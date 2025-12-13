Galilea Montijo y Luisito Comunica viven la fiesta VIP de Bad Bunny: así se baila en La Casita del GNP

Galilea Montijo y Luisito Comunica viven la fiesta VIP de Bad Bunny. (Reuters / Instagram)

El tercer concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México no sólo fue un festín para los fanáticos de la música urbana, sino una verdadera pasarela de celebridades nacionales. La famosa “casita”, ese polémico y cotizado segundo escenario dentro del show, volvió a ser el epicentro de las miradas.

En esta ocasión, los invitados VIP encabezados por Galilea Montijo y Luisito Comunica se robaron la noche y se volvieron el tema más comentado en redes sociales.

Galilea Montijo baila en La Casita de Bad Bunny

Galilea Montijo en La Casita de Bad Bunny. (Instagram)

Luciendo radiante y acompañada de su novio, el modelo español Isaac Moreno, y su hijo Mateo, Galilea Montijo acudió al concierto del Conejo Malo sin imaginar que terminaría siendo protagonista del espectáculo.

La conductora del matutino Hoy recibió la exclusiva invitación para pasar y bailar en La Casita, donde Bad Bunny interactúa con fans y celebridades elegidas. En sus historias de Instagram, el novio de la conductora compartió los detalles del momento, aunque aclaró que ella no pudo grabar desde el interior, por lo que dejó que su familia documentara lo especial del instante.

La conductora disfrutó de cerca el ambiente único de la “casita”, bailó y coreó los éxitos de Benito mientras los asistentes perreaban hasta el suelo, reforzando su lugar como una de las figuras mediáticas más queridas del país.

Luisito Comunica: el fan que lo ve por primera vez

Luisito Comunica en La Casita de Bad Bunny. (Instagram)

No menos entusiasta fue la presencia del influencer Luisito Comunica. El creador de contenido —que suma millones de seguidores— compartió su entusiasmo por asistir a su primer concierto del artista puertorriqueño, definiéndolo como “La Leyenda, El Conejo”.

Reviviendo sus primeras experiencias con Bad Bunny desde 2019, Luisito se mostró emocionado y agradecido por la invitación VIP:

“Nos invitaron a pasar a La Casita y la neta estuvo muy perrón”. Confesó que durante la noche no tomó ni una sola foto ni grabó videos: “Me la pasé baile y baile”, y destacó la calidad del show montando por el artista.

Karol Sevilla, Manelyk y más famosos

Galilea Montijo y Karol Sevilla junto con Bad Bunny en La Casita. (Instagram)

La velada fue aún más estelar con la presencia de otras celebridades mexicanas. Karol Sevilla, actriz y cantante, fue otra de las invitadas a La Casita; la acompañó Manelyk, quien hizo visible su experiencia en sus redes sociales.

Ambas figuras juveniles se sumaron a la lista de famosos nacionales que han disfrutado el fenómeno de Bad Bunny de forma privilegiada.

En noches anteriores, desfilaron por La Casita personalidades como Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera, mostrando que cada noche el Conejo Malo logra combinar su show internacional con el sabor y el carisma local.