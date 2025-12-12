México

Más de 13 millones de fieles han visitado la Basílica de Guadalupe; operativo especial sigue hasta el día 14

Autoridades capitalinas mantendrán vigilancia, apoyo médico y limpieza mientras continúe la llegada de peregrinos

Más de 13 millones de
Más de 13 millones de peregrinos acudieron a la Basílica en el Operativo 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, hasta las 05:00 horas de este 12 de diciembre, el Operativo Basílica 2025 registró la llegada de 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe. Aunque el flujo principal concluyó durante la madrugada, las autoridades mantendrán presencia y atención activa, pues se prevé que continúe la llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre.

La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Alcaldía Gustavo A. Madero reportaron que a lo largo del operativo se ofrecieron 3 mil 441 atenciones médicas en el interior del atrio y 2 mil 476 en el exterior, en su mayoría por malestares menores derivados del esfuerzo físico y el clima. Solo ocho personas ameritaron traslado a hospitales.

LOCATEL informó que recibió 58 reportes de personas extraviadas, de los cuales 52 ya fueron atendidos y resueltos, mientras que seis permanecen activos.

Atención médica, vigilancia y patrullajes permanentes

Aunque los puestos de apoyo comenzaron el retiro gradual de su infraestructura tras el descenso de la afluencia principal, la brigada de servicios médicos de la Basílica permanece activa para atender cualquier eventualidad durante las próximas horas.

La SSC destacó que la Policía Metropolitana mantiene patrullajes permanentes en los alrededores del recinto religioso, especialmente en las zonas donde aún permanecen visitantes pernoctando. El objetivo es reforzar la vigilancia y prevenir incidentes, además de brindar orientación y acompañamiento a quienes continúan llegando.

980 toneladas de residuos fueron
980 toneladas de residuos fueron retiradas por brigadas de limpieza. REUTERS/Raquel Cunha

En total, en el operativo participan 5 mil 080 elementos de distintas corporaciones, distribuidos en las principales rutas de acceso, como calzada Ignacio Zaragoza, calzada de Tlalpan e Insurgentes. Para el despliegue se utilizan 255 vehículos, 145 camionetas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, 5 motoambulancias, 2 drones y 2 helicópteros que sobrevuelan la zona para monitoreo y coordinación aérea.

Limpieza, rescate animal y coordinación interinstitucional

La Alcaldía Gustavo A. Madero reportó que, en coordinación con personal del gobierno capitalino, se han retirado 980 toneladas de residuos generados por el paso de millones de visitantes.

Asimismo, las autoridades locales informaron del rescate de 16 perros en la zona, los cuales fueron trasladados a la veterinaria de la demarcación para recibir valoración médica. Posteriormente, serán canalizados a procesos de adopción responsable.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, reiteró su compromiso con garantizar condiciones de seguridad, organización y respeto durante celebraciones masivas. Además, refrendó que continuará fortaleciendo la coordinación entre dependencias, cuerpos de emergencia y autoridades locales para asegurar que cada acto cultural o religioso se desarrolle de manera pacífica y ordenada.

