación le ha válido comentarios en contra por no respetar creencias mexicanas:

“La Virgen de Guadalupe no es argumento.Si vas a hablar de corrupción y “milagros”, explica los de tu casa: ¿quién se enriqueció, quién protege a quién, quién paga la propaganda y por qué desaparecieron ‘Que siga López, estamos Agusto?”

“Qué falta de respeto a la fe de millones de mexicanos”

“No te preocupes, ya todos están en Morena!”

Sheinbaum habló con el papa León XIV

Sheinbaum habló por teléfono con el papa León XIV esta mañana. | Presidencia

La comunicación telefónica entre Claudia Sheinbaum Pardo y el papa León XIV tuvo lugar esta mañana, ocasión en la que la presidenta reiteró la invitación al pontífice para realizar una visita a México con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, celebración destacada cada 12 de diciembre.

En la conversación, el papa León XIV transmitió bendiciones y saludos a la población mexicana con motivo de la festividad católica.

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum compartió una fotografía del momento, en la que aparece junto a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y responsable interino de la Secretaría de Relaciones Exteriores.