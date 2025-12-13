Marcha de la Generación Z: horarios, rutas y cierres viales este 14 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro, Mario Jasso

La Generación Z volverá a movilizarse este domingo 14 de diciembre con la llamada “Marcha del Silencio”, una protesta nacional que busca enviar un mensaje contundente en un año marcado por tensiones políticas, denuncias de violencia y reclamos por justicia.

El movimiento, integrado por jóvenes universitarios, colectivos y ciudadanos independientes, ha convocado a marchar en silencio bajo el lema “No hay nada que celebrar”.

La convocatoria surge una semana después del mitin masivo en el Zócalo encabezado por el gobierno federal, evento que generó críticas por presunto acarreo.

A través de sus redes oficiales, el movimiento de la Generación Z hizo saber sobre la marcha que se realizará el 14 de diciembre bajo el lema de "No hay nada que celebrar". (X/ @GeneracionZmx_)

Como respuesta, el colectivo publicó en sus redes un mensaje directo: “Ahora nos toca a nosotros”. Con esta nueva movilización, la Generación Z busca mostrar organización y presencia en el espacio público, esta vez con una protesta silenciosa y simbólica.

Horarios y ruta de la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México

En la CDMX, la marcha está convocada para iniciar a las 10:30 de la mañana, con 30 minutos de tolerancia para que el contingente arranque en punto de las 11:00 horas.

La ruta confirmada avanzará por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Plaza de la Constitución

Algunos de los detenidos en la manifestación de la Generación Z eran menores de edad. FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO

El punto de reunión será el Ángel de la Independencia, desde donde los asistentes caminarán rumbo al Zócalo capitalino.

Puntos de integración tardía a la marcha de la Generación Z

De igual manera, se anunció que esta movilización contará con dos puntos de integración tardía, pensados para quienes no puedan llegar al inicio del recorrido:

Monumento a Cuitláhuac , a las 11:25 horas

Fuente de la República, cerca del Caballito, a las 12:00 horas

Estas paradas buscan facilitar la participación y mantener un flujo ordenado durante el trayecto hacia el Centro Histórico.

Cierres viales y alternativas

Debido al recorrido, se prevén afectaciones en algunas de las principales avenidas del centro de la ciudad. Las vialidades que podrían presentar cierres o circulación limitada son:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calles aledañas al Zócalo

Como alternativas, se recomienda utilizar:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

La primera Marcha de la Generación Z dejó varias afectaciones y retrasos en vialidades principales de la CDMX. Crédito: Cuartoscuro

Es por ello que las autoridades capitalinas han sugerido mantenerse atentos a los reportes oficiales emitidos por las instituciones pertinentes a la seguridad vial en la Ciudad de México.

Movilización nacional de la Generación Z: ciudades, horarios y rutas confirmadas

A lo largo de la semana, el movimiento comunicó que las marchas no serán exclusivas de la capital, ya que serán de carácter nacional. Hasta ahora, se han confirmado movilizaciones en 10 ciudades de nueve entidades:

Chihuahua, Chihuahua – 10:00 horas Glorieta de Pancho Villa a Plaza del Ángel, por Avenida Universidad.

Cuernavaca, Morelos – 11:00 horas Iglesia del Calvario a Plaza de Armas, por la calle Matamoros.

Morelia, Michoacán – 11:00 horas Monumento a Lázaro Cárdenas al Congreso del Estado, por la vía Morelia–Guadalajara.

Aguascalientes, Aguascalientes – 12:00 horas Fico13 (Tres Centurias) a Exedra (Plaza de Armas), por Avenida Francisco I. Madero.

Durango, Durango – 14:00 horas Templo de Santa Ana al Congreso del Estado, por el Corredor Constitución.

Guadalajara, Jalisco – 15:00 horas Glorieta de los Desaparecidos hacia Plaza Liberación, por Niños Héroes, Avenida Hidalgo, Plaza Universidad y Palacio de Gobierno.

Chetumal, Quintana Roo – 17:00 horas Museo de la Cultura Maya al Palacio de Gobierno.

La Paz, Baja California Sur – 18:00 horas Edificio de Gobierno al Muelle Fiscal, por Antonio Rosales.

Los Cabos, Baja California Sur – 18:00 horas Amelia Wilkes hacia la Delegación, recorriendo Miguel Hidalgo.

El colectivo ha insistido en que esta marcha busca demostrar organización ciudadana auténtica y rechazar cualquier señalamiento de “acarreo”.

La Generación Z ha convocado a los asistentes a vestir de blanco y preservar el silencio como una forma simbólica de protesta con la que mostrarán su descontento con el Gobierno. (X/ @GeneracionZmx_

En cada sede, la protesta mantendrá el llamado a portar velas blancas o coronas de flores como símbolo de memoria y exigencia de justicia. Para ellos, el silencio será la forma más clara de expresar un descontento que, aseguran, ha marcado el año para millones de personas en todo el país.